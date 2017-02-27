fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.
Кроме долларовой инфляции, "нервам и спокойному сну" при наличном долларе еще будут мешать потенциальные грибки, пожары, наводнения, грабежи квартир и/или банковских ячеек, а также "лихие" люди с горячими утюгами и/или паяльниками.
В случае банковских депо все вышеперечисленные "негаразды" отсутствуют. И даже самый горячий паяльник в ж... никого не заставит отдать неразрывное банковское депо раньше срока.
Ну а в случае какой-либо реформы доллара в связи с его значительным удешевлением, и обменом его на какое-нибудь амеро, наличный старый доллар у менял резко упадет в цене, тогда как банковские вклады в таких случаях обычно обменивают 1:1 (вспомним Павловскую реформу 1991 г)
fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.
Кроме долларовой инфляции, "нервам и спокойному сну" при наличном долларе еще будут мешать потенциальные грибки, пожары, наводнения, грабежи квартир и/или банковских ячеек, а также "лихие" люди с горячими утюгами и/или паяльниками.
В случае банковских депо все вышеперечисленные "негаразды" отсутствуют. И даже самый горячий паяльник в ж... никого не заставит отдать неразрывное банковское депо раньше срока.
Ну а в случае какой-либо реформы доллара в связи с его значительным удешевлением, и обменом его на какое-нибудь амеро, наличный старый доллар у менял резко упадет в цене, тогда как банковские вклады в таких случаях обычно обменивают 1:1 (вспомним Павловскую реформу 1991 г)
Ну и фантазии у Вас, однако. Все эти причины нереальны и слабореализуемы.
Grey001 написав:С момента когда банк откажется вернуть депозит, до момента, когда фонд вернет деньги, пройдут годы
Фонд начинает выплату возмещения средств в национальной валюте Украины в порядке и в очередности, установленных Фондом, не позднее 20 рабочих дней (для банков, база данных о вкладчиках которых содержит информацию о более чем 500 000 счетов, - не позднее 30 рабочих дней) со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
Фонд осуществляет выплату гарантированных сумм возмещения через банки-агенты, осуществляющие такие выплаты в наличной или безналичной форме (по выбору вкладчика).
Grey001 написав:С момента когда банк откажется вернуть депозит, до момента, когда фонд вернет деньги, пройдут годы
Фонд начинает выплату возмещения средств в национальной валюте Украины в порядке и в очередности, установленных Фондом, не позднее 20 рабочих дней (для банков, база данных о вкладчиках которых содержит информацию о более чем 500 000 счетов, - не позднее 30 рабочих дней) со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
Фонд осуществляет выплату гарантированных сумм возмещения через банки-агенты, осуществляющие такие выплаты в наличной или безналичной форме (по выбору вкладчика).
Теж мені біном Ньютона. При крєпкіх хазяйствєнніках НБУ просто відмовлявся визнати банк неплатежеспроможним. Немає тєла - немає дєла.
Історію західінкомбанка юри єнакієвського нагадати ?
alex10 написав:Ау, теоретики світової змови проти гривні... Нал не вірить Міжбанку... Тобто злощасні "загоняли"-міняли перетворилися в "стабілізатори" ?
В мене дуже близький знайомий закриває продовольчий цілодобовий магазин з нового року. Який працював років 15 як мінімум. В нього їх два, все переводить в той, що він сам збудував, а ось від оренди відмовляється. Я його запитав чого? А він каже, що все до купи зіграло вирішальну роль в не простому рішенні: обов'язкові касові апарати з нового року, усі бояться штрафіф особливо за алкоголь і цигарки, оренда була 15 000 в місяць, зараз каже власник торгівельного центру буде піднімати мінімум на 10 або 15%. Світло, каже влітку було приблизно 2.6, зараз 4.4, з нового року буде більше 5-ти грн за кВтч. Каже одного світла з боку холодильники і кондьори влітку нагорало більше 8000, зараз просто жах по грошам, а буде ще гірше. Мінімальна зарплатня зросла, більше податків, ну і продавцям треба більше платити, бо ніхто не хоче за мінімалку працювати, каже 5 продавців не можу утримувати,а меньше ніяк не виходить, жінка іноді підміняє продавців, але вона і бухгалтер, каже розривається, бо є ще діти, сказала закриваєм свою перлину, ну її в болото, будем розвивати власну точку.
Встретил на выходных знакомого, в ноябре по тем же причинам закрыл сеть из 9 магазинов. Кроме одной. Помещения свои, сдал, будет жить на ренту. Вот, правда, не знаю, как это должно сказаться на курс - по идее - никак. В магазины зашло много кого, но в основном крупная национальная продуктовая сеть, так что продаж меньше не станет.