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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 гру, 2021 13:45
d44 написав: vitaliian написав:
Я не прозрел, с новым президентом был шанс стать страной с растущей экономикой и стабильной валютой.
Які надії поки є війна. Приклад "війни" Ізраїлю з його безлімом зброї і бабла та купкою фанатиків з ракетами з труб не приводити. Турція та Греція з Кіпром теж якось дитяче все.
Так усі надії були на те, що він
капітулює, війна скінчиться і Україна миттєво стане страною із зростаючою економікою. Як Абхазія чи Придністров'є
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:46
akido написав:
Ні, не було. Жодного шансу з цим не було
А з ким був шанс?
"Ім'я, сестра, ім'я?"©
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:47
vitaliian написав:
Я не прозрел, с новым президентом был шанс стать страной с растущей экономикой и стабильной валютой. На момент никаких признаков покрашення нет, кроме высокого урожая и то деньги от него достались аграриям а мировые цены на сырье - всем остальным.
Не було – менталітет візьме своє, за будь-якого розкладу, це вже ясно навіть новонародженому.
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Прораб
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:51
Прораб написав: vitaliian написав:
Ошибка прогноза зебры в том что плавного девала не будет, все произойдет резко раз два и на табло 50. Народу не дадут времени подготовиться, снять гривну с текущих счетов и конвертировать. Пока ещё идёт загон в гривну, "сидеть в валюте" при такой мавзолейной стабильности гривны кажется невыгодным.
Як жеш стратегічні запаси кукурудзи, ГТС для Європи, металопрокатники? Це вже не допоможе курсу? Місяць тому всі були згодні. Прийшла зима – міняй взуття?
когда все спят даже цыпленок может почувствовать себя президентом курятника, а когда начнется отток капитала окажется что аграрии, заробитчане и экспортёры металла мало на что влияют. Они сами будут придерживать выручку чтобы слить валюту подороже. Толкая курс на север.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 22 гру, 2021 13:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:52
Успіх написав:
А з ким був шанс?
"Ім'я, сестра, ім'я?"©
З ринковими тарифами був шанс, але пересічні вибрали халявні блекаути і холодомори. Мають право, що ж тут зробити...
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:54
Игорь написав:
При приведенных выше вводных, непонятен вывод. Курс будет удерживаться до весны от падения до 8 или от взлета до 50 ?
Курс буде утримуватися в межах 5% коридора. При наростаючій інфляції, пилянні бюджету, згортанні дрібного та середнього бізнесу, переходу його в тінь.
Якщо гарячої фази війни не буде, то грошей катастрофічне забракне ще до настання літа. І все може обвалитися.
Але до цього часу МВФ може налити ще трохи SDR щоб запобігти колапсу. І стагнація продовжиться далі.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:55
Прораб написав: vitaliian написав:
Я не прозрел, с новым президентом был шанс стать страной с растущей экономикой и стабильной валютой. На момент никаких признаков покрашення нет, кроме высокого урожая и то деньги от него достались аграриям а мировые цены на сырье - всем остальным.
Не було – менталітет візьме своє, за будь-якого розкладу, це вже ясно навіть новонародженому.
У Польши, Прибалтики, Чехии шансы были а у нас нет?
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:55
Успіх написав: akido написав:
Ні, не було. Жодного шансу з цим не було
А з ким був шанс?
"Ім'я, сестра, ім'я?"©
Здогадайтеся. Варіантів не багато.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:55
Hennady
На бал в честь шестнадцатилетия Наташи Ростовой приглашены офицеры: "Господа мне сегодня 16, а у меня 17 свечей, и я совершенно не понимаю куда сунуть семнадцатую" Старший офицер: "Гусары, молчать!"
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Додано: Сер 22 гру, 2021 13:59
akido написав: Игорь написав:
При приведенных выше вводных, непонятен вывод. Курс будет удерживаться до весны от падения до 8 или от взлета до 50 ?
Курс буде утримуватися в межах 5% коридора. При наростаючій інфляції, пилянні бюджету, згортанні дрібного та середнього бізнесу, переходу його в тінь.
Якщо гарячої фази війни не буде, то грошей катастрофічне забракне ще до настання літа. І все може обвалитися.
Але до цього часу МВФ може налити ще трохи SDR щоб запобігти колапсу. І стагнація продовжиться далі.
многое зависит от того где и почем мы будем покупать энергоносители. Это и конкурентность нашей металлургии и многое другое тоже. Газ по 2куе автоматически сделает получателями субсидий 80% населения. Бизнесу ещё хуже, есть разница у одного газ в себестоимости па350 а у другого па1800. Можно спросить у метановых маршрутчиков как рост цены газа в 4 раза повлиял на рентабельность.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 22 гру, 2021 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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