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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8727872887298730>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 172
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
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5%
9
30%
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5
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5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
12%
21
більше 80%
59%
101
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:40

  matroSkin написав:Striker
О. Нерезы вернулись? По графику МБ вчера и сегодня, усыханию утекания на вторичке овгз на сегодня и т.д. можно так подумать.
Возможно, получили сигнал, что пока можно брать. Кроме, как от ФРС
Хотя, конечно, на их месте, я бы брал турецкие (но вчера, но по 3.. :lol:)

Важко щось стверджувати. Гривневих паперів, які б були цікаві нерезам, продали всього на 1,9 млрд. Далеко не факт, що все саме нерези, можуть бути і фізики з юриками. В загальному - це трохи більше 70 млн уо. Певно сьогодні по обіді інсайдери, котрі знали, що купили ОВДП і продали на МБ пару млн уо, чим трохи зміцнили грн.
А валютних паперів продали на 307 млн уо. От коли завтра-післязавтра за ними вийдуть на МБ (розрахунок по валютних в четвер) там і подивимося... де буде курс. Ще й відшкодування ПДВ мало б додатися.
Хоча, зелені відморозки можуть зараз і ПДВ притримати, адже популістські виплати бюджету мусять забезпечити. Не думаю, що теперішню катастрофу з рейтингами вони зможуть виправити тільки цирком з новим звинуваченням Порошенку. Більшості даунів, які голосували за піаніста, пофіг, хто винен в держзраді: клоун, Єрмак чи Порошенко. Цим успіхам треба щось жерти...
Тому, фундамент для курсу не ахті, але в теперішній політичній ситуації маразми можуть бути розмаїті...
Та головне для курсу розпочнеться згодом, коли у всій красі розкриється енергетична криза, яку ця зелена погань власноруч створила своєю жадібністю, обмеженістю і тупістю...
orest
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:41

Shaman
Акела промахнулся :oops:

Спасибо! Исправил.

  orest написав:А валютних паперів продали на 307 млн уо. От коли завтра-післязавтра за ними вийдуть на МБ (розрахунок по валютних в четвер) там і подивимося... де буде курс.

Насколько я понимаю, валютные, в основном, покупают банки, у которых избыток валюты. С рынка если что и пройдет в облигации, наверняка очень немного.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:51

  Striker написав:За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої
державної позики 21 грудня 2021 року до державного бюджету
залучено !!! 20.485 млрд грн (за офіційним курсом НБУ).

Баланс між залученими коштами та виплатами по держ. внутр. боргу, млрд грн
Зображення

* - помісячні платежі за державним внутрішнім боргом у 2021 році за діючими
угодами станом на 01.12.2021 (з урахуванням фактично здійснених платежів)

Отдельно по заявкам:

- в гривне (всего 12.096 млрд грн):

  • ~2 мес. (63 дн.) - 1.693 млрд грн по ставке 10.50%;
  • ~5 мес. (154 дн.) - 3.826 млрд грн по ставке 10.80%;
  • ~1 год (357 дн.) - 2.595 млрд грн по ставке 11.88%;
  • ~1 год и 4 мес. (483 дн.) - 0.004 млрд грн по ставке 11.88%;
  • ~1 год и 10 мес. (679 дн.) - 2.039 млрд грн по ставке 12.78%;
  • ~2 года и 5 мес. (882 дн.) - 0.883 млрд грн по ставке 12.85%;
  • ~2 года и 6 мес. (924 дн.) - 0.924 млрд грн по ставке 12.90%;
  • ~2 года и 10 мес. (1043 дн.) - 0.072 млрд грн по ставке 12.88%;
  • ~5 лет и 5 мес. (1981 дн.) - 0.060 млрд грн по ставке 13.25%.
- в валюте (всего 8.389 млрд грн, по курсу НБУ):

  • USD, ~1 год (365 дн.) - 307.5 млн долл. по ставке 3.70%.
На этой неделе только одна выплата - в среду на 0.655 млрд грн.

