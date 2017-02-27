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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:13
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 22 гру, 2021 14:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:17
Прораб написав:
Субсидії вже зрізали по максимуму, не працюючим її не дають, безробіття зростає і далі, з вакцинацією воно збільшиться ще більше через обов'язковість, але кому потрібно повертатися на свої 5 К, так буде і з бізнесом - купівельна спроможність вірніше за її падіння з'їсть весь оборот. Далі буде як в інших країнах хто на голці МВФ-міграція наростаючими темпами.
Ніхто не примушує сидіти на голці МВФ - можна просто не брати гроші в борг. Бідні - зате чесні. Міграція від цього стане ще більшою, а ле то таке ....
Агов, в країні пенсіонерів більше ніж працюючих! А працюючих в тіні більше ніж офіційно. Які в біса шанси на економічне диво?
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akido
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:19
Как вам вчерашняя вечерняя медвежья ловушка?
Гулял просто по городу, не собирался вообще смотреть на Межбанк.
Потом глянул на свою голову.
По итогу пришлось из доллара в Евро перейти: 27.20 -> 30.64.
Думал с утра движение продолжится, откуплю слитый вечером доллар дешевле, с утра был курс 27.1995 на продажу, но потом что-то пошло не так.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:20
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 22 гру, 2021 14:40, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:24
kluychkooleg написав:
Как вам вчерашняя вечерняя медвежья ловушка?
Гулял просто по городу, не собирался вообще смотреть на Межбанк.
Потом глянул на свою голову.
По итогу пришлось из доллара в Евро перейти: 27.20 -> 30.64.
Думал с утра движение продолжится, откуплю слитый вечером доллар дешевле, с утра был курс 27.1995 на продажу, но потом что-то пошло не так.
Из собственного опыта .....
Вы не отдаетесь полностью прогулке (нагрузке ).
Надо с прогулки приходить (прибегать ) в таком состоянии , что смотреть куда либо вообще не было охоты .
Просто помылся после пробежки и спАть .
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холява
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:24
vitaliian написав:
многое зависит от того где и почем мы будем покупать энергоносители
Рейховський газ коштує 150-170 зараз для Європи по довгостроковим контрактам, на наступний рік вони закладають експортну ціну 250. Тому купити де буде, як і раніше хоча б "по реверсу". Все то фігня, головне як порешають загострення психозу від ввх.
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d44
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:26
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 22 гру, 2021 14:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:30
холява написав: kluychkooleg написав:
Как вам вчерашняя вечерняя медвежья ловушка?
Гулял просто по городу, не собирался вообще смотреть на Межбанк.
Потом глянул на свою голову.
По итогу пришлось из доллара в Евро перейти: 27.20 -> 30.64.
Думал с утра движение продолжится, откуплю слитый вечером доллар дешевле, с утра был курс 27.1995 на продажу, но потом что-то пошло не так.
Из собственного опыта .....
Вы не отдаетесь полностью прогулке (нагрузке ).
Надо с прогулки приходить (прибегать ) в таком состоянии , что смотреть куда либо вообще не было охоты .
Просто помылся после пробежки и спАть .
Так это не после прогулки, а во время, все в телефоне же. Даже из лесу можно валюту менять. Но есть сильное желание завязать с этим в ближайшие полмесяца. На МБ боковик, много не заработаешь и не проиграешь. Вообще выше 27-27.20 и до 27.80 нет особого смысла дергаться в какую-либо сторону.
Хочется отдаться душой зиме и отдыху, релаксу.
Востаннє редагувалось kluychkooleg
в Сер 22 гру, 2021 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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kluychkooleg
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:30
vitaliian написав: Успіх написав: akido написав:
Порошенко занадто занудний для мудрого наріда.
Та вже при ньому "цвіли і пахли")))
Запропонуйте щось "свіже"/нове - краще?!
Не превращайте ветку в политический срач.
Якщо чесно - то мене від політики вже давно підтошнює
Але, навіщо кажуть, що у нас був кращий варіант?
Якщо кращого - не було! Від слова ЗОВСІМ!!!
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Додано: Сер 22 гру, 2021 14:34
Передоз с политикой на ветке
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