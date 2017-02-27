Xenon написав:Какие 27 На фоне политической ситуации в мире и с газом (посмотрите сегодняшние новости) Тут уж нужно надеяться чтобы курс весной остановился хотябы на отметке 50, а не пошел сразу на 100
Для того щоб стало 50-10-200 має відбутися подія(події) які призведуть до стрімкого відтоку валюти: - катастрофічне падіння експорту - не передбачається у короткостроковій перспективі - катастрофічний ріст імпорту - теоретично драйвером міг би бути газ, але його скоріш за все закупати не будуть - втеча інвестицій - тікати нема чому, навіть в ОВДП доля іноземнців мізерна - панічне скуповування валюти нарідом - нема палива для цього, інфляція з'їдає зайві гроші - спекуляції фінустанов - малоймовірно, але якщо, то придушать - проблеми з виплатою зовнішнього боргу - не спостерігаються
В цілому усьо зашибісь - за рахунок втрати останього піввареника та подальшого зубожіння мудрого наріда, курс буде утримуватися до весни..