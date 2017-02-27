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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 20 гру, 2021 19:16
Grey001 написав: ukrsateks написав:
О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда?
Та шо вы к тому фонду прицепились? С момента когда банк откажется вернуть депозит, до момента, когда фонд вернет деньги, пройдут годы, в течении которых за эти деньги Вы и палки колбасы не купите...
Сразу видно, что у Вас нет реального опыта в этом вопросе. Я попадал в Дельте с валютным депо. И в ВТБ. ВТБ вернул доллары, а Дельта отдала гривней по курсу на момент ввода временной администрации, а он был гораздо выше, чем курс продажи доллара на момент выдачи. Так что оба раза у меня только положительные впечатления.
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Додано: Пон 20 гру, 2021 20:26
чик написав: akido написав:
Теж мені біном Ньютона. При крєпкіх хазяйствєнніках НБУ просто відмовлявся визнати банк неплатежеспроможним. Немає тєла - немає дєла.
Історію західінкомбанка юри єнакієвського нагадати ?
прошёл 9 ва начиная с укрпрома, шо вы мне можете нагадать? последний был вроде михайловский и всё выплатили в течении 2х месяцев - это факты, а фантазировать на темы "земля налетит на небесную ось" без меня плиз...
Факти бувають різні.
Наприклад, "Надра". У 2009 перестали видавати гроші, і пару років тупо їх не видавали взагалі. Потім дозволили розрахунки карткою за купівлю товарів.
Янукович вашими ВА та фондами взагалі не переймався, а зелюкович - його бліда копія
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Додано: Пон 20 гру, 2021 20:56
Realist написав: ЧИА написав: somilitark написав:
В мене дуже близький знайомий закриває продовольчий цілодобовий магазин з нового року.
Який працював років 15 як мінімум.
В нього їх два, все переводить в той, що він сам збудував, а ось від оренди відмовляється.
Я його запитав чого? А він каже, що все до купи зіграло вирішальну роль .......
..... сказала закриваєм свою перлину, ну її в болото, будем розвивати власну точку.
Ось такі справи, гадаю з нового року ще менше буде попиту на валюту з боку готівки, бо ринок закручує гайки усім хто ще хоть трохи дихає.
Встретил на выходных знакомого, в ноябре по тем же причинам закрыл сеть из 9 магазинов. Кроме одной. Помещения свои, сдал, будет жить на ренту.
Вот, правда, не знаю, как это должно сказаться на курс - по идее - никак
. В магазины зашло много кого, но в основном крупная национальная продуктовая сеть, так что продаж меньше не станет
.
В мене сусідка теж закрила продуктовий магазин на 3-х продавців який працював біля 10 років. Причини ті ж, що у занайомого Володі. Але основна причина - це конкуренція збоку АТБ та інших мереж.
.
Та що ж це коїцццця!©
Я думав, що продукти(читайте, як жрачка
) - це золоте дно!
Копати-неперекопати!
І я думав, що то тільки мені так важко, саме цього року, вести свій бізнес?!
Який чахне, чахне..... але ще не здох!
Якщо найближчі півроку-рік ще погіршаться бізнес-справи, то буду, або повністю закривати його, або буду братись за ще якусь роботу паралельно.
Але, все буде добре!👍
Все буде УСПІХ!©®™👍
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