Додано: Вів 21 гру, 2021 21:12

холява написав: sani_2012 написав: По овгз наколедовали не хило !!!



*Відправлено з Чату По овгз наколедовали не хило !!!





.....чего то немножко коряво получилось .... от слова колядка



.... не "коледовали" а колядовали .

Был бы Сомик , послал бы .... в школу .....чего то немножко коряво получилось .... от слова колядка.... не "коледовали" а колядовали .Был бы Сомик , послал бы .... в школу

Добрий вечір шановний Холява і всі інші хто читає цей форум.Я бачу як Ви по буквально трьом буквам бачете своїх клієнтів, так би мовити Ви володієте духом професії, а не тільки отримали диплом.Ну такий світ, багатьом багато чого не дано, з іншого боку вони і не хочуть вчитися, це питання риторичні.Чому я зараз нічого не пишу, бо реально перебуваю в шоці від словоблудія одного царя, в якого підгорає, напевне теж вашого клієнта. Я гадаю Ви зрозуміли про кого я.Як школярик наїзжати на НАТО і вимагати у вчителя не приходити в школу, бо вася двоєчник хоче чогось, сам не знає чого, він також пише з помилками і знає всього три слова.Біда тільки в тому, що в школярика є сотні тисяч підневольних військових, є ядерна зброя, є камарілья яка підтримає що завгодно і буде не висловлювати сумніви, а казати під руку добавте ще перчика, ми так довго вагались, час прийшов, давайте зробимо щось справді велике.Що буде ввечері 24-го, деякі кажуть нас будуть визволяти від демократії і запхають в ньюсовок, ось це лякає, зараз погано, але триколорні ідіоти зроблять взагалі ще гірше, які там прогнози по валюті, які там сподівання, колись мені єврейки, старі бабусі у дворі казали: хоч би не було війни, все інше переживемо, я тоді не здогадувався, що прийде час і я буду повторювати ці слова, хоч би мракобісні тварі не прийщшли нас грабувати під цинічну балалаєчну пропаганду.Слава Україні і помолюсь, хоча є фактично більше атеїстом.Всім гарного вечора, сподіваюсь, що жахливого не станеться на Різдво, а буде тільки словесний понос і вже звичний економічний тиск.