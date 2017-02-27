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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:38
Hennady написав: vitaliian написав:
Пока ещё идёт загон в гривну, "сидеть в валюте" при такой мавзолейной стабильности гривны кажется невыгодным.
Заканчивается на днях депозит в гривне (под фонд), переразмещать или купить $ ?
Что посоветуете?
Ничего не посоветую потому что дату когда девал не знаю, мб уже в 22 или 24-25 году. Пока что вижу "неестественную стабильность" при существующих рисках.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 12:54
vitaliian написав:
Ошибка прогноза зебры в том что плавного девала не будет, все произойдет резко раз два и на табло 50. Народу не дадут времени подготовиться, снять гривну с текущих счетов и конвертировать. Пока ещё идёт загон в гривну, "сидеть в валюте" при такой мавзолейной стабильности гривны кажется невыгодным.
Ну наконец и ты прозрел от гривнепатриотизьма.Да, логичнее всего резко уйти повыше, сдерживание недалеко от 25 уже затянулось.Деники нацики никогда не увидят реальность, их мозги отравлены и испорчены. что не позволяет им объективно учитывать все факторы.
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