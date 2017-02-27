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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:00
vitaliian написав: Прораб написав: vitaliian написав:
Я не прозрел, с новым президентом был шанс стать страной с растущей экономикой и стабильной валютой. На момент никаких признаков покрашення нет, кроме высокого урожая и то деньги от него достались аграриям а мировые цены на сырье - всем остальным.
Не було – менталітет візьме своє, за будь-якого розкладу, це вже ясно навіть новонародженому.
У Польши, Прибалтики, Чехии шансы были а у нас нет?
300 років окупації і 50 років окупації - різниця. 73% - це вирок.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:03
akido написав: Успіх написав: akido написав:
Ні, не було. Жодного шансу з цим не було
А з ким був шанс?
"Ім'я, сестра, ім'я?"©
Здогадайтеся. Варіантів не багато.
Ну не томіть - скажіть всім!))
Може всі 73% прозріють і опам'ятаються на наступні вибори?
Невже >>>
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:04
vitaliian написав:
многое зависит от того где и почем мы будем покупать энергоносители. Это и конкурентность нашей металлургии и многое другое тоже. Газ по 2куе автоматически сделает получателями субсидий 80% населения. Бизнесу ещё хуже, есть разница у одного газ в себестоимости па350 а у другого па1800. Можно спросить у метановых маршрутчиков как рост цены газа в 4 раза повлиял на рентабельность.
Ось наявна демонстрація того, чого 73% очікували насправді - капітуляція, газ-па-підісят, квітуча економіка.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:05
vitaliian написав:
У Польши, Прибалтики, Чехии шансы были а у нас нет?
Після того як перерахували країни - подивіться на список уважно, покопайтеся в минулому хвилин 5 і думаю..., всього цього навіть не потрібно - всі і так зрозуміли вже давно.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:06
Успіх написав:
Може всі 73% прозріють і опам'ятаються на наступні вибори?
Невже >>>
По...
Ла-ла-ла-ла!
Ро...
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Не прозріють. Порошенко занадто занудний для мудрого наріда. Телевізор перемагає холодильник на виборах.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:07
akido написав: vitaliian написав:
многое зависит от того где и почем мы будем покупать энергоносители. Это и конкурентность нашей металлургии и многое другое тоже. Газ по 2куе автоматически сделает получателями субсидий 80% населения. Бизнесу ещё хуже, есть разница у одного газ в себестоимости па350 а у другого па1800. Можно спросить у метановых маршрутчиков как рост цены газа в 4 раза повлиял на рентабельность.
Ось наявна демонстрація того, чого 73% очікували насправді - капітуляція, газ-па-підісят, квітуча економіка.
как раз контракт с Газпромом это капитуляция, а независимость от РФ, это газ на спотовом рынке па 1800уе. Или другой цене.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:11
vitaliian написав:
Газ по 2куе автоматически сделает получателями субсидий 80% населения. Бизнесу ещё хуже, есть разница у одного газ в себестоимости па350 а у другого па1800.
Субсидії вже зрізали по максимуму, не працюючим її не дають, безробіття зростає і далі, з вакцинацією воно збільшиться ще більше через обов'язковість, але кому потрібно повертатися на свої 5 К, так буде і з бізнесом - купівельна спроможність вірніше за її падіння з'їсть весь оборот. Далі буде як в інших країнах хто на голці МВФ-міграція наростаючими темпами.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:13
Прораб не смотрите больше рос ТВ у них во всем виноваты США, НАТО и МВФ.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:17
Прораб написав:
Субсидії вже зрізали по максимуму, не працюючим її не дають, безробіття зростає і далі, з вакцинацією воно збільшиться ще більше через обов'язковість, але кому потрібно повертатися на свої 5 К, так буде і з бізнесом - купівельна спроможність вірніше за її падіння з'їсть весь оборот. Далі буде як в інших країнах хто на голці МВФ-міграція наростаючими темпами.
Ніхто не примушує сидіти на голці МВФ - можна просто не брати гроші в борг. Бідні - зате чесні. Міграція від цього стане ще більшою, а ле то таке ....
Агов, в країні пенсіонерів більше ніж працюючих! А працюючих в тіні більше ніж офіційно. Які в біса шанси на економічне диво?
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:18
akido написав:
Порошенко занадто занудний для мудрого наріда.
Та вже при ньому "цвіли і пахли")))
Запропонуйте щось "свіже"/нове - краще?!
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