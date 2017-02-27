fin написав:Все эти причины нереальны и слабореализуемы.
Ага, особенно грабежи Повезло вам, значит, надеюсь и не узнаете, насколько это реально и реализуемо на самом деле
Ага, особливо казки про про паяльник та надійність депозитів ....
Пограбування трапляються буквально кожен день. Постраждалих від грибку на купюрах теж чимало. Вкладники навіть великих сум в банках-евродоньках, держбанках за десятиріччя не втратили нічого, вкладники менш надійних банків постраждали хіба від девальвації, через яку вискочили за межі фонду, ну й більш за все постраждали ті, хто ризикнув великими сумами в куди менш надійних установах. Депо, звісно, не панацея, але зберігання валютного кешу несе цілу купу ризиків, які не варто ігнорувати
Grey001 написав:С момента когда банк откажется вернуть депозит, до момента, когда фонд вернет деньги, пройдут годы
Фонд начинает выплату возмещения средств в национальной валюте Украины в порядке и в очередности, установленных Фондом, не позднее 20 рабочих дней (для банков, база данных о вкладчиках которых содержит информацию о более чем 500 000 счетов, - не позднее 30 рабочих дней) со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
Заметьте, не с момента просрочки кредита, а "со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка". Вот в этом промежутке годы и пройдут...
Grey001 написав:Заметьте, не с момента просрочки кредита, а "со дня начала процедуры вывода Фондом банка с рынка". Вот в этом промежутке годы и пройдут...
Прописаны критерии, по которым в банк вводится ВА, в частности - непополнение платежей и обязательств. Затянуть этот период на годы можно только при грубом нарушении законодательства все эти годы
Введение временной администрации - это совсем не начало ликвидации. Это как раз попытка государства спаси банк - пока работает ВА, Фонд - отдыхает. И это может длиться очень долго...
Введение ВА это начало вывода с рынка, выплаты начинаются сразу после этого. Ликвидация - это завершение вывода с рынка. Последний павший банк, вроде бы, был Земельный капитал. Ему хватило относительно недолго нарушать нормативы, чтобы его прикрыли, а выплаты начались буквально через несколько дней. Вы, судя по всему, никакого представления не имеете об этой процедуре, и решили писать глупости
akido написав:Теж мені біном Ньютона. При крєпкіх хазяйствєнніках НБУ просто відмовлявся визнати банк неплатежеспроможним. Немає тєла - немає дєла.
Історію західінкомбанка юри єнакієвського нагадати ?
прошёл 9 ва начиная с укрпрома, шо вы мне можете нагадать? последний был вроде михайловский и всё выплатили в течении 2х месяцев - это факты, а фантазировать на темы "земля налетит на небесную ось" без меня плиз...
Межбанк: почему курс доллара почти замер, а евро снова подорожал
Понедельник прошел на удивление относительно тихо на валютном межбанке. Начались торги по доллару с котировок 27,28/27,30 гривен, что было выше пятничного закрытия сразу на 2,5 копейки. Но благодаря относительно спокойному течению торгов доллар практически с утренних 27,28/27,30 гривен вернулся к концу дня к тому же уровню 27,28/27,30.
А вот евро вырос на 11 копеек — со стартовых 30,71/30,73 до 30,82/30,84 гривен к концу сессии. «Заслуги» украинского межбанка в повышении котировок евро относительно гривны не было никакой, а курс евровалюты поднялся лишь за счет того, что на внешних рынках пара евро/доллар опять вплотную подобралась к отметке в 1,13 доллара. И наши банки просто пересчитали котировки пары евро/гривна через изменившееся соотношение евро/доллар и доллар/гривна.
Клиенты без особого ажиотажа закрывали свои сделки в течение дня, хотя спрос в основном и превышал предложение. Но мы не можем сказать, что покупатели были готовы брать «по любой цене». А продавцы, хотя и хотели бы продать валюту максимально дорого, но все же были «реалистами» и частично шли навстречу потенциальным покупателям.
В итоге, все находили компромисс по курсу, а статистика торгов понедельника по Bloomberg превысила $ 181 млн. Нацбанк сегодня на торги не выходил, да и особой потребности в интервенциях регулятора не было.
Главные события 20 декабря на валютном рынке:
Доллар с небольшими отклонениями весь день сегодня пробыл в пределах котировок 27,28/27,30 гривен, а евро подорожал с 30,71/30,73 до 30,82/30,84 к концу сессии.
Нацбанк не выходил сегодня на рынок.
Справочный курс НБУ на 12:00 в понедельник находился на отметке 27,2839 гривен, а официальный курс на 21 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2846 гривен за доллар.
somilitark написав:В мене дуже близький знайомий закриває продовольчий цілодобовий магазин з нового року. Який працював років 15 як мінімум. В нього їх два, все переводить в той, що він сам збудував, а ось від оренди відмовляється. Я його запитав чого? А він каже, що все до купи зіграло вирішальну роль ....... ..... сказала закриваєм свою перлину, ну її в болото, будем розвивати власну точку. Ось такі справи, гадаю з нового року ще менше буде попиту на валюту з боку готівки, бо ринок закручує гайки усім хто ще хоть трохи дихає.
Встретил на выходных знакомого, в ноябре по тем же причинам закрыл сеть из 9 магазинов. Кроме одной. Помещения свои, сдал, будет жить на ренту. Вот, правда, не знаю, как это должно сказаться на курс - по идее - никак. В магазины зашло много кого, но в основном крупная национальная продуктовая сеть, так что продаж меньше не станет.
В мене сусідка теж закрила продуктовий магазин на 3-х продавців який працював біля 10 років. Причини ті ж, що у занайомого Володі. Але основна причина - це конкуренція збоку АТБ та інших мереж. Так, дійсно, на готівковому ринку йде тенденція до зменшення обертів. Але як ми недавно згадували, готівковий ринок зараз не задає тренд, а працює лише як флюгер копіюючи тренди із МБ.