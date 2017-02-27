akido написав:Теж мені біном Ньютона. При крєпкіх хазяйствєнніках НБУ просто відмовлявся визнати банк неплатежеспроможним. Немає тєла - немає дєла.
Історію західінкомбанка юри єнакієвського нагадати ?
прошёл 9 ва начиная с укрпрома, шо вы мне можете нагадать? последний был вроде михайловский и всё выплатили в течении 2х месяцев - это факты, а фантазировать на темы "земля налетит на небесную ось" без меня плиз...
Тут многие и денег то не имеют, в банках никогда не были, они просто поэты свободной фантастической прозы, рыцари гусиного пера.
Realist написав:В мене сусідка теж закрила продуктовий магазин на 3-х продавців який працював біля 10 років. Причини ті ж, що у занайомого Володі. Але основна причина - це конкуренція збоку АТБ та інших мереж. Так, дійсно, на готівковому ринку йде тенденція до зменшення обертів. Але як ми недавно згадували, готівковий ринок зараз не задає тренд, а працює лише як флюгер копіюючи тренди із МБ.
Був днями у місті, закриваються маленькі крамнички, на вулицях не прибирають, брудно, місто вимирає. Знайома у дитсадку працює, дітей забирають, люди виїжджають. У школах також. Тут уже не в курсі буде справа, треба реанімувати економіку, повертати її до здатного рівня тримати країну на плаву. Потрібен менеджмент, працюючий, кризовий, а не фолкльорний ансамбль.
Востаннє редагувалось Прораб в Вів 21 гру, 2021 15:58, всього редагувалось 1 раз.
Realist написав:В мене сусідка теж закрила продуктовий магазин на 3-х продавців який працював біля 10 років. Причини ті ж, що у занайомого Володі. Але основна причина - це конкуренція збоку АТБ та інших мереж. Так, дійсно, на готівковому ринку йде тенденція до зменшення обертів. Але як ми недавно згадували, готівковий ринок зараз не задає тренд, а працює лише як флюгер копіюючи тренди із МБ.
у меня как раз возле АТБ и открылось 20-30 мелких магазинов мясо, вино, кондитерский, овощи/фрукты/ сыры, чай/кофе и непродуктовых.. много. АТБ привлекает потоки покупателей, заодно и другим соседям перепадает, а цены в АТБ ого-го по некоторым позициям в 1,5 выше чем у соседей.
Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за III квартал 2021 года. Расходы составили 957,5 млрд грн, что на 9,0% больше, чем в 2020 году.
По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за квартал были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 41,0%.
Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 12,2%. На "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" уходит 7,7% расходов.
Кроме того, на "Транспорт" украинцы тратят 9,4%, на "Здравоохранение" - 6,1%, на "Одежду и обувь" - 5,1%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,8%, на "Отдых и культуру" - 3,8%, на "Связь" - 2,7%, на "Рестораны и отели" - 2,8%, на "Образование" - 1,3%, на "Разные товары и услуги" - 4,1%.
Государственная служба статистики Украины обнародовала данные о конечных потребительских расходах домашних хозяйств по целям за III квартал 2021 года. Расходы составили 957,5 млрд грн, что на 9,0% больше, чем в 2020 году.
По данным статистического ведомства, наибольшей статьей расходов за квартал были "Продукты питания и безалкогольные напитки" - 41,0%.
Расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 12,2%. На "Алкогольные напитки, табачные изделия и наркотики" уходит 7,7% расходов.
Кроме того, на "Транспорт" украинцы тратят 9,4%, на "Здравоохранение" - 6,1%, на "Одежду и обувь" - 5,1%, на "Предметы домашнего обихода, бытовую технику и текущее содержание жилья" - 3,8%, на "Отдых и культуру" - 3,8%, на "Связь" - 2,7%, на "Рестораны и отели" - 2,8%, на "Образование" - 1,3%, на "Разные товары и услуги" - 4,1%.