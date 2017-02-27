RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8722872387248725

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 171
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
12%
21
більше 80%
58%
100
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 02:26

  чик написав:
  sergey_sryvkin написав:Факти бувають різні.
Наприклад, "Надра". У 2009 перестали видавати гроші, і пару років тупо їх не видавали взагалі. Потім дозволили розрахунки карткою за купівлю товарів.
Янукович вашими ВА та фондами взагалі не переймався, а зелюкович - його бліда копія

наприклад ваша тимошенко мотала нервы вкладчикам укрпрома с 2007года, а пришедший на смену янукович выплатил всё сразу и в валюте вклада. в истории каждый видит то, шо ему удобно...

По перше, Тимошенко не "наша".
По друге, не дивлячись на це, саме завдяки Тимошенко в ту "Надру" були влиті якісь гроші, та про щось домовлено з Фірташем, завдяки чому банка не здохла зовсім, і гроші вдалося вивести роки через два.
На додаток, Ваш шапкокрад нічого мені б не виплатив в будь якому разі, бо вклад був у банківських металах, що не гарантується фондом.
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 930
З нами з: 19.02.14
Подякував: 371 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:20

27.12-27.15/27.20-27.22
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11447
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4280 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 09:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:Спекулятивная перепроданность лиры плюс крепкий фундамент турецкой экономики. По сути то задача монетарных властей несложная - держать стоимость денег умеренно-отрицательной (тем более, что даже трежерис на моменте генерируют убыток 2-4% годовых).

Нема в Туреччині міцгого фундаменту.
Бо є величезна залежність від імпорту енергоносіїв
https://www.eia.gov/international/overview/country/TUR
та продовольства.
Роки через 5 фундамент буде, коли добудують енергетичні об'єкти, щоб зменшити принаймні імпорт газу.
Denik
 
Повідомлень: 1213
З нами з: 23.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 889 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:16

🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.20-27.25
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.61-30.70
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1250-1.1280

*Відправлено з Чату
exo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 281
З нами з: 22.09.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8722872387248725
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ЛОБ і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2912, 2913, 2914
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29136 16788437
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 09:48
nau762
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7902 16064578
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 гру, 2021 18:44
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1332 4860785
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 21:41
Прораб

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.