Додано: Вів 21 гру, 2021 18:17

Вторник оказался достаточно удачным днем для гривны на валютном рынке. Нацвалюта выросла в цене. За день доллар просел с 27,275/27,295 до 27,185/27,205 гривен, а евро – с 30,78/30,81 до 30,65/30,67 гривен. И это при том, что изначально стартовый курс доллара уже был ниже вчерашнего закрытия на 0,5 копеек, а по евро – сразу на 4 копейки.



В первое время после начала сессии происходило противостояние курсовых интересов крупных игроков и продавцы старались максимально задрать котировки вверх. Покупатели сопротивлялись. К 11 часам доллар вырос до 27,28/27,30 гривен, но затем покупатели стали все более ожесточенно торговаться.



Это имело успех и к 12 часам курс просел до 27,24/27,26 гривен. И ушел бы ниже, но на рынок вышла новая порция покупателей, что подтянуло котировки доллара до 27,245/27,265 к обеду и до 27,25/27,27 гривен к 14 часам.



После 14 часов спрос на валюту начал быстро спадать, а вот предложение еще сохранялось. Это позволило покупателям сыграть “на понижение”. Уже к 15 часам доллар просел до 27,245/27,265 гривен, к 16:00 до 27,19/27,21 гривен, а завершились торги по доллару уровнем 27,185/27,205.



Нацбанк сегодня на рынок не выходил, а объем зарегистрированных сделок по Bloomberg составил почти $195 млн. Чувствуется, что фактор завершения года оказывает все большее влияние на поведение всех участников торгов. Определенный дефицит гривны для заключительных расчетов бизнеса по году формирует достаточно существенную поддержку для нацвалюты на межбанке. Так будет продолжаться до тех пор, пока экспортеры не получат основные суммы возмещений НДС и тогда ситуация на валютном рынке в очередной раз кардинально изменится.



Главные события 21 декабря на валютном рынке:



Доллар за день просел на 9 копеек – с 27,275/27,295 до 27,185/27,205 гривен, а евро при продаже подешевел сразу на 14 копеек – с 30,78/30,81 гривен до 30,65/30,67.



Нацбанк сегодня на торгах не появлялся.



Справочный курс НБУ на 12:00 во вторник находился на отметке 27,27 гривен, а официальный курс на 22 декабря 2021 года установлен на уровне 27,2598 гривен за доллар.



Автор: Алексей Козырев