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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8730873187328733

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 174
Віддаю перевагу гривні
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21
більше 80%
59%
102
Всього голосів : 174
Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:41

Меркель німцям залишила спадок, закриті АЄС дорогий газ та дорога електроенергія

Германия собирается закрыть почти половину своих ядерных электрогенерирующих мощностей до конца года, что еще больше усложнит работу европейских сетей, которые уже сражаются с одним из худших энергетических кризисов в истории региона.
Остановка Grohnde, Gundremmingen C и Brokdorf - [есть] часть плана по отказу от ядерной энергии в стране - [чтобы] оставить только три атомных станции, которые будут отключены к концу 2022 года. Несмотря на сокращения поставок [электроэнергии], это закрытие устранит источник низкоуглеродной энергии в стране, из-за которой [в Германии] растут выбросы CO2."
https://www.bloomberg.com/news/articles ... sible-time
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:А наступного року стартує зе програма енергозаощадження.


Це після мільярда дерев, 15 аеропортів та великого будівництва чи паралельно? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:47

В Україні запроваджуватимуть велику програму енергозбереження – Глава держави

У нас є велика програма щодо енергозбереження. Це стосується не тільки утеплення кожної домівки. На цю програму Україні сьогодні потрібно близько 300 мільярдів гривень – щодо енергозбереження, заміни мереж по всій нашій державі. Ми бачимо, що цю програму можемо запровадити. Ми точно її запровадимо. За підтримки фахівців та фінансової допомоги з боку країн ЄС це буде швидше. Але в будь-якому разі ми це вже будемо починати робити наступного року – ми не можемо чекати, коли нам погрожує сусід відключенням чи зменшенням об’єму газу. Ми повинні бути справді енергонезалежними», – сказав Володимир Зеленський.
https://www.president.gov.ua/news/v-ukr ... ezhe-71049

Хоч хтось тверезо дивиться на речі
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:51

  Ukrainian написав:
  akido написав:Ахаха. Це буде після висадки мільярда дерев чи до цього ?

Програма президента Володимира Зеленського "Зелена країна", яка передбачає висадку 1 млрд дерев протягом 3 років, за 5 місяців і станом на 8 листопада виконана на 3,54%.

Відповідні дані розміщено на сайті програми, передають Українськi Новини.

Так, згідно з інформацією на сайті, вже висаджено 35 436 211 дерев або 3,54%, а залишилося висадити 964 563 789 дерев.


Отже кожен день висаджувалося по 250.000 дерев. Вдень і вночі, у будні та свята ....

А саджали їх мабуть ті 3.3 млн заробітчан які виїхали та не повернулися в цьому році.

От як закінчать через 10 років саджати мільярд, зразу енергоефективністю займуться....
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ukrainian написав:Ми точно її запровадимо. За підтримки фахівців та фінансової допомоги з боку країн ЄС це буде швидше.


Про яку підтримку може йти мова після такого?!!
"Плювок в обличчя Байдену від Зеленського": юрист Жернаков про відмову оголосити переможця конкурсу на керівника САП
https://espreso.tv/plyuvok-v-oblichchya ... ivnika-sap

Шабунін про зрив призначення голови САП: Зеленський та Єрмак плюнули в обличчя західним союзникам
"Отже, Зеленський/Єрмак зірвали призначення керівника САП. Ним став детектив НАБУ Олександр Клименко. Зроблено це показовим, підкреслено бєспрєдєльним способом. Щоб у наших західних союзників точно не залишилося сумнівів, що Зеленський і Єрмак плюнули їм в обличчя", – написав Шабунін.
https://news.liga.net/ua/politics/news/ ... soyuznikam

Протеже Зеленського програв у битві за САП. Провладні члени комісії саботують рішення
Сьогодні, 21 грудня, завершився конкурс на голову Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП). Переміг за балами детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко, набравши 246 балів. Кандидат від Офісу президента – прокурор Офісу Генерального прокурора Андрій Синюк – набрав 229 балів. Проста математика, треба просто завершити процедуру та визнати Клименка головою САП.
Те, що влаштував Офіс президента Володимира Зеленського на цьому конкурсі – просто знанесення реальної шкоди нашим відносинам із Заходом, і образа для нашої держави.

