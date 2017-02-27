matroSkin написав:Striker О. Нерезы вернулись? По графику МБ вчера и сегодня, усыханию утекания на вторичке овгз на сегодня и т.д. можно так подумать. Возможно, получили сигнал, что пока можно брать. Кроме, как от ФРС Хотя, конечно, на их месте, я бы брал турецкие (но вчера, но по 3.. )
Важко щось стверджувати. Гривневих паперів, які б були цікаві нерезам, продали всього на 1,9 млрд. Далеко не факт, що все саме нерези, можуть бути і фізики з юриками. В загальному - це трохи більше 70 млн уо. Певно сьогодні по обіді інсайдери, котрі знали, що купили ОВДП і продали на МБ пару млн уо, чим трохи зміцнили грн. А валютних паперів продали на 307 млн уо. От коли завтра-післязавтра за ними вийдуть на МБ (розрахунок по валютних в четвер) там і подивимося... де буде курс. Ще й відшкодування ПДВ мало б додатися. Хоча, зелені відморозки можуть зараз і ПДВ притримати, адже популістські виплати бюджету мусять забезпечити. Не думаю, що теперішню катастрофу з рейтингами вони зможуть виправити тільки цирком з новим звинуваченням Порошенку. Більшості даунів, які голосували за піаніста, пофіг, хто винен в держзраді: клоун, Єрмак чи Порошенко. Цим успіхам треба щось жерти... Тому, фундамент для курсу не ахті, але в теперішній політичній ситуації маразми можуть бути розмаїті... Та головне для курсу розпочнеться згодом, коли у всій красі розкриється енергетична криза, яку ця зелена погань власноруч створила своєю жадібністю, обмеженістю і тупістю...
.....чего то немножко коряво получилось .... от слова колядка
.... не "коледовали" а колядовали . Был бы Сомик , послал бы .... в школу
Добрий вечір шановний Холява і всі інші хто читає цей форум. Я бачу як Ви по буквально трьом буквам бачете своїх клієнтів, так би мовити Ви володієте духом професії, а не тільки отримали диплом. Ну такий світ, багатьом багато чого не дано, з іншого боку вони і не хочуть вчитися, це питання риторичні. Чому я зараз нічого не пишу, бо реально перебуваю в шоці від словоблудія одного царя, в якого підгорає, напевне теж вашого клієнта. Я гадаю Ви зрозуміли про кого я. Як школярик наїзжати на НАТО і вимагати у вчителя не приходити в школу, бо вася двоєчник хоче чогось, сам не знає чого, він також пише з помилками і знає всього три слова. Біда тільки в тому, що в школярика є сотні тисяч підневольних військових, є ядерна зброя, є камарілья яка підтримає що завгодно і буде не висловлювати сумніви, а казати під руку добавте ще перчика, ми так довго вагались, час прийшов, давайте зробимо щось справді велике. Що буде ввечері 24-го, деякі кажуть нас будуть визволяти від демократії і запхають в ньюсовок, ось це лякає, зараз погано, але триколорні ідіоти зроблять взагалі ще гірше, які там прогнози по валюті, які там сподівання, колись мені єврейки, старі бабусі у дворі казали: хоч би не було війни, все інше переживемо, я тоді не здогадувався, що прийде час і я буду повторювати ці слова, хоч би мракобісні тварі не прийщшли нас грабувати під цинічну балалаєчну пропаганду. Слава Україні і помолюсь, хоча є фактично більше атеїстом. Всім гарного вечора, сподіваюсь, що жахливого не станеться на Різдво, а буде тільки словесний понос і вже звичний економічний тиск.