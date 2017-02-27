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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 169
Віддаю перевагу гривні
5%
8
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20%
5%
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5
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14
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70%
12%
20
більше 80%
59%
99
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:00

  akido написав:
  Faceless написав:
  fin написав:Все эти причины нереальны и слабореализуемы.

Ага, особенно грабежи :mrgreen:
Повезло вам, значит, надеюсь и не узнаете, насколько это реально и реализуемо на самом деле

Ага, особливо казки про про паяльник та надійність депозитів ....

Пограбування трапляються буквально кожен день. Постраждалих від грибку на купюрах теж чимало.
Вкладники навіть великих сум в банках-евродоньках, держбанках за десятиріччя не втратили нічого, вкладники менш надійних банків постраждали хіба від девальвації, через яку вискочили за межі фонду, ну й більш за все постраждали ті, хто ризикнув великими сумами в куди менш надійних установах.
Депо, звісно, не панацея, але зберігання валютного кешу несе цілу купу ризиків, які не варто ігнорувати
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:04

  чик написав:
  Grey001 написав:С момента когда банк откажется вернуть депозит, до момента, когда фонд вернет деньги, пройдут годы

Фонд начинает выплату возмещения средств в национальной валюте Украины в порядке и в очередности, установленных Фондом, не позднее 20 рабочих дней (для банков, база данных о вкладчиках которых содержит информацию о более чем 500 000 счетов, - не позднее 30 рабочих дней) со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

Заметьте, не с момента просрочки кредита, а "со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка". Вот в этом промежутке годы и пройдут...
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:07

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Grey001 написав:Заметьте, не с момента просрочки кредита, а "со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка". Вот в этом промежутке годы и пройдут...

Прописаны критерии, по которым в банк вводится ВА, в частности - непополнение платежей и обязательств. Затянуть этот период на годы можно только при грубом нарушении законодательства все эти годы
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:07

  akido написав:
  Grey001 написав:
  ukrsateks написав:О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда?

Та шо вы к тому фонду прицепились? С момента когда банк откажется вернуть депозит, до момента, когда фонд вернет деньги, пройдут годы, в течении которых за эти деньги Вы и палки колбасы не купите...

при шоколадних баригах такого не було .... вважаєте банковий бєспрєдєл теж повернеться ?

Шоколадный барыга - уже в прошлом. На повеске дня - зеленое шапит со свежими репризами, чуть ли не каждый день. Вы в них сомневаетесь?
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:11

  Faceless написав:
  Grey001 написав:Заметьте, не с момента просрочки кредита, а "со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка". Вот в этом промежутке годы и пройдут...

Прописаны критерии, по которым в банк вводится ВА, в частности - непополнение платежей и обязательств. Затянуть этот период на годы можно только при грубом нарушении законодательства все эти годы

Введение временной администрации - это совсем не начало ликвидации. Это как раз попытка государства спаси банк - пока работает ВА, Фонд - отдыхает. И это может длиться очень долго...
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:16

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Grey001 написав:
  Faceless написав:
  Grey001 написав:Заметьте, не с момента просрочки кредита, а "со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка". Вот в этом промежутке годы и пройдут...

Прописаны критерии, по которым в банк вводится ВА, в частности - непополнение платежей и обязательств. Затянуть этот период на годы можно только при грубом нарушении законодательства все эти годы

Введение временной администрации - это совсем не начало ликвидации. Это как раз попытка государства спаси банк - пока работает ВА, Фонд - отдыхает. И это может длиться очень долго...


Введение ВА это начало вывода с рынка, выплаты начинаются сразу после этого. Ликвидация - это завершение вывода с рынка.
Последний павший банк, вроде бы, был Земельный капитал. Ему хватило относительно недолго нарушать нормативы, чтобы его прикрыли, а выплаты начались буквально через несколько дней.
Вы, судя по всему, никакого представления не имеете об этой процедуре, и решили писать глупости
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:22

  Faceless написав:
  fin написав:Все эти причины нереальны и слабореализуемы.

