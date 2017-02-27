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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 гру, 2021 19:16
Grey001 написав: ukrsateks написав:
О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда?
Та шо вы к тому фонду прицепились? С момента когда банк откажется вернуть депозит, до момента, когда фонд вернет деньги, пройдут годы, в течении которых за эти деньги Вы и палки колбасы не купите...
Сразу видно, что у Вас нет реального опыта в этом вопросе. Я попадал в Дельте с валютным депо. И в ВТБ. ВТБ вернул доллары, а Дельта отдала гривней по курсу на момент ввода временной администрации, а он был гораздо выше, чем курс продажи доллара на момент выдачи. Так что оба раза у меня только положительные впечатления.
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