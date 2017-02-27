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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 гру, 2021 12:38
Hennady написав: vitaliian написав:
Пока ещё идёт загон в гривну, "сидеть в валюте" при такой мавзолейной стабильности гривны кажется невыгодным.
Заканчивается на днях депозит в гривне (под фонд), переразмещать или купить $ ?
Что посоветуете?
Ничего не посоветую потому что дату когда девал не знаю, мб уже в 22 или 24-25 году. Пока что вижу "неестественную стабильность" при существующих рисках.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 12:54
vitaliian написав:
Ошибка прогноза зебры в том что плавного девала не будет, все произойдет резко раз два и на табло 50. Народу не дадут времени подготовиться, снять гривну с текущих счетов и конвертировать. Пока ещё идёт загон в гривну, "сидеть в валюте" при такой мавзолейной стабильности гривны кажется невыгодным.
Ну наконец и ты прозрел от гривнепатриотизьма.Да, логичнее всего резко уйти повыше, сдерживание недалеко от 25 уже затянулось.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:00
https://news.finance.ua/ru/news/-/50616 ... nvestitsii
«Приток прямых иностранных инвестиций в Украину в последнее время значительно сокращается. В 2020 году их объем составил 453 млн долларов, а в 2019 — 2,61 млрд долларов. Значительную роль здесь играет ковид-кризис, однако общий тренд не является позитивным для нашей страны», — отметила главный экономист BRDO Юлия Корнеева.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:05
Я не прозрел, с новым президентом был шанс стать страной с растущей экономикой и стабильной валютой. На момент никаких признаков покрашення нет, кроме высокого урожая и то деньги от него достались аграриям а мировые цены на сырье - всем остальным.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:15
sequence написав:
Очень смешно с гривной ловить волны Эллиотов и других евреев ))
ИМХО у нас все сурово и беспощадно - сплошной фундаментал ))
Ждем ТА по урожаю кукурузы на следующий маркетинговый сезон. С осцилляторами, болинджерами, аллигаторами, параболиками и фракталами
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:20
Мінфін запропонував інвесторам 9 випусків ОВДП із терміном обігу 3 і 6 місяців, 1 рік, 1,5 року, 2 роки, 2,4 та 2,5 роки, 3 та 6 років, а також річні папери в доларах.
Середньозважена дохідність 3-місячних облігацій склала 10,5%. Задоволені 15 з 16 заявок, від їх продажу отримано 1,693 млрд грн.
15 из 16 заявок удовлетворили, денег снова становится меньше, чем желающих их потратить. А желания тратить меньше не становится. Будут включать стандартную схему станок-рефинанс-овгз.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 22 гру, 2021 13:22, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:24
vitaliian написав:
Я не прозрел, с новым президентом был шанс стать страной с растущей экономикой и стабильной валютой.
Які надії поки є війна. Приклад "війни" Ізраїлю з його безлімом зброї і бабла та купкою фанатиків з ракетами з труб не приводити. Турція та Греція з Кіпром теж якось дитяче все.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:38
kokon написав: akido написав:
катастрофічний ріст імпорту - теоретично драйвером міг би бути газ, але його скоріш за все закупати не будуть
очень даже будут, особенно если январь будет холодным
Ну змерзне трохи мудрий нарід - "какая разніца" для Найвеличнішого Лідера ?
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:43
vitaliian написав:
Я не прозрел, с новым президентом был шанс стать страной с растущей экономикой и стабильной валютой.
Ні, не було. Жодного шансу з цим
не було.
Але згадуючи сентенції про "справєдлівиє закони" я не дивуюся і повністю згоден з вами - "нє прозрєл", мабуть це неможливо.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:45
vitaliian написав:
Ошибка прогноза зебры в том что плавного девала не будет, все произойдет резко раз два и на табло 50. Народу не дадут времени подготовиться, снять гривну с текущих счетов и конвертировать. Пока ещё идёт загон в гривну, "сидеть в валюте" при такой мавзолейной стабильности гривны кажется невыгодным.
Як жеш стратегічні запаси кукурудзи, ГТС для Європи, металопрокатники? Це вже не допоможе курсу? Місяць тому всі були згодні. Прийшла зима – міняй взуття?
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