чик написав:
наприклад ваша тимошенко мотала нервы вкладчикам укрпрома с 2007года, а пришедший на смену янукович выплатил всё сразу и в валюте вклада. в истории каждый видит то, шо ему удобно...
По перше, Тимошенко не "наша".
По друге, не дивлячись на це, саме завдяки Тимошенко в ту "Надру" були влиті якісь гроші, та про щось домовлено з Фірташем, завдяки чому банка не здохла зовсім, і гроші вдалося вивести роки через два.
На додаток, Ваш шапкокрад нічого мені б не виплатив в будь якому разі, бо вклад був у банківських металах, що не гарантується фондом.