baraka написав:

hxbbgaf написав: Тут эксперт такого наговорил - что банк может просто взять и конфисковать ваши деньги без суда и следствия.

https://prozoro.net.ua/2021/12/18/ukrai ... vat-schet/ ?

По словам специалиста банк может заблокировать счет, тем самым лишив украинца средств, пока тот не докажет их легальность. Если это невозможно, то человек вовсе потеряет все деньги.

Это что-то новое. Насколько я знаю, банк мог заблокировать на какое-то время (до 3 месяцев, кажется) и проверять, а потом, если вы не докажите легальное происхождение, отказать в обслуживании и вернуть эти деньги наличкой, но конфисковать... Уже есть прецеденты? Тут эксперт такого наговорил - что банк может просто взять и конфисковать ваши деньги без суда и следствия.Это что-то новое. Насколько я знаю, банк мог заблокировать на какое-то время (до 3 месяцев, кажется) и проверять, а потом, если вы не докажите легальное происхождение, отказать в обслуживании и вернуть эти деньги наличкой, но конфисковать... Уже есть прецеденты?

как я всё это понимаю1) банк обязан вернуть по требованию если средства не заблокированы (даже если они просто ему не нравятся)2) банк может заблокировать, но только есть указания финмона, сам он сделать этого не может). Если он вам такое говорит - требуйте соотвествующую финмоновскую бумажку от него.3) средства могут быть арестованы (опять же по указанию финмона) если есть серьёзные подозрения и пока идёт суд.4) конфисковать может не банк, а государство, только по решению суда (доказав что это нажито нелегальным путём)