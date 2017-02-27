RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 87288729873087318732>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 172
Віддаю перевагу гривні
5%
8
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
12%
21
більше 80%
59%
101
Всього голосів : 172
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:15

  Ukrainian написав:
  orest написав:коли у всій красі розкриється енергетична криза

Не буде ніякої кризи. 15 блоків АЕС працює, газу ще 15 млрд в сховищах на місяць іде 2-3 млрд. Все буде добре.

1. Те що було закачано на умовах митного складу європейцями ще не все викачано
2. 4-5 млрд куб не підйомні
3. 2-3 млрд куб спалюється без заміщення вугілля і при помірних температурах. Поки маємо зиму зараз і прогнозують на майбутнє. Крім того, ахмєтки з бєнями минулі роки імпортували собі тихенько під виробничі потреби всю зиму. Зараз такі ціни в світі. що будуть смоктати за дешево все що можна з внутрішнього видобутку і сховищ, що також не на користь.
4. березень-квітень часто холодніші за грудень в останні роки
І, саме головне, я чітко написав - ПІЗНІШЕ, адже коли ми за зиму використаємо все що можна, сховища треба буде поповнити - закачати 15-18 млрд куб по НОВИХ цінах. Зараз "горда-розумна" Європа щедро фінансує кремлю їх ВПК (хоч на кожному стовпі висять сміхотворні списки "руйнівних" санкцій), а весною-літом будемо фінансувати ми. Це якщо війна таки не розгориться на повну...
orest
Аватар користувача
10

Форумчанин року
 
Повідомлень: 4094
З нами з: 10.03.14
Подякував: 6829 раз.
Подякували: 5966 раз.
 
Профіль
3
10
19
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:21

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  zРадио написав:При сохранении риска на фоне ускорения тейперинга и ожидаемого поднятия ставки ФРС весной, летом можем подойти вплотную к 10%. Кровь из носу необходимо будет держаться за МВФ, а купон по гривневым ОВГЗ поднимать >15%

Не буде підняття гривневого купона до 15%, мінфін випускатиме ОВДП в валюті допоки фермери соняшник не почнуть розпродавати (а його десь на 8 мільярдів доларів по коморах лежить).
Denik
 
Повідомлень: 1216
З нами з: 23.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:32

27.13/27.19

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 495
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:43

  Denik написав:
  zРадио написав:При сохранении риска на фоне ускорения тейперинга и ожидаемого поднятия ставки ФРС весной, летом можем подойти вплотную к 10%. Кровь из носу необходимо будет держаться за МВФ, а купон по гривневым ОВГЗ поднимать >15%

Не буде підняття гривневого купона до 15%, мінфін випускатиме ОВДП в валюті допоки фермери соняшник не почнуть розпродавати (а його десь на 8 мільярдів доларів по коморах лежить).


Опять дискуссию закукурузили :oops: Во-первых, график обслуживания госдолга не привязан к торговым операциям бизнеса - у Минфина за исполнение Бюджета голова болит. Во-вторых, 2-5-летние бумаги уже сейчас выпускаются с купоном 13% - длинного ресурса дешевле нет (хотя еще полгода назад был в наличии под 11%).

Гривневые долги будут размещаться с премией к ликвидным долларовым (евробондам) не менее 5 п.п. При росте турбулетности на мировом финансовом рынке эта премия еще и удвоиться легко может
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11920
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2946 раз.
Подякували: 6427 раз.
 
Профіль
16
8
3
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:44

https://youtu.be/vYkFAtvqX7g

*Відправлено з Чату
sani_2012
Аватар користувача
 
Повідомлень: 495
З нами з: 11.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:46

  somilitark написав:
  холява написав:
  sani_2012 написав:По овгз наколедовали не хило !!!

