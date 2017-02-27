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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 87268727872887298730>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 172
Віддаю перевагу гривні
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12%
21
більше 80%
59%
101
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:38

Ціни на газ на торгах 21 грудня перетнули позначку у 2000 доларів за тисячу кубів на тлі похолодання у Європі та скорочення прокачки газу російським Газпромом.

Про це йдеться у даних лондонської біржі ICE Futures.
https://www.theice.com/products/2799666 ... Id=5325990
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:38

  Ukrainian написав:Які обсяги торгів? Кільки млрд куб куплено по такій ціні ?

Если цена растёт , значит кто то покупает ( иначе цена не росла )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:40

По овгз наколедовали не хило !!!

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 18:46

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 21 грудня 2021 року до державного бюджету
залучено !!! 20.485 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.12.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)

Отдельно по заявкам:

- в гривне (всего 12.096 млрд грн):

  • ~2 мес. (63 дн.) - 1.693 млрд грн по ставке 10.50%;
  • ~5 мес. (154 дн.) - 3.826 млрд грн по ставке 10.80%;
  • ~1 год (357 дн.) - 2.595 млрд грн по ставке 11.88%;
  • ~1 год и 4 мес. (483 дн.) - 0.004 млрд грн по ставке 11.88%;
  • ~1 год и 10 мес. (679 дн.) - 2.039 млрд грн по ставке 12.78%;
  • ~2 года и 5 мес. (882 дн.) - 0.883 млрд грн по ставке 12.85%;
  • ~2 года и 6 мес. (924 дн.) - 0.924 млрд грн по ставке 12.90%;
  • ~2 года и 10 мес. (1043 дн.) - 0.072 млрд грн по ставке 12.88%;
  • ~5 лет и 5 мес. (1981 дн.) - 0.060 млрд грн по ставке 13.25%.
- в валюте (всего 8.389 млрд грн, по курсу НБУ):

  • USD, ~1 год (365 дн.) - 307.5 млн долл. по ставке 3.70%.
На этой неделе только одна выплата - в среду на 0.655 млрд грн.
Striker
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:08

Striker
О. Нерезы вернулись? По графику МБ вчера и сегодня, усыханию утекания на вторичке овгз на сегодня и т.д. можно так подумать.
Возможно, получили сигнал, что пока можно брать. Кроме, как от ФРС
Хотя, конечно, на их месте, я бы брал турецкие (но вчера, но по 3.. :lol:)
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 19:51

greenozon
вони реверс розпочали сьогодні по ямал-білораша-польща
гопніки "втратили береги". подивимось, чим це закінчиться...
метан вже відверто смердить трупами, але розрулювати цю ситуацію наразі все ще не нам.
https://финбаланс.ком.юа/news/tsini-na ... achu-kubiv
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyy ... 1031058694

треба звати дорослих. поліцію. ввижається так...
а поки вони їдуть (або ні) на виклик, чом би і не полежати під 3.7%?
ну ось я вище (напів)жартував, що краще було ліру придбати. але вчора.
гадаю, що інвесторами, як завше, рухають страх, жадібність (та інсайди). і вони вирішили, що премія за "страновий" ризик біля 3% прийнятна. поки.
matroSkin
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:28

  Ukrainian написав:
  sani_2012 написав:Газ 2200$

*Відправлено з Чату

Які обсяги торгів? Кільки млрд куб куплено по такій ціні ?

с одной стороны понятен Ваш вопрос.
С другой стороны - реальные поставки газа в Украине, если у Вас нет заключенных контрактов на январь - 58-60 грн/м3 с НДС
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:31

  sani_2012 написав:По овгз наколедовали не хило !!!

*Відправлено з Чату



.....чего то немножко коряво получилось .... от слова колядка

.... не "коледовали" а колядовали .
Был бы Сомик , послал бы .... в школу
холява
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:35

  Сибарит написав:...
НБУ вчера на рынок не выходил.
Остатки на коррсчетах незначительно уменьшились. Серьезные расходы казначейства, к которым примазалась наличка, были почти полностью компенсированы уменьшением объема суточных сертификатов.
...

немного формализма, но чтобы понимать, что говорим на одном языке :oops:

я так понимаю из сообщения, Вы говорите о притоке денег из суточных сертификатов, и их оттоке в казначейство? тогда это пока еще доходы казначейства. возможно, это оплата ЕСВ по сроку - других причин не вижу
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:35

  Striker написав:
  • ~2 мес. (63 дн.) - 1.693 млрд грн по ставке 10.50%;
  • ~5 мес. (154 дн.) - 3.826 млрд грн по ставке 10.80%;

Вопрос, зачем нашему правительству брать на такие короткие сроки? (как алкаш до получки)
BIGor
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