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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8721872287238724

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 169
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
12%
20
більше 80%
59%
99
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Пон 20 гру, 2021 19:16

  Grey001 написав:
  ukrsateks написав:О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда?

Та шо вы к тому фонду прицепились? С момента когда банк откажется вернуть депозит, до момента, когда фонд вернет деньги, пройдут годы, в течении которых за эти деньги Вы и палки колбасы не купите...


Сразу видно, что у Вас нет реального опыта в этом вопросе. Я попадал в Дельте с валютным депо. И в ВТБ. ВТБ вернул доллары, а Дельта отдала гривней по курсу на момент ввода временной администрации, а он был гораздо выше, чем курс продажи доллара на момент выдачи. Так что оба раза у меня только положительные впечатления.
kluychkooleg
 
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  #<1 ... 8721872287238724
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