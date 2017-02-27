І в цьому небезпека. Бо завжди мінімум 1 блок був резервний. В разі різкого падіння автоматика АЕС може автоматично від'єднати цілу станцію від системи. Щоб цього не допустити і використовують в крайньому разі резервний блок. Але клоунам на все байдуже. Після комуністів, зеленісти - це найбільший соціальний експеримент над народом.
Востаннє редагувалось V2 в Вів 21 гру, 2021 22:32, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:При сохранении риска на фоне ускорения тейперинга и ожидаемого поднятия ставки ФРС весной, летом можем подойти вплотную к 10%. Кровь из носу необходимо будет держаться за МВФ, а купон по гривневым ОВГЗ поднимать >15%
Не буде підняття гривневого купона до 15%, мінфін випускатиме ОВДП в валюті допоки фермери соняшник не почнуть розпродавати (а його десь на 8 мільярдів доларів по коморах лежить).
Путін вже у відкриту аргументує можливу "військову відповідь" на "озброєння України натовськими ракетами". Які ідіоти ще купляють ОВДП?
І в цьому небезпека. Бо завжди мінімум 1 блок був резервний. В разі різкого падіння автоматика АЕС може автоматично від'єднати цілу станцію від системи. Щоб цього не допустити і використовують в крайньому разі резервний блок. Але клоунам на все байдуже. Після комуністів, зеленісти - це найбільший соціальний експеримент над народом.
zРадио написав:Кровь из носу необходимо будет держаться за МВФ
Кому потрібно і навіщо ? Ті, хто можуть щось реально робити для реалізації плана "триматися за МВФ", не мають в цьому потреби
Можно и не держаться. Расходы на обслуживание госдолга размером 7 млрд долларов в год увеличатся еще на миллиард-два. Ну подумаешь. Только непонятно, от чего отрежем - медицины, обороны, инфраструктуры, социалки?..
"Какая разніца" (с) від чого відрізати ? Аби не від великого крадівництва.
До речі, якщо армію ще трохи порізати - то всі інші питання можуть вирішитися самі собою. Бо вже до наступного сезону кукурудзи проблемами медицини, соціалки та інфраструктури буде перейматися ВВХ. Суцільний профіт.
orest написав:коли у всій красі розкриється енергетична криза
Не буде ніякої кризи. 15 блоків АЕС працює, газу ще 15 млрд в сховищах на місяць іде 2-3 млрд. Все буде добре.
1. Те що було закачано на умовах митного складу європейцями ще не все викачано 2. 4-5 млрд куб не підйомні 3. 2-3 млрд куб спалюється без заміщення вугілля і при помірних температурах. Поки маємо зиму зараз і прогнозують на майбутнє. Крім того, ахмєтки з бєнями минулі роки імпортували собі тихенько під виробничі потреби всю зиму. Зараз такі ціни в світі. що будуть смоктати за дешево все що можна з внутрішнього видобутку і сховищ, що також не на користь. 4. березень-квітень часто холодніші за грудень в останні роки І, саме головне, я чітко написав - ПІЗНІШЕ, адже коли ми за зиму використаємо все що можна, сховища треба буде поповнити - закачати 15-18 млрд куб по НОВИХ цінах. Зараз "горда-розумна" Європа щедро фінансує кремлю їх ВПК (хоч на кожному стовпі висять сміхотворні списки "руйнівних" санкцій), а весною-літом будемо фінансувати ми. Це якщо війна таки не розгориться на повну...
Так ніхто не заважав будувати внутрішню політику для країни, що поточні два роки, що минулі п'ять років, насамперед в енергетичному плані, а не знімати видосики чи займатися релігією. Так само як і зараз поточні два місяці можна було розумно економити на опаленні, як це було раніше. Не було таких холодів два місяці. Але ні, тепер же просто випалюється сировина без жодного висновку, тому що дадуть і на закупівлі і зобов'яжуть підняти ціни в новому меморандумі і можна буде знову приступити до подальшої програми з профіт-менеджменту щодо населення. Ну а ні, так відомо, хто винен. Наразі є загроза кібер-атак на енергосистему – національне радіо. Тільки варто вірно розставляти причинно-наслідкові зв'язки, щоб не заблукати.
orest написав:коли у всій красі розкриється енергетична криза
Не буде ніякої кризи. 15 блоків АЕС працює, газу ще 15 млрд в сховищах на місяць іде 2-3 млрд. Все буде добре.
1. Те що було закачано на умовах митного складу європейцями ще не все викачано 2. 4-5 млрд куб не підйомні 3. 2-3 млрд куб спалюється без заміщення вугілля і при помірних температурах. Поки маємо зиму зараз і прогнозують на майбутнє. Крім того, ахмєтки з бєнями минулі роки імпортували собі тихенько під виробничі потреби всю зиму. Зараз такі ціни в світі. що будуть смоктати за дешево все що можна з внутрішнього видобутку і сховищ, що також не на користь. 4. березень-квітень часто холодніші за грудень в останні роки І, саме головне, я чітко написав - ПІЗНІШЕ, адже коли ми за зиму використаємо все що можна, сховища треба буде поповнити - закачати 15-18 млрд куб по НОВИХ цінах. Зараз "горда-розумна" Європа щедро фінансує кремлю їх ВПК (хоч на кожному стовпі висять сміхотворні списки "руйнівних" санкцій), а весною-літом будемо фінансувати ми. Це якщо війна таки не розгориться на повну...
5. Немає там 15 млрд куб. Приблизно 14.5 млрд куб залишилося. Загалом. 6. За минулий зимовий сезон зі сховищ викачали 13 млрд куб. 7. За цей сезон вже викачали 4 млрд куб, а морозів ще й не було. 8. Внутрішній видобуток скорочується. 9. Працює 14 блоків АЕС (https://ua.energy/blocks/).