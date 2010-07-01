🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.20-27.25
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.61-30.70
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1250-1.1280
*Відправлено з Чату
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 гру, 2021 10:16
🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.20-27.25
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.61-30.70
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1250-1.1280
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:05
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Здравствуйте .
У кого как 27.15-20-27.30-35
Прозвонил по людям отдают 27.25
Додано: Вів 21 гру, 2021 11:27
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:04
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:06
27,17/27,22
30,63/30,73
https://t.me/exochange
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:15
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Додано: Вів 21 гру, 2021 12:24
Справочный курс
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.12.2021.................27,27
Доллар потерял около 1.5 копеек.
МКГ*............7.2050............7.2010...........-0.06%
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на полкопейки, немного постояли, выросли на копейку и снова взяли паузу. После 11-20 наметилось серьезное движение вниз. К 12 опустились на 4 копейки.
В мире доллар колеблется вблизи вечернего уровня.
Справочный курс встретили котировками 27.2400 - 27.2600, что на 3.5 копейки ниже уровня открытия.
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Серьезные расходы казначейства, к которым примазалась наличка, были почти полностью компенсированы уменьшением объема суточных сертификатов.
В пятницу объем МБ уменьшился с 535.3 до 469 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение немного выросло и сократило отставание от незначительно уменьшившегося спроса.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
|