не так давно описывал схему - выпуск ОВГЗ - деньги из казначейства - переток в кеш. пока все идет по плану, правда в некритичных объемах

за последние 2 недели в кеш утекло 16 ярдов - не бог весть какая сумма, но это все же рост денег в обороте

по планам, основные потоки впереди :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:55

  холява написав:.....чего то немножко коряво получилось .... от слова колядка .... не "коледовали" а колядовали . Был бы Сомик , послал бы .... в школу

Главное чтоб не в попу ( послал ) ; хотя какая разница ( один суёт , другой дразниться ); понятно и ладно ( суть от этого не поменяеться )

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sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  orest написав:коли у всій красі розкриється енергетична криза

Не буде ніякої кризи. 15 блоків АЕС працює, газу ще 15 млрд в сховищах на місяць іде 2-3 млрд. Все буде добре.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 20:57

  sani_2012 написав:
  Ukrainian написав:Які обсяги торгів? Кільки млрд куб куплено по такій ціні ?

Если цена растёт , значит кто то покупает ( иначе цена не росла )

*Відправлено з Чату

Хотілось би обсяги таки побачити цих торгів по 2200
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:01

  Ukrainian написав:Хотілось би обсяги таки побачити цих торгів по 2200

Это к Zebre ( может он знает )

*Відправлено з Чату
sani_2012
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:08

  BIGor написав:
  Striker написав:
  • ~2 мес. (63 дн.) - 1.693 млрд грн по ставке 10.50%;
  • ~5 мес. (154 дн.) - 3.826 млрд грн по ставке 10.80%;
Вопрос, зачем нашему правительству брать на такие короткие сроки? (как алкаш до получки)
В данном случае главное чтобы деньги зашли в систему - неважно на какой срок. Это как в банке - сначала вы приносите ХХ тыс на месяц, а затем несколько раз перевкладываетесь на год и более//)
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:12

  холява написав:
  sani_2012 написав:По овгз наколедовали не хило !!!

*Відправлено з Чату



.....чего то немножко коряво получилось .... от слова колядка

.... не "коледовали" а колядовали .
Был бы Сомик , послал бы .... в школу

Добрий вечір шановний Холява і всі інші хто читає цей форум.
Я бачу як Ви по буквально трьом буквам бачете своїх клієнтів, так би мовити Ви володієте духом професії, а не тільки отримали диплом.
Ну такий світ, багатьом багато чого не дано, з іншого боку вони і не хочуть вчитися, це питання риторичні.
Чому я зараз нічого не пишу, бо реально перебуваю в шоці від словоблудія одного царя, в якого підгорає, напевне теж вашого клієнта. Я гадаю Ви зрозуміли про кого я.
Як школярик наїзжати на НАТО і вимагати у вчителя не приходити в школу, бо вася двоєчник хоче чогось, сам не знає чого, він також пише з помилками і знає всього три слова.
Біда тільки в тому, що в школярика є сотні тисяч підневольних військових, є ядерна зброя, є камарілья яка підтримає що завгодно і буде не висловлювати сумніви, а казати під руку добавте ще перчика, ми так довго вагались, час прийшов, давайте зробимо щось справді велике.
Що буде ввечері 24-го, деякі кажуть нас будуть визволяти від демократії і запхають в ньюсовок, ось це лякає, зараз погано, але триколорні ідіоти зроблять взагалі ще гірше, які там прогнози по валюті, які там сподівання, колись мені єврейки, старі бабусі у дворі казали: хоч би не було війни, все інше переживемо, я тоді не здогадувався, що прийде час і я буду повторювати ці слова, хоч би мракобісні тварі не прийщшли нас грабувати під цинічну балалаєчну пропаганду.
Слава Україні і помолюсь, хоча є фактично більше атеїстом.
Всім гарного вечора, сподіваюсь, що жахливого не станеться на Різдво, а буде тільки словесний понос і вже звичний економічний тиск. :?
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  BIGor написав:Вопрос, зачем нашему правительству брать на такие короткие сроки? (как алкаш до получки)

До податкових періодів.
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