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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 87328733873487358736>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
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2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:45

  d44 написав:
  vitaliian написав:Я не прозрел, с новым президентом был шанс стать страной с растущей экономикой и стабильной валютой.
Які надії поки є війна. Приклад "війни" Ізраїлю з його безлімом зброї і бабла та купкою фанатиків з ракетами з труб не приводити. Турція та Греція з Кіпром теж якось дитяче все.

Так усі надії були на те, що він капітулює, війна скінчиться і Україна миттєво стане страною із зростаючою економікою. Як Абхазія чи Придністров'є
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:46

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  akido написав:Ні, не було. Жодного шансу з цим не було

А з ким був шанс?
"Ім'я, сестра, ім'я?"©
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:47

  vitaliian написав:Я не прозрел, с новым президентом был шанс стать страной с растущей экономикой и стабильной валютой. На момент никаких признаков покрашення нет, кроме высокого урожая и то деньги от него достались аграриям а мировые цены на сырье - всем остальным.

Не було – менталітет візьме своє, за будь-якого розкладу, це вже ясно навіть новонародженому.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:51

  Прораб написав:
  vitaliian написав:Ошибка прогноза зебры в том что плавного девала не будет, все произойдет резко раз два и на табло 50. Народу не дадут времени подготовиться, снять гривну с текущих счетов и конвертировать. Пока ещё идёт загон в гривну, "сидеть в валюте" при такой мавзолейной стабильности гривны кажется невыгодным.

Як жеш стратегічні запаси кукурудзи, ГТС для Європи, металопрокатники? Це вже не допоможе курсу? Місяць тому всі були згодні. Прийшла зима – міняй взуття?
когда все спят даже цыпленок может почувствовать себя президентом курятника, а когда начнется отток капитала окажется что аграрии, заробитчане и экспортёры металла мало на что влияют. Они сами будут придерживать выручку чтобы слить валюту подороже. Толкая курс на север.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 22 гру, 2021 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Успіх написав:А з ким був шанс?
"Ім'я, сестра, ім'я?"©

З ринковими тарифами був шанс, але пересічні вибрали халявні блекаути і холодомори. Мають право, що ж тут зробити...
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:54

  Игорь написав:При приведенных выше вводных, непонятен вывод. Курс будет удерживаться до весны от падения до 8 или от взлета до 50 ?


Курс буде утримуватися в межах 5% коридора. При наростаючій інфляції, пилянні бюджету, згортанні дрібного та середнього бізнесу, переходу його в тінь.

Якщо гарячої фази війни не буде, то грошей катастрофічне забракне ще до настання літа. І все може обвалитися.

Але до цього часу МВФ може налити ще трохи SDR щоб запобігти колапсу. І стагнація продовжиться далі.
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:55

  Прораб написав:
  vitaliian написав:Я не прозрел, с новым президентом был шанс стать страной с растущей экономикой и стабильной валютой. На момент никаких признаков покрашення нет, кроме высокого урожая и то деньги от него достались аграриям а мировые цены на сырье - всем остальным.

Не було – менталітет візьме своє, за будь-якого розкладу, це вже ясно навіть новонародженому.

У Польши, Прибалтики, Чехии шансы были а у нас нет?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:55

  Успіх написав:
  akido написав:Ні, не було. Жодного шансу з цим не було

А з ким був шанс?
"Ім'я, сестра, ім'я?"©

Здогадайтеся. Варіантів не багато.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:55

Hennady На бал в честь шестнадцатилетия Наташи Ростовой приглашены офицеры: "Господа мне сегодня 16, а у меня 17 свечей, и я совершенно не понимаю куда сунуть семнадцатую" Старший офицер: "Гусары, молчать!" :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 13:59

  akido написав:
  Игорь написав:При приведенных выше вводных, непонятен вывод. Курс будет удерживаться до весны от падения до 8 или от взлета до 50 ?


Курс буде утримуватися в межах 5% коридора. При наростаючій інфляції, пилянні бюджету, згортанні дрібного та середнього бізнесу, переходу його в тінь.

Якщо гарячої фази війни не буде, то грошей катастрофічне забракне ще до настання літа. І все може обвалитися.

Але до цього часу МВФ може налити ще трохи SDR щоб запобігти колапсу. І стагнація продовжиться далі.
многое зависит от того где и почем мы будем покупать энергоносители. Это и конкурентность нашей металлургии и многое другое тоже. Газ по 2куе автоматически сделает получателями субсидий 80% населения. Бизнесу ещё хуже, есть разница у одного газ в себестоимости па350 а у другого па1800. Можно спросить у метановых маршрутчиков как рост цены газа в 4 раза повлиял на рентабельность.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 22 гру, 2021 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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