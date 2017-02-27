orest написав:коли у всій красі розкриється енергетична криза
Не буде ніякої кризи. 15 блоків АЕС працює, газу ще 15 млрд в сховищах на місяць іде 2-3 млрд. Все буде добре.
1. Те що було закачано на умовах митного складу європейцями ще не все викачано 2. 4-5 млрд куб не підйомні 3. 2-3 млрд куб спалюється без заміщення вугілля і при помірних температурах. Поки маємо зиму зараз і прогнозують на майбутнє. Крім того, ахмєтки з бєнями минулі роки імпортували собі тихенько під виробничі потреби всю зиму. Зараз такі ціни в світі. що будуть смоктати за дешево все що можна з внутрішнього видобутку і сховищ, що також не на користь. 4. березень-квітень часто холодніші за грудень в останні роки І, саме головне, я чітко написав - ПІЗНІШЕ, адже коли ми за зиму використаємо все що можна, сховища треба буде поповнити - закачати 15-18 млрд куб по НОВИХ цінах. Зараз "горда-розумна" Європа щедро фінансує кремлю їх ВПК (хоч на кожному стовпі висять сміхотворні списки "руйнівних" санкцій), а весною-літом будемо фінансувати ми. Це якщо війна таки не розгориться на повну...
zРадио написав:При сохранении риска на фоне ускорения тейперинга и ожидаемого поднятия ставки ФРС весной, летом можем подойти вплотную к 10%. Кровь из носу необходимо будет держаться за МВФ, а купон по гривневым ОВГЗ поднимать >15%
Не буде підняття гривневого купона до 15%, мінфін випускатиме ОВДП в валюті допоки фермери соняшник не почнуть розпродавати (а його десь на 8 мільярдів доларів по коморах лежить).
zРадио написав:При сохранении риска на фоне ускорения тейперинга и ожидаемого поднятия ставки ФРС весной, летом можем подойти вплотную к 10%. Кровь из носу необходимо будет держаться за МВФ, а купон по гривневым ОВГЗ поднимать >15%
Не буде підняття гривневого купона до 15%, мінфін випускатиме ОВДП в валюті допоки фермери соняшник не почнуть розпродавати (а його десь на 8 мільярдів доларів по коморах лежить).
Опять дискуссию закукурузили Во-первых, график обслуживания госдолга не привязан к торговым операциям бизнеса - у Минфина за исполнение Бюджета голова болит. Во-вторых, 2-5-летние бумаги уже сейчас выпускаются с купоном 13% - длинного ресурса дешевле нет (хотя еще полгода назад был в наличии под 11%).
Гривневые долги будут размещаться с премией к ликвидным долларовым (евробондам) не менее 5 п.п. При росте турбулетности на мировом финансовом рынке эта премия еще и удвоиться легко может
.....чего то немножко коряво получилось .... от слова колядка
.... не "коледовали" а колядовали . Был бы Сомик , послал бы .... в школу
Добрий вечір шановний Холява і всі інші хто читає цей форум. Я бачу як Ви по буквально трьом буквам бачете своїх клієнтів, так би мовити Ви володієте духом професії, а не тільки отримали диплом. Ну такий світ, багатьом багато чого не дано, з іншого боку вони і не хочуть вчитися, це питання риторичні. Чому я зараз нічого не пишу, бо реально перебуваю в шоці від словоблудія одного царя, в якого підгорає, напевне теж вашого клієнта. Я гадаю Ви зрозуміли про кого я. Як школярик наїзжати на НАТО і вимагати у вчителя не приходити в школу, бо вася двоєчник хоче чогось, сам не знає чого, він також пише з помилками і знає всього три слова. Біда тільки в тому, що в школярика є сотні тисяч підневольних військових, є ядерна зброя, є камарілья яка підтримає що завгодно і буде не висловлювати сумніви, а казати під руку добавте ще перчика, ми так довго вагались, час прийшов, давайте зробимо щось справді велике. Що буде ввечері 24-го, деякі кажуть нас будуть визволяти від демократії і запхають в ньюсовок, ось це лякає, зараз погано, але триколорні ідіоти зроблять взагалі ще гірше, які там прогнози по валюті, які там сподівання, колись мені єврейки, старі бабусі у дворі казали: хоч би не було війни, все інше переживемо, я тоді не здогадувався, що прийде час і я буду повторювати ці слова, хоч би мракобісні тварі не прийщшли нас грабувати під цинічну балалаєчну пропаганду. Слава Україні і помолюсь, хоча є фактично більше атеїстом. Всім гарного вечора, сподіваюсь, що жахливого не станеться на Різдво, а буде тільки словесний понос і вже звичний економічний тиск.
Добрый вечер . Всем Доброй ночи и Хорошего настроения .
"somilitark"-Вы помните 2014 -2015 года , тогда люди на улицу не выходили .Я бродил по Ашану и не встречал людей . У всех настроение было так себе . Те времена минули .
Сейчас столько нагнетания отрицательных событий , что в пору психологов привлекать .
Вы должны успокоится и если сильно волнуетесь, то должны просто сложить документы , деньги , продовольственный запас , теплую одежду и медицинские препараты (особенно от давления , антибиотики ,обезболивающее , шприцы ). В любую минуту , при опасности ,вы точно будете знать где и что находится .
Чему быть , тому не миновать. Не надо боятся , потому что можно наделать ошибок . Только трезвое мышление и забота о себе и близких .
Следует осознавать , что и другая сторона не без головы . Спаси Господи , что случится , достанется всем .
ВЫ должны быть готовы к любым событиям . Точно знать что вы будете делать и где что находится . Просто надо сесть и написать все на листочке .
......ну вот , вы готовы . ......... Всем Хороших снов !
Ах , ДА про Господа Нашего !!!
Владыка Наш ,всегда дает каждому человеку Ангела-Хранителя . Он всегда с нами !