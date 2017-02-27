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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8734873587368737>

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
5%
9
10%
3%
5
20%
5%
9
30%
3%
5
40%
3%
5
50%
8%
14
60%
2%
4
70%
13%
22
більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:19

Как вам вчерашняя вечерняя медвежья ловушка?
Гулял просто по городу, не собирался вообще смотреть на Межбанк.
Потом глянул на свою голову.
По итогу пришлось из доллара в Евро перейти: 27.20 -> 30.64.
Думал с утра движение продолжится, откуплю слитый вечером доллар дешевле, с утра был курс 27.1995 на продажу, но потом что-то пошло не так.
kluychkooleg
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:20

  Успіх написав:
  akido написав:Порошенко занадто занудний для мудрого наріда.

Та вже при ньому "цвіли і пахли")))
Запропонуйте щось "свіже"/нове - краще?!

Не превращайте ветку в политический срач.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:22

  vitaliian написав:Прораб не смотрите больше рос ТВ у них во всем виноваты США, НАТО и МВФ.

Я не маю часу, щоб дивитися телевізор взагалі, так що ваша стратегія в безпеці.
І нести тут вічне, світле не вийшовши і не подивившись на вулиці людям у вічі теж не стану, тим паче цілий Божий день. Хто цим займається знає певно за що.
Вдалих фантазій.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:22

  Прораб написав:
  vitaliian написав:У Польши, Прибалтики, Чехии шансы были а у нас нет?

Після того як перерахували країни - подивіться на список уважно, покопайтеся в минулому хвилин 5 і думаю..., всього цього навіть не потрібно - всі і так зрозуміли вже давно.

Можно ещё в прошлом Германии покопаться. И там найти ответы почему немцы самая богатая нация Европы.
  Прораб написав:
  vitaliian написав:Прораб не смотрите больше рос ТВ у них во всем виноваты США, НАТО и МВФ.

Я не маю часу, щоб дивитися телевізор взагалі,.

Спасибо что заходите на форум, мы заценили этот великий подвиг.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 22 гру, 2021 14:25, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:24

  kluychkooleg написав:Как вам вчерашняя вечерняя медвежья ловушка?
Гулял просто по городу, не собирался вообще смотреть на Межбанк.
Потом глянул на свою голову.
По итогу пришлось из доллара в Евро перейти: 27.20 -> 30.64.
Думал с утра движение продолжится, откуплю слитый вечером доллар дешевле, с утра был курс 27.1995 на продажу, но потом что-то пошло не так.


Из собственного опыта .....
Вы не отдаетесь полностью прогулке (нагрузке ).
Надо с прогулки приходить (прибегать ) в таком состоянии , что смотреть куда либо вообще не было охоты .
Просто помылся после пробежки и спАть .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:24

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:многое зависит от того где и почем мы будем покупать энергоносители
Рейховський газ коштує 150-170 зараз для Європи по довгостроковим контрактам, на наступний рік вони закладають експортну ціну 250. Тому купити де буде, як і раніше хоча б "по реверсу". Все то фігня, головне як порешають загострення психозу від ввх.
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:26

  d44 написав:
  vitaliian написав:многое зависит от того где и почем мы будем покупать энергоносители
Рейховський газ коштує 150-170 зараз для Європи по довгостроковим контрактам, на наступний рік вони закладають експортну ціну 250. Тому купити де буде, як і раніше хоча б "по реверсу". Все то фігня, головне як порешають загострення психозу від ввх.

А никак, в правовой плоскости решения нет. Особенно после того как он показал как от его психоза зависят те кто покупает газ по 150-170. Что им дороже газ по 170 или Украина?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:30

  холява написав:
  kluychkooleg написав:Как вам вчерашняя вечерняя медвежья ловушка?
Гулял просто по городу, не собирался вообще смотреть на Межбанк.
Потом глянул на свою голову.
По итогу пришлось из доллара в Евро перейти: 27.20 -> 30.64.
Думал с утра движение продолжится, откуплю слитый вечером доллар дешевле, с утра был курс 27.1995 на продажу, но потом что-то пошло не так.


Из собственного опыта .....
Вы не отдаетесь полностью прогулке (нагрузке ).
Надо с прогулки приходить (прибегать ) в таком состоянии , что смотреть куда либо вообще не было охоты .
Просто помылся после пробежки и спАть .


Так это не после прогулки, а во время, все в телефоне же. Даже из лесу можно валюту менять. Но есть сильное желание завязать с этим в ближайшие полмесяца. На МБ боковик, много не заработаешь и не проиграешь. Вообще выше 27-27.20 и до 27.80 нет особого смысла дергаться в какую-либо сторону.
Хочется отдаться душой зиме и отдыху, релаксу.
Востаннє редагувалось kluychkooleg в Сер 22 гру, 2021 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 14:30

  vitaliian написав:
  Успіх написав:
  akido написав:Порошенко занадто занудний для мудрого наріда.

Та вже при ньому "цвіли і пахли")))
Запропонуйте щось "свіже"/нове - краще?!

Не превращайте ветку в политический срач.

Якщо чесно - то мене від політики вже давно підтошнює :mrgreen:

Але, навіщо кажуть, що у нас був кращий варіант?
Якщо кращого - не було! Від слова ЗОВСІМ!!!
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Передоз с политикой на ветке
zРадио
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