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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8730873187328733

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:38

  Hennady написав:
  vitaliian написав:Пока ещё идёт загон в гривну, "сидеть в валюте" при такой мавзолейной стабильности гривны кажется невыгодным.

Заканчивается на днях депозит в гривне (под фонд), переразмещать или купить $ ?
Что посоветуете?

Ничего не посоветую потому что дату когда девал не знаю, мб уже в 22 или 24-25 году. Пока что вижу "неестественную стабильность" при существующих рисках.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 12:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:Ошибка прогноза зебры в том что плавного девала не будет, все произойдет резко раз два и на табло 50. Народу не дадут времени подготовиться, снять гривну с текущих счетов и конвертировать. Пока ещё идёт загон в гривну, "сидеть в валюте" при такой мавзолейной стабильности гривны кажется невыгодным.


Ну наконец и ты прозрел от гривнепатриотизьма.Да, логичнее всего резко уйти повыше, сдерживание недалеко от 25 уже затянулось.Деники нацики никогда не увидят реальность, их мозги отравлены и испорчены. что не позволяет им объективно учитывать все факторы.
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  #<1 ... 8730873187328733
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