Я нагадую, що главу САП у країні не можуть обрати 15 місяців. Адже у веденні САП справи усіх олігархів – і по Ігорю Коломойському, і по Рінату Ахметову, і по заступнику голови ВП Олегу Татарову, і з Слугам народу. Тобто, відбувається свідоме блокування роботи антикорупційних органів. І президент США Джо Байден 1 вересня 2021 року підписав декларацію із президентом Зеленським, що конкурс на главу САП буде розблоковано негайно. Негайно – так було записано.
https://www.liga.net/ua/politics/opinio ... t-reshenie
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Повідомлення Додано: Вів 21 гру, 2021 23:55

  Ukrainian написав:сказав Володимир Зеленський.
Хоч хтось тверезо дивиться на речі


Це якщо аналіз на алкоголь буде проводити та сама лабораторія ГРУ РФ яка сфальсифікувала Зеленському наркологічний тест.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:00

  Прораб написав:
  akido написав:Навіщо "будувати внутрішню політику" (до речі, що це таке ?), якщо для перемоги на виборах та подальшої узурпації влади досить зняти відосики ?

Внутрішня політика — діяльність політичного керівництва країни щодо формулювання та реалізації стратегій розвитку всіх сфер внутрішнього життя країни (національних цілей її розвитку), гармонійних інтересів суспільства та відповідних об'єктивних умов їх реалізації.
Внутрішня політика включає всі сфери внутрішнього життя країни, а саме: бізнес, освіта, енергетика, охорона здоров'я, діяльність правоохоронних органів, фінанси і податки, природні ресурси, соціальне забезпечення, особисті права і свободи тощо.

Ну в дитинстві усі в казки вірять. Мені тільки цікаво, як "політичне керівництво країни" може впроваджувати "стратегії розвитку гармонійних інтересів суспільства" якщо мудрий нарід потребує лише "сватів", "відосиків", воваюліну тисячу, безкоштовних пакетиків та "хотьпаржать".
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:10

  akido написав:
  Прораб написав:Внутрішня політика — діяльність політичного керівництва країни щодо формулювання та реалізації стратегій розвитку всіх сфер внутрішнього життя країни (національних цілей її розвитку), гармонійних інтересів суспільства та відповідних об'єктивних умов їх реалізації.
Внутрішня політика включає всі сфери внутрішнього життя країни, а саме: бізнес, освіта, енергетика, охорона здоров'я, діяльність правоохоронних органів, фінанси і податки, природні ресурси, соціальне забезпечення, особисті права і свободи тощо.

Ну в дитинстві усі в казки вірять. Мені тільки цікаво, як "політичне керівництво країни" може впроваджувати "стратегії розвитку гармонійних інтересів суспільства" якщо мудрий нарід потребує лише "сватів", "відосиків", воваюліну тисячу, безкоштовних пакетиків та "хотьпаржать".

Питання - відповідь.
Решта це лірика. Не виросло ще населення для державності - значить має відповідний результат, хоча освіта ніколи тут не була в пошані, прислуга - це не професія, але шанується вище за освіченість. Чомусь.
Свободу будь-яку, у тому числі й енергетичну, потрібно заробляти, у тому числі й політичними рішеннями, у тому числі й впливом громадян, та роботою всередині країни, а не на плантаціях полуниці і не з ложкою на кухні біля телевізора.
Не доросли ще, зарано. Звідси і політика та стиль життя рома.
Потрібно навчитися піднімати голову вище за рівень миски і розглядати мету в житті вище за елементарне споживання. Пасивний електорат – пасивний результат.
Чудес не буває.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 00:21

  akido написав:Ну в дитинстві усі в казки вірять. Мені тільки цікаво, як "політичне керівництво країни" може впроваджувати "стратегії розвитку гармонійних інтересів суспільства" якщо мудрий нарід потребує лише "сватів", "відосиків", воваюліну тисячу, безкоштовних пакетиків та "хотьпаржать".


Ви вважаєте за нормальне пакетики по 3грн, що вчора були безкоштовно, в чому тут боротьба за екологію, чи ваш статус дозволяє і 30грн платити аби тільки ніщебродам від цього гірше стало?
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