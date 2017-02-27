1. Те що було закачано на умовах митного складу європейцями ще не все викачано
2. 4-5 млрд куб не підйомні
3. 2-3 млрд куб спалюється без заміщення вугілля і при помірних температурах. Поки маємо зиму зараз і прогнозують на майбутнє. Крім того, ахмєтки з бєнями минулі роки імпортували собі тихенько під виробничі потреби всю зиму. Зараз такі ціни в світі. що будуть смоктати за дешево все що можна з внутрішнього видобутку і сховищ, що також не на користь.
4. березень-квітень часто холодніші за грудень в останні роки
І, саме головне, я чітко написав - ПІЗНІШЕ, адже коли ми за зиму використаємо все що можна, сховища треба буде поповнити - закачати 15-18 млрд куб по НОВИХ цінах. Зараз "горда-розумна" Європа щедро фінансує кремлю їх ВПК (хоч на кожному стовпі висять сміхотворні списки "руйнівних" санкцій), а весною-літом будемо фінансувати ми. Це якщо війна таки не розгориться на повну...