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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8730873187328733>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 174
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
12%
21
більше 80%
59%
102
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:00

  matroSkin написав:greenozon
вони реверс розпочали сьогодні по ямал-білораша-польща
гопніки "втратили береги". подивимось, чим це закінчиться...
метан вже відверто смердить трупами, але розрулювати цю ситуацію наразі все ще не нам.
https://финбаланс.ком.юа/news/tsini-na-haz-u-vropi-perevishchili-2000-za-tisyachu-kubiv
https://www.finanz.ru/novosti/birzhevyy ... 1031058694

треба звати дорослих. поліцію. ввижається так...
а поки вони їдуть (або ні) на виклик, чом би і не полежати під 3.7%?
ну ось я вище (напів)жартував, що краще було ліру придбати. але вчора.
гадаю, що інвесторами, як завше, рухають страх, жадібність (та інсайди). і вони вирішили, що премія за "страновий" ризик біля 3% прийнятна. поки.

євро ніяк не відреагувало
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:01

  Shaman написав:
  V2 написав:
  Ukrainian написав:15 блоків АЕС працює

І в цьому небезпека. Бо завжди мінімум 1 блок був резервний.
В разі різкого падіння автоматика АЕС може автоматично від'єднати цілу станцію від системи. Щоб цього не допустити і використовують в крайньому разі резервний блок.
Але клоунам на все байдуже.
Після комуністів, зеленісти - це найбільший соціальний експеримент над народом.

есть один блок в резерве, есть :)

Якщо вірити https://ua.energy/blocks/ то працює 14 блоків, один на середньому ремонті. Де резерв ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:04

  Прораб написав:Так ніхто не заважав будувати внутрішню політику для країни, що поточні два роки, що минулі п'ять років, насамперед в енергетичному плані, а не знімати видосики чи займатися релігією.


Навіщо "будувати внутрішню політику" (до речі, що це таке ?), якщо для перемоги на виборах та подальшої узурпації влади досить зняти відосики ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:05

  Ukrainian написав:
  Zebra написав:Путін вже у відкриту аргументує

Він багато чого говорить та коментує, от тільки серйозно його ніхто не сприймає а так підігріють

Так само не сприймали і до 2014 року. Питання активізації агресії в будь-якій формі - питання часу.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:Якщо вірити https://ua.energy/blocks/ то працює 14 блоків, один на середньому ремонті. Де резерв ?

Все нормально з енергетикою. У резерві РАЕС-1 і ХАЕС-2 загалом на 420 МВт.
По планах РАЕС-2 1ГВт вийде з перевантаження паливом 1 лютого, але може і днів на 10 раніше.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:14

  Ukrainian написав:
  orest написав:коли у всій красі розкриється енергетична криза

Не буде ніякої кризи. 15 блоків АЕС працює, газу ще 15 млрд в сховищах на місяць іде 2-3 млрд. Все буде добре.

Де факто пройшло пів астрономічної зими, через пару днів зимове сонцестояння.
Трохи похолодає, але не сильно і не надовго.
До березня, думаю, протримаємся без форсмажорів на запасах газу, вугіллю з барж і блоках АЕС.
А наступного року стартує зе програма енергозаощадження.
Мають намір щоб за два-три роки, до закінчення контракту з Газпромом про прокачку газу через ГТС, ми позбутили газової залежності.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:17

  matroSkin написав:zРадио
напомните, если помните, или подскажите, где глянуть:
какая была доходность и дисконт от номинала по евробондам в июль14-февр15?


Тогда был трэш - спекулятивная доходность по суверенным бумагам доходила до 25%, по корпоративным - под 35-40%. Банки дисконтировались сильнее всех. Но купонная была вполне себе умеренной, соответствующей текущей стоимости. LIBOR +7-8%. По памяти, сценарии "реструктуризации Яресько" считали исходя из того, что инвесторы должны получить 7,22% годовых по итогам злоключений с варрантами. Проблема была с дефицитом спроса на листинге - мало того, что рынок прайсил локальные риски существенно выше 7-8%, так и сама базовая стоимость капитала для EM взлетела (тот самый taper tantrum). От последнего мы и сейчас не скроемся - отток капитала с развивающихся рынков уже начался и только усилится по мере ужесточения ДКП ФРС. А вот геополитические риски, будем надеяться, реализованы не будут
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:19

  flyman написав:До березня, думаю, протримаємся без форсмажорів на запасах газу, вугіллю з барж і блоках АЕС.


Я щось пропустив мабуть, на березень у календарі майя запланований кінець світу ?


  flyman написав:А наступного року стартує зе програма енергозаощадження.
Мають намір щоб за два-три роки, до закінчення контракту з Газпромом про прокачку газу через ГТС, ми позбутили газової залежності.

Ахаха. Це буде після висадки мільярда дерев чи до цього ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:25

  akido написав:Навіщо "будувати внутрішню політику" (до речі, що це таке ?), якщо для перемоги на виборах та подальшої узурпації влади досить зняти відосики ?

Внутрішня політика — діяльність політичного керівництва країни щодо формулювання та реалізації стратегій розвитку всіх сфер внутрішнього життя країни (національних цілей її розвитку), гармонійних інтересів суспільства та відповідних об'єктивних умов їх реалізації.
Внутрішня політика включає всі сфери внутрішнього життя країни, а саме: бізнес, освіта, енергетика, охорона здоров'я, діяльність правоохоронних органів, фінанси і податки, природні ресурси, соціальне забезпечення, особисті права і свободи тощо.
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:Ахаха. Це буде після висадки мільярда дерев чи до цього ?

Програма президента Володимира Зеленського "Зелена країна", яка передбачає висадку 1 млрд дерев протягом 3 років, за 5 місяців і станом на 8 листопада виконана на 3,54%.

Відповідні дані розміщено на сайті програми, передають Українськi Новини.

Так, згідно з інформацією на сайті, вже висаджено 35 436 211 дерев або 3,54%, а залишилося висадити 964 563 789 дерев.
Ukrainian
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