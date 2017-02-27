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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 гру, 2021 09:43
Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.
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Denik
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Додано: Сер 22 гру, 2021 09:46
Denik написав:
Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.
Доброе утро .
Какое счастье !
Я уже с гривной дергаться начал .
Но Слава Богу , двойная вершина !
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холява
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5
Додано: Сер 22 гру, 2021 09:50
холява написав:
..
Какое счастье !
Я уже с гривной дергаться начал .
Но Слава Богу , двойная вершина !
Очень смешно с гривной ловить волны Эллиотов и других евреев ))
ИМХО у нас все сурово и беспощадно - сплошной фундаментал ))
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Додано: Сер 22 гру, 2021 10:35
Denik написав:
Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.
Що не так з доларом у загоняли в грині? Начебто з доларом все гуд з 1913 року.
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BIGor
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Додано: Сер 22 гру, 2021 10:39
Какие 27
На фоне политической ситуации в мире и с газом (посмотрите сегодняшние новости)
Тут уж нужно надеяться чтобы курс весной остановился хотябы на отметке 50, а не пошел сразу на 100
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Xenon
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Додано: Сер 22 гру, 2021 11:03
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exo
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