sergey_sryvkin написав:Факти бувають різні. Наприклад, "Надра". У 2009 перестали видавати гроші, і пару років тупо їх не видавали взагалі. Потім дозволили розрахунки карткою за купівлю товарів. Янукович вашими ВА та фондами взагалі не переймався, а зелюкович - його бліда копія
наприклад ваша тимошенко мотала нервы вкладчикам укрпрома с 2007года, а пришедший на смену янукович выплатил всё сразу и в валюте вклада. в истории каждый видит то, шо ему удобно...
По перше, Тимошенко не "наша". По друге, не дивлячись на це, саме завдяки Тимошенко в ту "Надру" були влиті якісь гроші, та про щось домовлено з Фірташем, завдяки чому банка не здохла зовсім, і гроші вдалося вивести роки через два. На додаток, Ваш шапкокрад нічого мені б не виплатив в будь якому разі, бо вклад був у банківських металах, що не гарантується фондом.
zРадио написав:Спекулятивная перепроданность лиры плюс крепкий фундамент турецкой экономики. По сути то задача монетарных властей несложная - держать стоимость денег умеренно-отрицательной (тем более, что даже трежерис на моменте генерируют убыток 2-4% годовых).