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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8720872187228723>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 169
Віддаю перевагу гривні
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12%
20
більше 80%
59%
99
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:29

  fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.

Кроме долларовой инфляции, "нервам и спокойному сну" при наличном долларе еще будут мешать потенциальные грибки, пожары, наводнения, грабежи квартир и/или банковских ячеек, а также "лихие" люди с горячими утюгами и/или паяльниками.

В случае банковских депо все вышеперечисленные "негаразды" отсутствуют. И даже самый горячий паяльник в ж... никого не заставит отдать неразрывное банковское депо раньше срока.

Ну а в случае какой-либо реформы доллара в связи с его значительным удешевлением, и обменом его на какое-нибудь амеро, наличный старый доллар у менял резко упадет в цене, тогда как банковские вклады в таких случаях обычно обменивают 1:1 (вспомним Павловскую реформу 1991 г) :wink:
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:36

  Victor37 написав:
  fin написав:Уж лучше "инфляционный" доллар. Все ваши биткоины, котлованы, депозиты- это для лохов. Мне важнее нервы и спокойный сон. Поэтому только доллары.

Кроме долларовой инфляции, "нервам и спокойному сну" при наличном долларе еще будут мешать потенциальные грибки, пожары, наводнения, грабежи квартир и/или банковских ячеек, а также "лихие" люди с горячими утюгами и/или паяльниками.

В случае банковских депо все вышеперечисленные "негаразды" отсутствуют. И даже самый горячий паяльник в ж... никого не заставит отдать неразрывное банковское депо раньше срока.

Ну а в случае какой-либо реформы доллара в связи с его значительным удешевлением, и обменом его на какое-нибудь амеро, наличный старый доллар у менял резко упадет в цене, тогда как банковские вклады в таких случаях обычно обменивают 1:1 (вспомним Павловскую реформу 1991 г) :wink:
Ну и фантазии у Вас, однако. Все эти причины нереальны и слабореализуемы.
fin
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:38

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grey001 написав:С момента когда банк откажется вернуть депозит, до момента, когда фонд вернет деньги, пройдут годы

Фонд начинает выплату возмещения средств в национальной валюте Украины в порядке и в очередности, установленных Фондом, не позднее 20 рабочих дней (для банков, база данных о вкладчиках которых содержит информацию о более чем 500 000 счетов, - не позднее 30 рабочих дней) со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Фонд осуществляет выплату гарантированных сумм возмещения через банки-агенты, осуществляющие такие выплаты в наличной или безналичной форме (по выбору вкладчика).
чик
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:42

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fin написав:Все эти причины нереальны и слабореализуемы.

Ага, особенно грабежи :mrgreen:
Повезло вам, значит, надеюсь и не узнаете, насколько это реально и реализуемо на самом деле
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:45

  Grey001 написав:
  ukrsateks написав:О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда?

Та шо вы к тому фонду прицепились? С момента когда банк откажется вернуть депозит, до момента, когда фонд вернет деньги, пройдут годы, в течении которых за эти деньги Вы и палки колбасы не купите...

при шоколадних баригах такого не було .... вважаєте банковий бєспрєдєл теж повернеться ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:48

  чик написав:
  Grey001 написав:С момента когда банк откажется вернуть депозит, до момента, когда фонд вернет деньги, пройдут годы

Фонд начинает выплату возмещения средств в национальной валюте Украины в порядке и в очередности, установленных Фондом, не позднее 20 рабочих дней (для банков, база данных о вкладчиках которых содержит информацию о более чем 500 000 счетов, - не позднее 30 рабочих дней) со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Фонд осуществляет выплату гарантированных сумм возмещения через банки-агенты, осуществляющие такие выплаты в наличной или безналичной форме (по выбору вкладчика).


Теж мені біном Ньютона. При крєпкіх хазяйствєнніках НБУ просто відмовлявся визнати банк неплатежеспроможним. Немає тєла - немає дєла.

Історію західінкомбанка юри єнакієвського нагадати ?
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:50

В Турции продолжается рекордное падение национальной валюты - лиры. В понедельник, 20 декабря, курс доллара в стране вырос на 7,6% и достигал 17,7 лир.

В пятницу торги закрылись на уровне 16,4 лиры за доллар. При этом в начале года доллар стоил в Турции около 7,3 лиры.

Новое падение лиры объясняют со вчерашним заявлением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что власти не намерены повышать процентную ставку.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:50

  Faceless написав:
  fin написав:Все эти причины нереальны и слабореализуемы.

Ага, особенно грабежи :mrgreen:
Повезло вам, значит, надеюсь и не узнаете, насколько это реально и реализуемо на самом деле

Ага, особливо казки про про паяльник та надійність депозитів ....
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:51

  somilitark написав:
  alex10 написав:Ау, теоретики світової змови проти гривні... Нал не вірить Міжбанку... Тобто злощасні "загоняли"-міняли перетворилися в "стабілізатори" ? :)

В мене дуже близький знайомий закриває продовольчий цілодобовий магазин з нового року.
Який працював років 15 як мінімум.
В нього їх два, все переводить в той, що він сам збудував, а ось від оренди відмовляється.
Я його запитав чого? А він каже, що все до купи зіграло вирішальну роль в не простому рішенні: обов'язкові касові апарати з нового року, усі бояться штрафіф особливо за алкоголь і цигарки, оренда була 15 000 в місяць, зараз каже власник торгівельного центру буде піднімати мінімум на 10 або 15%. Світло, каже влітку було приблизно 2.6, зараз 4.4, з нового року буде більше 5-ти грн за кВтч. Каже одного світла з боку холодильники і кондьори влітку нагорало більше 8000, зараз просто жах по грошам, а буде ще гірше.
Мінімальна зарплатня зросла, більше податків, ну і продавцям треба більше платити, бо ніхто не хоче за мінімалку працювати, каже 5 продавців не можу утримувати,а меньше ніяк не виходить, жінка іноді підміняє продавців, але вона і бухгалтер, каже розривається, бо є ще діти, сказала закриваєм свою перлину, ну її в болото, будем розвивати власну точку.


Встретил на выходных знакомого, в ноябре по тем же причинам закрыл сеть из 9 магазинов. Кроме одной. Помещения свои, сдал, будет жить на ренту.
Вот, правда, не знаю, как это должно сказаться на курс - по идее - никак. В магазины зашло много кого, но в основном крупная национальная продуктовая сеть, так что продаж меньше не станет.
ЧИА
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 17:57

  alex10 написав:Ау, теоретики світової змови проти гривні... Нал не вірить Міжбанку... Тобто злощасні "загоняли"-міняли перетворилися в "стабілізатори" ? :)

так в чім проблема?
продаєм на міжбанку купуєм у вікнах - прохвіт
flyman
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