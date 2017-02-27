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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8727872887298730

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 172
Віддаю перевагу гривні
5%
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5%
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50%
8%
14
60%
2%
4
70%
12%
21
більше 80%
59%
101
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:15

  Ukrainian написав:
  orest написав:коли у всій красі розкриється енергетична криза

Не буде ніякої кризи. 15 блоків АЕС працює, газу ще 15 млрд в сховищах на місяць іде 2-3 млрд. Все буде добре.

1. Те що було закачано на умовах митного складу європейцями ще не все викачано
2. 4-5 млрд куб не підйомні
3. 2-3 млрд куб спалюється без заміщення вугілля і при помірних температурах. Поки маємо зиму зараз і прогнозують на майбутнє. Крім того, ахмєтки з бєнями минулі роки імпортували собі тихенько під виробничі потреби всю зиму. Зараз такі ціни в світі. що будуть смоктати за дешево все що можна з внутрішнього видобутку і сховищ, що також не на користь.
4. березень-квітень часто холодніші за грудень в останні роки
І, саме головне, я чітко написав - ПІЗНІШЕ, адже коли ми за зиму використаємо все що можна, сховища треба буде поповнити - закачати 15-18 млрд куб по НОВИХ цінах. Зараз "горда-розумна" Європа щедро фінансує кремлю їх ВПК (хоч на кожному стовпі висять сміхотворні списки "руйнівних" санкцій), а весною-літом будемо фінансувати ми. Це якщо війна таки не розгориться на повну...
orest
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:При сохранении риска на фоне ускорения тейперинга и ожидаемого поднятия ставки ФРС весной, летом можем подойти вплотную к 10%. Кровь из носу необходимо будет держаться за МВФ, а купон по гривневым ОВГЗ поднимать >15%

Не буде підняття гривневого купона до 15%, мінфін випускатиме ОВДП в валюті допоки фермери соняшник не почнуть розпродавати (а його десь на 8 мільярдів доларів по коморах лежить).
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:32

27.13/27.19

*Відправлено з Чату
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