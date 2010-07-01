Додано: Сер 22 гру, 2021 12:29

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00

22.12.2021...............27,2411

Гривна укрепилась почти на 2 копейки.



МКГ*............7.2010............7.2145...........+0.19%



Отыгрывая вчерашнее падение во второй половине сессии, открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и за час прибавили 5 копеек. После этого полчаса простояли без движения и откатились на полкопейки.

В мире доллар размашисто колеблется примерно на одном уровне. Сейчас чуть выше, чем вчера в это время, но смотрит вниз.

Справочный курс встретили котировками 27.2450 - 27.2650, что на 4.5 копейки выше открытия.



НБУ вчера успел незаметно выкупить плановую пятерку. Подозреваю, что произошло это незадолго до 12.

Остатки на коррсчетах существенно сократились. Объем суточных сертификатов вырос больше, чем сократился накануне. Немного подлила масла в огонь умеренная обналичка. Остальные факторы были совсем малозначимыми.



В понедельник объем МБ вырос с 469 до 495.4 млн. Обороты чистые. Клиентские обороты уменьшились, предложение умеренно превысило спрос.



* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.