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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8722872387248725

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 171
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
12%
21
більше 80%
58%
100
Всього голосів : 171
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 10:16

🇺🇸USD/🇺🇦UAH
27.20-27.25
🇪🇺EUR/🇺🇦UAH
30.61-30.70
🇪🇺EUR/🇺🇸USD
1.1250-1.1280

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exo
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:05

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Здравствуйте .
У кого как 27.15-20-27.30-35

Прозвонил по людям отдают 27.25
холява
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:27

  холява написав:Здравствуйте .
У кого как 27.15-20-27.30-35

Прозвонил по людям отдают 27.25

В обмінці зранку(9:30) наливали пА 27,24
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 11:37

Укргаз міняє долар на гривню по 27.23 (онлайн).
ricardo
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:04

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ricardo написав:Укргаз міняє долар на гривню по 27.23 (онлайн).

МБ вже нижче.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:06

27,17/27,22
30,63/30,73
https://t.me/exochange

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exo
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 12:24

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.12.2021.................27,27
Доллар потерял около 1.5 копеек.

МКГ*............7.2050............7.2010...........-0.06%

Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на полкопейки, немного постояли, выросли на копейку и снова взяли паузу. После 11-20 наметилось серьезное движение вниз. К 12 опустились на 4 копейки.
В мире доллар колеблется вблизи вечернего уровня.
Справочный курс встретили котировками 27.2400 - 27.2600, что на 3.5 копейки ниже уровня открытия.

НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Серьезные расходы казначейства, к которым примазалась наличка, были почти полностью компенсированы уменьшением объема суточных сертификатов.

В пятницу объем МБ уменьшился с 535.3 до 469 млн. Обороты чистые. Клиентское предложение немного выросло и сократило отставание от незначительно уменьшившегося спроса.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:00

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
Зображення

ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
Зображення
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:16

Запорожье повы
утро 27,20/27,27
обед 27,20/27,24
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 13:49

27.18/27.23
30.62/30.69
1.1255/1.128

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exo
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