RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8728872987308731

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.
Зображення
Denik
 
Повідомлень: 1218
З нами з: 23.02.09
Подякував: 358 раз.
Подякували: 890 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:46

  Denik написав:Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.
Зображення


Доброе утро .
Какое счастье !
Я уже с гривной дергаться начал .
Но Слава Богу , двойная вершина !
холява
2
 
Повідомлень: 3394
З нами з: 27.09.12
Подякував: 3476 раз.
Подякували: 3417 раз.
 
Профіль
5
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 09:50

  холява написав:..
Какое счастье !
Я уже с гривной дергаться начал .
Но Слава Богу , двойная вершина !

Очень смешно с гривной ловить волны Эллиотов и других евреев ))
ИМХО у нас все сурово и беспощадно - сплошной фундаментал ))
sequence
 
Повідомлень: 6186
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1722 раз.
Подякували: 1646 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:26

  Denik написав:Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.
Зображення


Я последнее время немного прикупил зеленого по турпоездку. Никакой боли не испытываю.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7064
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 691 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Denik написав:Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.

Що не так з доларом у загоняли в грині? Начебто з доларом все гуд з 1913 року.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5579
З нами з: 19.09.10
Подякував: 944 раз.
Подякували: 1222 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 10:39

Какие 27
На фоне политической ситуации в мире и с газом (посмотрите сегодняшние новости)
Тут уж нужно надеяться чтобы курс весной остановился хотябы на отметке 50, а не пошел сразу на 100
Xenon
 
Повідомлень: 3911
З нами з: 25.02.09
Подякував: 70 раз.
Подякували: 260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 11:03

27,18/27,23
30,57/30,65
1,124/1,127

*Відправлено з Чату
exo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 284
З нами з: 22.09.15
Подякував: 27 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8728872987308731
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Xenon і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 2914, 2915, 2916
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
29151 16886144
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 гру, 2021 08:21
kuzment
Валютный рынок в мире 1 ... 789, 790, 791
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7903 16171254
Переглянути останнє повідомлення
Вів 21 гру, 2021 11:02
ЛОБ
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 132, 133, 134
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1331 4878252
Переглянути останнє повідомлення
Суб 18 гру, 2021 21:24
BIGor

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.