любая еда в принципе наркотик вызывающий привыкание. Бросайте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:06
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:08
Евробонды продолжают стремительно дешеветь. Сегодня на Deutsche Boerse по десятилеткам дают меньше 80 центов за доллар, а доходность взлетела до 7,86% годовых. Я ожидал, что к 8% приблизимся где-то к лету, но из-за внешнеполитического риска это происходит быстрее. При сохранении риска на фоне ускорения тейперинга и ожидаемого поднятия ставки ФРС весной, летом можем подойти вплотную к 10%. Кровь из носу необходимо будет держаться за МВФ, а купон по гривневым ОВГЗ поднимать >15%
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:13
Итоги сессии
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............21.12.2021..........22.12.2021
дата розрахунку.............20.12.2021...........21.12.2021
Євро................................30,7661................30,7859...+0.06%
Долар США.....................27,2846................27,2598...-0.09%
После полудня гривна укрепилась на копейку.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
21.12.2021.................27,27
Доллар потерял около 1.5 копеек.
МКГ*............7.2050............7.2010...........-0.06%
Открылись на полкопейки ниже вчерашнего закрытия. После утреннего кофе опустились на полкопейки, немного постояли, выросли на копейку и снова взяли паузу. После 11-20 наметилось серьезное движение вниз. К 12 опустились на 4 копейки.
В мире доллар колеблется вблизи вечернего уровня.
Справочный курс встретили котировками 27.2400 - 27.2600, что на 3.5 копейки ниже уровня открытия.
После 12 опустились на копейку, выросли на 1.5 и уравновесились. Около 13-30 выросли еще на полкопейки и снова надолго уравновесились. Сегодня днем получилось два подряд периода стабильности продолжительностью около часа, поэтому не вполне понятно, какой из них обозвать обедом. После 14-30 начался новый этап снижения, за час опустились на 4 копейки.
Официальный курс встретили котировками 27.2100 - 27.2300, что на 6.5 копеек ниже открытия.
После 15-30 не остановились и опустились еще на 3 копейки. Чуть постояв, перед самым закрытием приподнялись на полкопейки.
Закрыли сессию котировками 27.1850 - 27.2050. За день упали на 9 копеек относительно открытия и на 9.5 копеек относительно вчерашнего закрытия.
В мире доллар после полудня умеренно растет.
Дневной график:
Этот день в истории:
2020 - 28.0391 (+21) -78
2019 - 23.2912 (-3) +396
2018 - 27.4339 (-14)
2017 - 27.8559 (-1)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:29
Так, тут є майстри брехні та маніпуляцій, цілком згоден.
Додано: Вів 21 гру, 2021 17:39
Кому потрібно і навіщо ? Ті, хто можуть щось реально робити для реалізації плана "триматися за МВФ", не мають в цьому потреби.
Вони були б не проти роздерибанити ще пару мільярдів SDR, але щось робити для цього..... Дали їм нахаляву цього року півмвільярда, сподіваються що дадуть ще
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:06
27.16
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:16
Можно и не держаться. Расходы на обслуживание госдолга размером 7 млрд долларов в год увеличатся еще на миллиард-два. Ну подумаешь. Только непонятно, от чего отрежем - медицины, обороны, инфраструктуры, социалки?..
Нет, если, конечно, взагали по загалям, то кредиты в чужих валютах, и правда, привлекать неразумно. Но я не о радикальной смене экономической модели когда-нибудь в светлом будущем, а об объективной рутине 2022-го
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:17
Межбанк: гривна неожиданно укрепила свои позиции
Вторник оказался достаточно удачным днем для гривны на валютном рынке. Нацвалюта выросла в цене. За день доллар просел с 27,275/27,295 до 27,185/27,205 гривен, а евро – с 30,78/30,81 до 30,65/30,67 гривен. И это при том, что изначально стартовый курс доллара уже был ниже вчерашнего закрытия на 0,5 копеек, а по евро – сразу на 4 копейки.
В первое время после начала сессии происходило противостояние курсовых интересов крупных игроков и продавцы старались максимально задрать котировки вверх. Покупатели сопротивлялись. К 11 часам доллар вырос до 27,28/27,30 гривен, но затем покупатели стали все более ожесточенно торговаться.
Это имело успех и к 12 часам курс просел до 27,24/27,26 гривен. И ушел бы ниже, но на рынок вышла новая порция покупателей, что подтянуло котировки доллара до 27,245/27,265 к обеду и до 27,25/27,27 гривен к 14 часам.
После 14 часов спрос на валюту начал быстро спадать, а вот предложение еще сохранялось. Это позволило покупателям сыграть “на понижение”. Уже к 15 часам доллар просел до 27,245/27,265 гривен, к 16:00 до 27,19/27,21 гривен, а завершились торги по доллару уровнем 27,185/27,205.
Нацбанк сегодня на рынок не выходил, а объем зарегистрированных сделок по Bloomberg составил почти $195 млн. Чувствуется, что фактор завершения года оказывает все большее влияние на поведение всех участников торгов. Определенный дефицит гривны для заключительных расчетов бизнеса по году формирует достаточно существенную поддержку для нацвалюты на межбанке. Так будет продолжаться до тех пор, пока экспортеры не получат основные суммы возмещений НДС и тогда ситуация на валютном рынке в очередной раз кардинально изменится.
Главные события 21 декабря на валютном рынке:
Доллар за день просел на 9 копеек – с 27,275/27,295 до 27,185/27,205 гривен, а евро при продаже подешевел сразу на 14 копеек – с 30,78/30,81 гривен до 30,65/30,67.
Нацбанк сегодня на торгах не появлялся.
Справочный курс НБУ на 12:00 во вторник находился на отметке 27,27 гривен, а официальный курс на 22 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2598 гривен за доллар.
Автор: Алексей Козырев
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:21
12.74 ( лира ) TRY
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:27
Что с овгз ???
*Відправлено з Чату
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