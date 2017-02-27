zРадио написав:При сохранении риска на фоне ускорения тейперинга и ожидаемого поднятия ставки ФРС весной, летом можем подойти вплотную к 10%. Кровь из носу необходимо будет держаться за МВФ, а купон по гривневым ОВГЗ поднимать >15%
Не буде підняття гривневого купона до 15%, мінфін випускатиме ОВДП в валюті допоки фермери соняшник не почнуть розпродавати (а його десь на 8 мільярдів доларів по коморах лежить).
Путін вже у відкриту аргументує можливу "військову відповідь" на "озброєння України натовськими ракетами". Які ідіоти ще купляють ОВДП?
Так сами у себя и покупают через офшорки, они-то точно знают, что деньги свои, с процентами, в любом случае вернут : )
fin написав:После таких статей в интернете и прогнозов, народ может ломануться скупать всю валюту где можно. Я б такие статьи ЗАПРЕТИЛ размещать в интернете, а этих экспертов на Колыму!!
Почему же ? Это очень прибыльный бизнес -называется системный регулятор . Сначала скупить доллар по 26.20 и ниже , потом немного подождать , написать информацию в интернете о скорой кончине гривны и все ..... Массовые забеги . Только в последние 2-3 года уже не те забеги .Бизнес кастрирован в самом прямом смысле слова . Даже те кто в гривне и на депозитах перестали дергаться , настолько очевидны манипуляции "системного регулятора ". Доброе утро и Хорошего дня ! Все будет УКРАИНА !
холява написав:Бизнес кастрирован в самом прямом смысле слова .
Емм-дяяяяя... краще і не скажеш))
А якщо я скажу, що цьогоріч - тричі кастрували бізнес Хоч такого в реальності бути не може - а в бізнесі, виявляється - може! ✓Перший раз - на початку року (в січні) - кастрували лоХдауном!(правда дали 8К на йод/зеленку/лейкопластир) )) ✓Другий раз - аналогічно, навесні! ✓Третій раз - восени, примусова вакцинація/НЕдопуск до роботи, хто не встиг провакцинуватись двічі!(пообіцяли - аж 1К)
Як думаєте - бізнес відросте, якщо його обрізали тричі?
холява написав:Доброе утро и Хорошего дня ! Все будет УКРАИНА !
Доброго здоров'я! Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!👍