Ага, особенно грабежи :mrgreen:
Повезло вам, значит, надеюсь и не узнаете, насколько это реально и реализуемо на самом деле
Деньги любят тишину и скромность.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:Теж мені біном Ньютона. При крєпкіх хазяйствєнніках НБУ просто відмовлявся визнати банк неплатежеспроможним. Немає тєла - немає дєла.

Історію західінкомбанка юри єнакієвського нагадати ?

прошёл 9 ва начиная с укрпрома, шо вы мне можете нагадать? последний был вроде михайловский и всё выплатили в течении 2х месяцев - это факты, а фантазировать на темы "земля налетит на небесную ось" без меня плиз...
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:24

Межбанк: почему курс доллара почти замер, а евро снова подорожал

Понедельник прошел на удивление относительно тихо на валютном межбанке. Начались торги по доллару с котировок 27,28/27,30 гривен, что было выше пятничного закрытия сразу на 2,5 копейки. Но благодаря относительно спокойному течению торгов доллар практически с утренних 27,28/27,30 гривен вернулся к концу дня к тому же уровню 27,28/27,30.

А вот евро вырос на 11 копеек — со стартовых 30,71/30,73 до 30,82/30,84 гривен к концу сессии. «Заслуги» украинского межбанка в повышении котировок евро относительно гривны не было никакой, а курс евровалюты поднялся лишь за счет того, что на внешних рынках пара евро/доллар опять вплотную подобралась к отметке в 1,13 доллара. И наши банки просто пересчитали котировки пары евро/гривна через изменившееся соотношение евро/доллар и доллар/гривна.

Клиенты без особого ажиотажа закрывали свои сделки в течение дня, хотя спрос в основном и превышал предложение. Но мы не можем сказать, что покупатели были готовы брать «по любой цене». А продавцы, хотя и хотели бы продать валюту максимально дорого, но все же были «реалистами» и частично шли навстречу потенциальным покупателям.

В итоге, все находили компромисс по курсу, а статистика торгов понедельника по Bloomberg превысила $ 181 млн. Нацбанк сегодня на торги не выходил, да и особой потребности в интервенциях регулятора не было.

Главные события 20 декабря на валютном рынке:

Доллар с небольшими отклонениями весь день сегодня пробыл в пределах котировок 27,28/27,30 гривен, а евро подорожал с 30,71/30,73 до 30,82/30,84 к концу сессии.

Нацбанк не выходил сегодня на рынок.

Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 27,2839 гривен, а официальный курс на 21 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2846 гривен за доллар.
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Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 18:53

  ЧИА написав:
  somilitark написав:В мене дуже близький знайомий закриває продовольчий цілодобовий магазин з нового року.
Який працював років 15 як мінімум.
В нього їх два, все переводить в той, що він сам збудував, а ось від оренди відмовляється.
Я його запитав чого? А він каже, що все до купи зіграло вирішальну роль .......
..... сказала закриваєм свою перлину, ну її в болото, будем розвивати власну точку.
Ось такі справи, гадаю з нового року ще менше буде попиту на валюту з боку готівки, бо ринок закручує гайки усім хто ще хоть трохи дихає.

Встретил на выходных знакомого, в ноябре по тем же причинам закрыл сеть из 9 магазинов. Кроме одной. Помещения свои, сдал, будет жить на ренту.
Вот, правда, не знаю, как это должно сказаться на курс - по идее - никак. В магазины зашло много кого, но в основном крупная национальная продуктовая сеть, так что продаж меньше не станет.

В мене сусідка теж закрила продуктовий магазин на 3-х продавців який працював біля 10 років. Причини ті ж, що у занайомого Володі. Але основна причина - це конкуренція збоку АТБ та інших мереж.
Так, дійсно, на готівковому ринку йде тенденція до зменшення обертів. Але як ми недавно згадували, готівковий ринок зараз не задає тренд, а працює лише як флюгер копіюючи тренди із МБ.
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