Xenon написав:Какие 27 На фоне политической ситуации в мире и с газом (посмотрите сегодняшние новости) Тут уж нужно надеяться чтобы курс весной остановился хотябы на отметке 50, а не пошел сразу на 100
Это курсовые чудеса чтоб курс упорно не реагировал ни на что, помнится как хорошо он отреагировал на какой то локдаун. А сейчас негативных новостей 2 вагона, смертность от ковида бьёт Рекорды, вакцины не помогают, заканчивается газ и уголь, каждый год растет объем рефинанса и инфляция, 3 ярда чивокуни скорее всего таки придется вернуть, а курсу пофиг. Самая стабильная валюта в мире))) стабильнее золота.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 22 гру, 2021 12:37, всього редагувалось 3 разів.
Xenon написав:Какие 27 На фоне политической ситуации в мире и с газом (посмотрите сегодняшние новости) Тут уж нужно надеяться чтобы курс весной остановился хотябы на отметке 50, а не пошел сразу на 100
Для того щоб стало 50-10-200 має відбутися подія(події) які призведуть до стрімкого відтоку валюти: - катастрофічне падіння експорту - не передбачається у короткостроковій перспективі - катастрофічний ріст імпорту - теоретично драйвером міг би бути газ, але його скоріш за все закупати не будуть - втеча інвестицій - тікати нема чому, навіть в ОВДП доля іноземнців мізерна - панічне скуповування валюти нарідом - нема палива для цього, інфляція з'їдає зайві гроші - спекуляції фінустанов - малоймовірно, але якщо, то придушать - проблеми з виплатою зовнішнього боргу - не спостерігаються
В цілому усьо зашибісь - за рахунок втрати останього піввареника та подальшого зубожіння мудрого наріда, курс буде утримуватися до весни..
При приведенных выше вводных, непонятен вывод. Курс будет удерживаться до весны от падения до 8 или от взлета до 50 ?
Ошибка прогноза зебры в том что плавного девала не будет, все произойдет резко раз два и на табло 50. Народу не дадут времени подготовиться, снять гривну с текущих счетов и конвертировать. Пока ещё идёт загон в гривну, "сидеть в валюте" при такой мавзолейной стабильности гривны кажется невыгодным.
Отыгрывая вчерашнее падение во второй половине сессии, открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и за час прибавили 5 копеек. После этого полчаса простояли без движения и откатились на полкопейки. В мире доллар размашисто колеблется примерно на одном уровне. Сейчас чуть выше, чем вчера в это время, но смотрит вниз. Справочный курс встретили котировками 27.2450 - 27.2650, что на 4.5 копейки выше открытия.
НБУ вчера успел незаметно выкупить плановую пятерку. Подозреваю, что произошло это незадолго до 12. Остатки на коррсчетах существенно сократились. Объем суточных сертификатов вырос больше, чем сократился накануне. Немного подлила масла в огонь умеренная обналичка. Остальные факторы были совсем малозначимыми.
В понедельник объем МБ вырос с 469 до 495.4 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты уменьшились, предложение умеренно превысило спрос.
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.