*Відправлено з Чату



.....чего то немножко коряво получилось .... от слова колядка

.... не "коледовали" а колядовали .
Был бы Сомик , послал бы .... в школу

Добрий вечір шановний Холява і всі інші хто читає цей форум.
Я бачу як Ви по буквально трьом буквам бачете своїх клієнтів, так би мовити Ви володієте духом професії, а не тільки отримали диплом.
Ну такий світ, багатьом багато чого не дано, з іншого боку вони і не хочуть вчитися, це питання риторичні.
Чому я зараз нічого не пишу, бо реально перебуваю в шоці від словоблудія одного царя, в якого підгорає, напевне теж вашого клієнта. Я гадаю Ви зрозуміли про кого я.
Як школярик наїзжати на НАТО і вимагати у вчителя не приходити в школу, бо вася двоєчник хоче чогось, сам не знає чого, він також пише з помилками і знає всього три слова.
Біда тільки в тому, що в школярика є сотні тисяч підневольних військових, є ядерна зброя, є камарілья яка підтримає що завгодно і буде не висловлювати сумніви, а казати під руку добавте ще перчика, ми так довго вагались, час прийшов, давайте зробимо щось справді велике.
Що буде ввечері 24-го, деякі кажуть нас будуть визволяти від демократії і запхають в ньюсовок, ось це лякає, зараз погано, але триколорні ідіоти зроблять взагалі ще гірше, які там прогнози по валюті, які там сподівання, колись мені єврейки, старі бабусі у дворі казали: хоч би не було війни, все інше переживемо, я тоді не здогадувався, що прийде час і я буду повторювати ці слова, хоч би мракобісні тварі не прийщшли нас грабувати під цинічну балалаєчну пропаганду.
Слава Україні і помолюсь, хоча є фактично більше атеїстом.
Всім гарного вечора, сподіваюсь, що жахливого не станеться на Різдво, а буде тільки словесний понос і вже звичний економічний тиск. :?


Добрый вечер .
Всем Доброй ночи и Хорошего настроения .

"somilitark"-Вы помните 2014 -2015 года , тогда люди на улицу не выходили .Я бродил по Ашану и не встречал людей .
У всех настроение было так себе .
Те времена минули .

Сейчас столько нагнетания отрицательных событий , что в пору психологов привлекать .

Вы должны успокоится и если сильно волнуетесь, то должны просто сложить документы , деньги , продовольственный запас , теплую одежду и медицинские препараты (особенно от давления , антибиотики ,обезболивающее , шприцы ).
В любую минуту , при опасности ,вы точно будете знать где и что находится .

Чему быть , тому не миновать.
Не надо боятся , потому что можно наделать ошибок .
Только трезвое мышление и забота о себе и близких .

Следует осознавать , что и другая сторона не без головы .
Спаси Господи , что случится , достанется всем .

ВЫ должны быть готовы к любым событиям .
Точно знать что вы будете делать и где что находится .
Просто надо сесть и написать все на листочке .


......ну вот , вы готовы .
......... Всем Хороших снов !

Ах , ДА про Господа Нашего !!!

Владыка Наш ,всегда дает каждому человеку Ангела-Хранителя .
Он всегда с нами !
холява
2
 
Повідомлень: 3392
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3476 раз.
Подякували: 3413 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 21:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Он всегда с нами !

....так, я - тут! ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 18.03.21
Подякував: 70 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:05

Успіх

Все думают , что они звезды !
И что их все звезды на небе знают !
... но стоит появится трудностям и все сразу вспоминают про НЕГО , НЕВБЛАГАНОГО..... !

К вечеру прием просел до 27.15 , продажа 27.22-23
холява
2
 
Повідомлень: 3392
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3476 раз.
Подякували: 3413 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:17

  Ukrainian написав:
  orest написав:коли у всій красі розкриється енергетична криза

Не буде ніякої кризи. 15 блоків АЕС працює, газу ще 15 млрд в сховищах на місяць іде 2-3 млрд. Все буде добре.

А ні – так у нас є стратегічна кукурудза.
Прораб
 
Повідомлень: 539
З нами з: 02.03.19
Подякував: 404 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 22:29

zРадио
напомните, если помните, или подскажите, где глянуть:
какая была доходность и дисконт от номинала по евробондам в июль14-февр15?
matroSkin
 
Повідомлень: 419
З нами з: 14.11.12
Подякував: 204 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 87288729873087318732>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _Alex_, Realist і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2914, 2915, 2916
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29150 16829493
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 22:47
Кучинелли
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1333 4877390
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 22:36
Кучинелли
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7903 16107933
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 11:02
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (2384)
21.12.2021 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.