ukrsateks написав:О каких суммах речь для гривнедепо? в пределах фонда?
Та шо вы к тому фонду прицепились? С момента когда банк откажется вернуть депозит, до момента, когда фонд вернет деньги, пройдут годы, в течении которых за эти деньги Вы и палки колбасы не купите...
Сразу видно, что у Вас нет реального опыта в этом вопросе. Я попадал в Дельте с валютным депо. И в ВТБ. ВТБ вернул доллары, а Дельта отдала гривней по курсу на момент ввода временной администрации, а он был гораздо выше, чем курс продажи доллара на момент выдачи. Так что оба раза у меня только положительные впечатления.
akido написав:Теж мені біном Ньютона. При крєпкіх хазяйствєнніках НБУ просто відмовлявся визнати банк неплатежеспроможним. Немає тєла - немає дєла.
Історію західінкомбанка юри єнакієвського нагадати ?
прошёл 9 ва начиная с укрпрома, шо вы мне можете нагадать? последний был вроде михайловский и всё выплатили в течении 2х месяцев - это факты, а фантазировать на темы "земля налетит на небесную ось" без меня плиз...
Факти бувають різні. Наприклад, "Надра". У 2009 перестали видавати гроші, і пару років тупо їх не видавали взагалі. Потім дозволили розрахунки карткою за купівлю товарів. Янукович вашими ВА та фондами взагалі не переймався, а зелюкович - його бліда копія
Лира выше 10 за доллар явно на спекулятивных уровнях, учитывая волатильность - за несколько часов укрепилась на 25%:
Надеюсь, султан осознал, что руками лезть в экономику негоже, и впредь воздержится от директив по учетной ставке. А центральный банк Турции продолжит выверенную экспансионистскую ДКП, несмотря на злопыхания викселлианцев.
Кстати, говоря о последних, 26-го ноября в НБУ состоялся акт самолюбования, о результатах которого сообщили сегодня на сайте. Кто хочет почитать, как инфляционное таргетирование спасло нас от турецкого сценария (который в макроэкономических показателях выражается рекордным в мире ростом реального ВВП ), может сходить почитать
sergey_sryvkin написав:Факти бувають різні. Наприклад, "Надра". У 2009 перестали видавати гроші, і пару років тупо їх не видавали взагалі. Потім дозволили розрахунки карткою за купівлю товарів. Янукович вашими ВА та фондами взагалі не переймався, а зелюкович - його бліда копія
наприклад ваша тимошенко мотала нервы вкладчикам укрпрома с 2007года, а пришедший на смену янукович выплатил всё сразу и в валюте вклада. в истории каждый видит то, шо ему удобно...
По словам специалиста банк может заблокировать счет, тем самым лишив украинца средств, пока тот не докажет их легальность. Если это невозможно, то человек вовсе потеряет все деньги.
Это что-то новое. Насколько я знаю, банк мог заблокировать на какое-то время (до 3 месяцев, кажется) и проверять, а потом, если вы не докажите легальное происхождение, отказать в обслуживании и вернуть эти деньги наличкой, но конфисковать... Уже есть прецеденты?
как я всё это понимаю
1) банк обязан вернуть по требованию если средства не заблокированы (даже если они просто ему не нравятся) 2) банк может заблокировать, но только есть указания финмона, сам он сделать этого не может). Если он вам такое говорит - требуйте соотвествующую финмоновскую бумажку от него. 3) средства могут быть арестованы (опять же по указанию финмона) если есть серьёзные подозрения и пока идёт суд. 4) конфисковать может не банк, а государство, только по решению суда (доказав что это нажито нелегальным путём)
А от УкрСибБанк таки якось зміг заховати гроші -- причому мізерну суму. В інет-банку я побачив це так: " Перерахування залишку коштів згіднодоговору банківського рахунку длязакриття недiючого рахунку №2620 .... :Перерахуваннязалишку коштів згідно договорубанківського рахунку для закриттянедiючого рахунку № 2 Документ №:.... ВІДПРАВНИКЗ рахунку:UA5335 .... ОДЕРЖУВАЧ (таки ще мене написали) На рахунок:UA4635 .... " І в інет-банку ті гроші не відоьражає... І лише одне відділення (потомок того, де відкривав ті "активні гроші") неохоче погодилось прийняти заяву на видачу. Бо "лише через касу..." Але та заява якось дуже надовго зависла. І тепер я далеко, і чекаю можливості знову потрапити у те відділення -- може таки віддадуть гроші... Такі вони -- "високі європ.стандарти якості", мабуть...
sergey_sryvkin написав:Факти бувають різні. Наприклад, "Надра". У 2009 перестали видавати гроші, і пару років тупо їх не видавали взагалі. Потім дозволили розрахунки карткою за купівлю товарів. Янукович вашими ВА та фондами взагалі не переймався, а зелюкович - його бліда копія
Вже після 2014р була ТА у банку " Фінанс. Ініціатива". Але підлий власник почав з нею судитись, і виплата зависла років на півтора...
akido написав:Теж мені біном Ньютона. При крєпкіх хазяйствєнніках НБУ просто відмовлявся визнати банк неплатежеспроможним. Немає тєла - немає дєла.
Історію західінкомбанка юри єнакієвського нагадати ?
прошёл 9 ва начиная с укрпрома, шо вы мне можете нагадать? последний был вроде михайловский и всё выплатили в течении 2х месяцев - это факты, а фантазировать на темы "земля налетит на небесную ось" без меня плиз...
Факти бувають різні. Наприклад, "Надра". У 2009 перестали видавати гроші, і пару років тупо їх не видавали взагалі. Потім дозволили розрахунки карткою за купівлю товарів. Янукович вашими ВА та фондами взагалі не переймався, а зелюкович - його бліда копія
Може порівняєм коливання курсу при Януковичу, Порошенку та Зеленському?
zРадио написав:Лира выше 10 за доллар явно на спекулятивных уровнях, учитывая волатильность - за несколько часов укрепилась на 25%:
На треть за несколько часов. Такого даже у нас не было в 2015-ом.
Спекулятивная перепроданность лиры плюс крепкий фундамент турецкой экономики. По сути то задача монетарных властей несложная - держать стоимость денег умеренно-отрицательной (тем более, что даже трежерис на моменте генерируют убыток 2-4% годовых). С чем те неплохо справлялись 3 года, пока один важный птица не решил управлять инфляцией через электоральные симпатии. Естественно, перестарался... Сейчас правильным было бы интервенциями вернуть курс на 10, откуда он и ушел в пике, а дальше продолжать ослаблять лиру к доллару на ~10% в год, перманентно заливая в экономику длинные деньги