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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8730873187328733>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
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14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:12

  Denik написав:Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.


Не смішіть мій скафандр. Готується велика ракета, місця ще є.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:14

  Zebra написав:
  Denik написав:Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.


Не смішіть мій скафандр. Готується велика ракета, місця ще є.

  Zebra написав:Додано: Чет 03 вер, 2020 09:47
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:катастрофічний ріст імпорту - теоретично драйвером міг би бути газ, але його скоріш за все закупати не будуть


очень даже будут, особенно если январь будет холодным
kokon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:14

ОВДП, які знаходяться в обігу, млн грн
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ОВДП, які знаходяться в обігу (зміна від попереднього значення), млн грн
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Striker
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:15

  Faceless написав:
  Zebra написав:
  Denik написав:Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.


Не смішіть мій скафандр. Готується велика ракета, місця ще є.

  Zebra написав:Додано: Чет 03 вер, 2020 09:47
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Забули додати - це все☝️що треба знати про космонавтів :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:19

  Xenon написав:Какие 27
На фоне политической ситуации в мире и с газом (посмотрите сегодняшние новости)
Тут уж нужно надеяться чтобы курс весной остановился хотябы на отметке 50, а не пошел сразу на 100

Это курсовые чудеса чтоб курс упорно не реагировал ни на что, помнится как хорошо он отреагировал на какой то локдаун. А сейчас негативных новостей 2 вагона, смертность от ковида бьёт Рекорды, вакцины не помогают, заканчивается газ и уголь, каждый год растет объем рефинанса и инфляция, 3 ярда чивокуни скорее всего таки придется вернуть, а курсу пофиг. Самая стабильная валюта в мире))) стабильнее золота.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 22 гру, 2021 12:37, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:21

  akido написав:
  Xenon написав:Какие 27
На фоне политической ситуации в мире и с газом (посмотрите сегодняшние новости)
Тут уж нужно надеяться чтобы курс весной остановился хотябы на отметке 50, а не пошел сразу на 100

Для того щоб стало 50-10-200 має відбутися подія(події) які призведуть до стрімкого відтоку валюти:
- катастрофічне падіння експорту - не передбачається у короткостроковій перспективі
- катастрофічний ріст імпорту - теоретично драйвером міг би бути газ, але його скоріш за все закупати не будуть
- втеча інвестицій - тікати нема чому, навіть в ОВДП доля іноземнців мізерна
- панічне скуповування валюти нарідом - нема палива для цього, інфляція з'їдає зайві гроші
- спекуляції фінустанов - малоймовірно, але якщо, то придушать
- проблеми з виплатою зовнішнього боргу - не спостерігаються

В цілому усьо зашибісь - за рахунок втрати останього піввареника та подальшого зубожіння мудрого наріда, курс буде утримуватися до весни..

При приведенных выше вводных, непонятен вывод. Курс будет удерживаться до весны от падения до 8 или от взлета до 50 ?
Игорь
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:25

  Faceless написав:
  Zebra написав:
  Denik написав:Який біль для тих, хто в зеленому. Ще 15 коп вниз - і подвійна вершина.


Не смішіть мій скафандр. Готується велика ракета, місця ще є.

  Zebra написав:Додано: Чет 03 вер, 2020 09:47
28 - сентябрь, 29 - октябрь, 30 - ноябрь, 32 - декабрь, 35 - январь

Ошибка прогноза зебры в том что плавного девала не будет, все произойдет резко раз два и на табло 50. Народу не дадут времени подготовиться, снять гривну с текущих счетов и конвертировать. Пока ещё идёт загон в гривну, "сидеть в валюте" при такой мавзолейной стабильности гривны кажется невыгодным.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:29

Справочный курс

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
22.12.2021...............27,2411
Гривна укрепилась почти на 2 копейки.

МКГ*............7.2010............7.2145...........+0.19%

Отыгрывая вчерашнее падение во второй половине сессии, открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и за час прибавили 5 копеек. После этого полчаса простояли без движения и откатились на полкопейки.
В мире доллар размашисто колеблется примерно на одном уровне. Сейчас чуть выше, чем вчера в это время, но смотрит вниз.
Справочный курс встретили котировками 27.2450 - 27.2650, что на 4.5 копейки выше открытия.

НБУ вчера успел незаметно выкупить плановую пятерку. Подозреваю, что произошло это незадолго до 12.
Остатки на коррсчетах существенно сократились. Объем суточных сертификатов вырос больше, чем сократился накануне. Немного подлила масла в огонь умеренная обналичка. Остальные факторы были совсем малозначимыми.

В понедельник объем МБ вырос с 469 до 495.4 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты уменьшились, предложение умеренно превысило спрос.

* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:33

  vitaliian написав:Пока ещё идёт загон в гривну, "сидеть в валюте" при такой мавзолейной стабильности гривны кажется невыгодным.

Заканчивается на днях депозит в гривне (под фонд), переразмещать или купить $ ?
Что посоветуете?
Hennady
 
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