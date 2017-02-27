Додано: Пон 20 гру, 2021 17:11

-0.3%

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницюПочинає діяти з.............20.12.2021..........21.12.2021дата розрахунку............17.12.2021...........20.12.2021Євро...............................30,8573................30,7661...Долар США....................27,2483...................+0.13%После полудня курс практически не изменился.Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:0020.12.2021.................Доллар укрепился почти на 4 копейки.МКГ*............7.1946............7.2050...........Реагируя на рост доллара в мире, открылись на 2.5 копейки выше закрытия пятницы. После утреннего кофе опустились на копейку и очень плавно вернулись обратно. Потом опустились на полкопейки, взяли паузу на полчаса и выросли на копейку. Рынок пока выглядит ленивым и малообъемным. К 12 прибавили еще полкопейки.В мире доллар в пятницу вечером интенсивно рос и обновил максимум декабря, после чего стал плавно откатываться. Последний час снова растет и уже почти достиг максимума пятницы.Справочный курс встретили котировками 27.2900 - 27.3100, что на копейку выше открытия.После 12 пошли вниз чуть более уверенно и к обеду опустились на 2 копейки. После обеда плавно выросли на копейку и уравновесились. До момента вычисления официального курса в 15-30 движений больше не было.Официальный курс встретили на уровне открытия котировками 27.2800 - 27.3000.В оставшейся части сессии попытались приподняться на полкопейки, но очень скоро вернулись обратно.Закрыли сессию на уровне открытия котировками 27.2800 - 27.3000. За день выросли на 2.5 копейки относительно закрытия пятницы.В мире доллар после 12 продолжил снижение, которое ускорилось в последний час. На данный момент отыграли около половины пятничного роста.Дневной график:Вся сессия прошла в классическом боковике при не очень высоких оборотах.Этот день в истории:2020 - 27.8280 (+1) -542019 - 23.3253 (-5) +3962018 - 27.5769 (-14)2017 - 27.8609 (-2)* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.