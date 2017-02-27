Про це йдеться у даних лондонської біржі ICE Futures.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:38
Ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.
Про це йдеться у даних лондонської біржі ICE Futures.
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:38
Если цена растёт , значит кто то покупает ( иначе цена не росла )
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:40
По овгз наколедовали не хило !!!
*Відправлено з Чату
Додано: Вів 21 гру, 2021 18:46
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 21 грудня 2021 року до державного бюджету
залучено !!! 20.485 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).
Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.12.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)
Отдельно по заявкам:
- в гривне (всего 12.096 млрд грн):
Додано: Вів 21 гру, 2021 19:08
Striker
О. Нерезы вернулись? По графику МБ вчера и сегодня, усыханию утекания на вторичке овгз на сегодня и т.д. можно так подумать.
Возможно, получили сигнал, что пока можно брать. Кроме, как от ФРС
Хотя, конечно, на их месте, я бы брал турецкие (но вчера, но по 3.. )
Додано: Вів 21 гру, 2021 19:51
greenozon
вони реверс розпочали сьогодні по ямал-білораша-польща
гопніки "втратили береги". подивимось, чим це закінчиться...
метан вже відверто смердить трупами, але розрулювати цю ситуацію наразі все ще не нам.
треба звати дорослих. поліцію. ввижається так...
а поки вони їдуть (або ні) на виклик, чом би і не полежати під 3.7%?
ну ось я вище (напів)жартував, що краще було ліру придбати. але вчора.
гадаю, що інвесторами, як завше, рухають страх, жадібність (та інсайди). і вони вирішили, що премія за "страновий" ризик біля 3% прийнятна. поки.
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