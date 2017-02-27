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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8733873487358736>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:00

  vitaliian написав:
  Прораб написав:
  vitaliian написав:Я не прозрел, с новым президентом был шанс стать страной с растущей экономикой и стабильной валютой. На момент никаких признаков покрашення нет, кроме высокого урожая и то деньги от него достались аграриям а мировые цены на сырье - всем остальным.

Не було – менталітет візьме своє, за будь-якого розкладу, це вже ясно навіть новонародженому.

У Польши, Прибалтики, Чехии шансы были а у нас нет?


300 років окупації і 50 років окупації - різниця. 73% - це вирок.
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:03

  akido написав:
  Успіх написав:
  akido написав:Ні, не було. Жодного шансу з цим не було

А з ким був шанс?
"Ім'я, сестра, ім'я?"©

Здогадайтеся. Варіантів не багато.

Ну не томіть - скажіть всім!))
Може всі 73% прозріють і опам'ятаються на наступні вибори? :mrgreen:
Невже >>>
По...
Ла-ла-ла-ла!
Ро...
Ла-ла-ла-ла!
Шен... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:04

  vitaliian написав:многое зависит от того где и почем мы будем покупать энергоносители. Это и конкурентность нашей металлургии и многое другое тоже. Газ по 2куе автоматически сделает получателями субсидий 80% населения. Бизнесу ещё хуже, есть разница у одного газ в себестоимости па350 а у другого па1800. Можно спросить у метановых маршрутчиков как рост цены газа в 4 раза повлиял на рентабельность.

Ось наявна демонстрація того, чого 73% очікували насправді - капітуляція, газ-па-підісят, квітуча економіка.
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:05

  vitaliian написав:У Польши, Прибалтики, Чехии шансы были а у нас нет?

Після того як перерахували країни - подивіться на список уважно, покопайтеся в минулому хвилин 5 і думаю..., всього цього навіть не потрібно - всі і так зрозуміли вже давно.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:06

  Успіх написав:Може всі 73% прозріють і опам'ятаються на наступні вибори? :mrgreen:
Невже >>>
По...
Ла-ла-ла-ла!
Ро...
Ла-ла-ла-ла!
Шен... :mrgreen:

Не прозріють. Порошенко занадто занудний для мудрого наріда. Телевізор перемагає холодильник на виборах.
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:07

  akido написав:
  vitaliian написав:многое зависит от того где и почем мы будем покупать энергоносители. Это и конкурентность нашей металлургии и многое другое тоже. Газ по 2куе автоматически сделает получателями субсидий 80% населения. Бизнесу ещё хуже, есть разница у одного газ в себестоимости па350 а у другого па1800. Можно спросить у метановых маршрутчиков как рост цены газа в 4 раза повлиял на рентабельность.

Ось наявна демонстрація того, чого 73% очікували насправді - капітуляція, газ-па-підісят, квітуча економіка.
как раз контракт с Газпромом это капитуляция, а независимость от РФ, это газ на спотовом рынке па 1800уе. Или другой цене.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:11

  vitaliian написав: Газ по 2куе автоматически сделает получателями субсидий 80% населения. Бизнесу ещё хуже, есть разница у одного газ в себестоимости па350 а у другого па1800.

Субсидії вже зрізали по максимуму, не працюючим її не дають, безробіття зростає і далі, з вакцинацією воно збільшиться ще більше через обов'язковість, але кому потрібно повертатися на свої 5 К, так буде і з бізнесом - купівельна спроможність вірніше за її падіння з'їсть весь оборот. Далі буде як в інших країнах хто на голці МВФ-міграція наростаючими темпами.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:13

Прораб не смотрите больше рос ТВ у них во всем виноваты США, НАТО и МВФ.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:17

  Прораб написав:Субсидії вже зрізали по максимуму, не працюючим її не дають, безробіття зростає і далі, з вакцинацією воно збільшиться ще більше через обов'язковість, але кому потрібно повертатися на свої 5 К, так буде і з бізнесом - купівельна спроможність вірніше за її падіння з'їсть весь оборот. Далі буде як в інших країнах хто на голці МВФ-міграція наростаючими темпами.

Ніхто не примушує сидіти на голці МВФ - можна просто не брати гроші в борг. Бідні - зате чесні. Міграція від цього стане ще більшою, а ле то таке ....

Агов, в країні пенсіонерів більше ніж працюючих! А працюючих в тіні більше ніж офіційно. Які в біса шанси на економічне диво?
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:18

  akido написав:Порошенко занадто занудний для мудрого наріда.

Та вже при ньому "цвіли і пахли")))
Запропонуйте щось "свіже"/нове - краще?!
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