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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8730873187328733

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:52

  Zebra написав:
  Denik написав:
  zРадио написав:При сохранении риска на фоне ускорения тейперинга и ожидаемого поднятия ставки ФРС весной, летом можем подойти вплотную к 10%. Кровь из носу необходимо будет держаться за МВФ, а купон по гривневым ОВГЗ поднимать >15%

Не буде підняття гривневого купона до 15%, мінфін випускатиме ОВДП в валюті допоки фермери соняшник не почнуть розпродавати (а його десь на 8 мільярдів доларів по коморах лежить).

Путін вже у відкриту аргументує можливу "військову відповідь" на "озброєння України натовськими ракетами". Які ідіоти ще купляють ОВДП?


Так сами у себя и покупают через офшорки, они-то точно знают, что деньги свои, с процентами, в любом случае вернут : )
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 08:57

После таких статей в интернете и прогнозов, народ может ломануться скупать всю валюту где можно. Я б такие статьи ЗАПРЕТИЛ размещать в интернете, а этих экспертов на Колыму!!
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:08

  fin написав:После таких статей в интернете и прогнозов, народ может ломануться скупать всю валюту где можно. Я б такие статьи ЗАПРЕТИЛ размещать в интернете, а этих экспертов на Колыму!!

сТалина на них нет :mrgreen:

27.10-27.13/27.18-27.20
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:08

  fin написав:После таких статей в интернете и прогнозов, народ может ломануться скупать всю валюту где можно. Я б такие статьи ЗАПРЕТИЛ размещать в интернете, а этих экспертов на Колыму!!


Почему же ? Это очень прибыльный бизнес -называется системный регулятор .
Сначала скупить доллар по 26.20 и ниже , потом немного подождать , написать информацию в интернете о скорой кончине гривны и все .....
Массовые забеги .
Только в последние 2-3 года уже не те забеги .Бизнес кастрирован в самом прямом смысле слова .
Даже те кто в гривне и на депозитах перестали дергаться , настолько очевидны манипуляции
"системного регулятора ".
Доброе утро и Хорошего дня !
Все будет УКРАИНА !
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:32

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  холява написав:Бизнес кастрирован в самом прямом смысле слова .

Емм-дяяяяя... краще і не скажеш))

А якщо я скажу, що цьогоріч - тричі кастрували бізнес :shock: Хоч такого в реальності бути не може - а в бізнесі, виявляється - може! :mrgreen:
✓Перший раз - на початку року (в січні) - кастрували лоХдауном!(правда дали 8К на йод/зеленку/лейкопластир) ))
✓Другий раз - аналогічно, навесні!
✓Третій раз - восени, примусова вакцинація/НЕдопуск до роботи, хто не встиг провакцинуватись двічі!(пообіцяли - аж 1К) :mrgreen:

Як думаєте - бізнес відросте, якщо його обрізали тричі?
  холява написав:Доброе утро и Хорошего дня !
Все будет УКРАИНА !

Доброго здоров'я!
Все буде добре!
Все буде УСПІХ!
Все буде Україна!👍
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.
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Denik
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:46

  Denik написав:Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.
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Доброе утро .
Какое счастье !
Я уже с гривной дергаться начал .
Но Слава Богу , двойная вершина !
холява
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