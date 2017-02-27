RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8725872687278728

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 172
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
12%
21
більше 80%
59%
101
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:38

Ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.

Про це йдеться у даних лондонської біржі ICE Futures.
https://www.theice.com/products/2799666 ... Id=5325990
greenozon
 
Повідомлень: 12270
З нами з: 01.06.14
Подякував: 215 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:38

  Ukrainian написав:Які обсяги торгів? Кільки млрд куб куплено по такій ціні ?

Если цена растёт , значит кто то покупает ( иначе цена не росла )

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 491
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:40

По овгз наколедовали не хило !!!

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 491
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:46

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 21 грудня 2021 року до державного бюджету
залучено !!! 20.485 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.12.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)

Отдельно по заявкам:

- в гривне (всего 12.096 млрд грн):

  • ~2 мес. (63 дн.) - 1.693 млрд грн по ставке 10.50%;
  • ~5 мес. (154 дн.) - 3.826 млрд грн по ставке 10.80%;
  • ~1 год (357 дн.) - 2.595 млрд грн по ставке 11.88%;
  • ~1 год и 4 мес. (483 дн.) - 0.004 млрд грн по ставке 11.88%;
  • ~1 год и 10 мес. (679 дн.) - 2.039 млрд грн по ставке 12.78%;
  • ~2 года и 5 мес. (882 дн.) - 0.883 млрд грн по ставке 12.85%;
  • ~2 года и 6 мес. (924 дн.) - 0.924 млрд грн по ставке 12.90%;
  • ~2 года и 10 мес. (1043 дн.) - 0.072 млрд грн по ставке 12.88%;
  • ~5 лет и 5 мес. (1981 дн.) - 0.060 млрд грн по ставке 13.25%.
- в валюте (всего 8.389 млрд грн, по курсу НБУ):

  • USD, ~1 год (365 дн.) - 307.5 млн долл. по ставке 3.70%.
На этой неделе только одна выплата - в среду на 0.655 млрд грн.
Striker
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2611
З нами з: 15.02.20
Подякував: 2726 раз.
Подякували: 4567 раз.
 
Профіль
32
16
36
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:08

Striker
О. Нерезы вернулись? По графику МБ вчера и сегодня, усыханию утекания на вторичке овгз на сегодня и т.д. можно так подумать.
Возможно, получили сигнал, что пока можно брать. Кроме, как от ФРС
Хотя, конечно, на их месте, я бы брал турецкие (но вчера, но по 3.. :lol:)
matroSkin
 
Повідомлень: 418
З нами з: 14.11.12
Подякував: 204 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:51

greenozon
вони реверс розпочали сьогодні по ямал-білораша-польща
гопніки "втратили береги". подивимось, чим це закінчиться...
метан вже відверто смердить трупами, але розрулювати цю ситуацію наразі все ще не нам.
https://финбаланс.ком.юа/news/tsini-na ... achu-kubiv
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyy ... 1031058694

треба звати дорослих. поліцію. ввижається так...
а поки вони їдуть (або ні) на виклик, чом би і не полежати під 3.7%?
ну ось я вище (напів)жартував, що краще було ліру придбати. але вчора.
гадаю, що інвесторами, як завше, рухають страх, жадібність (та інсайди). і вони вирішили, що премія за "страновий" ризик біля 3% прийнятна. поки.
matroSkin
 
Повідомлень: 418
З нами з: 14.11.12
Подякував: 204 раз.
Подякували: 266 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8725872687278728
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2913, 2914, 2915
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29149 16820247
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 18:56
nau762
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7903 16098020
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 11:02
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1332 4875298
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 21:41
Прораб

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (3112)
21.12.2021 20:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.