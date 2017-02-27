matroSkin написав:greenozon вони реверс розпочали сьогодні по ямал-білораша-польща гопніки "втратили береги". подивимось, чим це закінчиться... метан вже відверто смердить трупами, але розрулювати цю ситуацію наразі все ще не нам. https://финбаланс.ком.юа/news/tsini-na-haz-u-vropi-perevishchili-2000-za-tisyachu-kubiv https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyy ... 1031058694
треба звати дорослих. поліцію. ввижається так... а поки вони їдуть (або ні) на виклик, чом би і не полежати під 3.7%? ну ось я вище (напів)жартував, що краще було ліру придбати. але вчора. гадаю, що інвесторами, як завше, рухають страх, жадібність (та інсайди). і вони вирішили, що премія за "страновий" ризик біля 3% прийнятна. поки.
І в цьому небезпека. Бо завжди мінімум 1 блок був резервний. В разі різкого падіння автоматика АЕС може автоматично від'єднати цілу станцію від системи. Щоб цього не допустити і використовують в крайньому разі резервний блок. Але клоунам на все байдуже. Після комуністів, зеленісти - це найбільший соціальний експеримент над народом.
orest написав:коли у всій красі розкриється енергетична криза
Не буде ніякої кризи. 15 блоків АЕС працює, газу ще 15 млрд в сховищах на місяць іде 2-3 млрд. Все буде добре.
Де факто пройшло пів астрономічної зими, через пару днів зимове сонцестояння. Трохи похолодає, але не сильно і не надовго. До березня, думаю, протримаємся без форсмажорів на запасах газу, вугіллю з барж і блоках АЕС. А наступного року стартує зе програма енергозаощадження. Мають намір щоб за два-три роки, до закінчення контракту з Газпромом про прокачку газу через ГТС, ми позбутили газової залежності.
matroSkin написав:zРадио напомните, если помните, или подскажите, где глянуть: какая была доходность и дисконт от номинала по евробондам в июль14-февр15?
Тогда был трэш - спекулятивная доходность по суверенным бумагам доходила до 25%, по корпоративным - под 35-40%. Банки дисконтировались сильнее всех. Но купонная была вполне себе умеренной, соответствующей текущей стоимости. LIBOR +7-8%. По памяти, сценарии "реструктуризации Яресько" считали исходя из того, что инвесторы должны получить 7,22% годовых по итогам злоключений с варрантами. Проблема была с дефицитом спроса на листинге - мало того, что рынок прайсил локальные риски существенно выше 7-8%, так и сама базовая стоимость капитала для EM взлетела (тот самый taper tantrum). От последнего мы и сейчас не скроемся - отток капитала с развивающихся рынков уже начался и только усилится по мере ужесточения ДКП ФРС. А вот геополитические риски, будем надеяться, реализованы не будут
flyman написав:До березня, думаю, протримаємся без форсмажорів на запасах газу, вугіллю з барж і блоках АЕС.
Я щось пропустив мабуть, на березень у календарі майя запланований кінець світу ?
flyman написав:А наступного року стартує зе програма енергозаощадження. Мають намір щоб за два-три роки, до закінчення контракту з Газпромом про прокачку газу через ГТС, ми позбутили газової залежності.
Ахаха. Це буде після висадки мільярда дерев чи до цього ?
akido написав:Навіщо "будувати внутрішню політику" (до речі, що це таке ?), якщо для перемоги на виборах та подальшої узурпації влади досить зняти відосики ?
Внутрішня політика — діяльність політичного керівництва країни щодо формулювання та реалізації стратегій розвитку всіх сфер внутрішнього життя країни (національних цілей її розвитку), гармонійних інтересів суспільства та відповідних об'єктивних умов їх реалізації. Внутрішня політика включає всі сфери внутрішнього життя країни, а саме: бізнес, освіта, енергетика, охорона здоров'я, діяльність правоохоронних органів, фінанси і податки, природні ресурси, соціальне забезпечення, особисті права і свободи тощо.