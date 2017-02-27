|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:34
холява написав: kluychkooleg написав:
Как вам вчерашняя вечерняя медвежья ловушка?
Гулял просто по городу, не собирался вообще смотреть на Межбанк.
Потом глянул на свою голову.
По итогу пришлось из доллара в Евро перейти: 27.20 -> 30.64.
Думал с утра движение продолжится, откуплю слитый вечером доллар дешевле, с утра был курс 27.1995 на продажу, но потом что-то пошло не так.
Из собственного опыта .....
Вы не отдаетесь полностью прогулке (нагрузке ).
Надо с прогулки приходить (прибегать ) в таком состоянии , что смотреть куда либо вообще не было охоты .
Просто помылся после пробежки и спАть .
Я тоже решил, что уже пора начать заняться ежедневными пробежками. Но еще не решил когда лучше для организма: утром, как в армии или днем, ближе к вечеру?
-
fin
-
-
- Повідомлень: 745
- З нами з: 09.10.17
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 162 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:44
fin написав:
Я тоже решил, что уже пора начать заняться ежедневными пробежками
...по обмінках за доларом)))))
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 2300
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 71 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:46
fin написав:
утром, как в армии или днем, ближе к вечеру?
пробежки со скоростью выше 7км в час вредны(если это не 1км вся дистанция))),
если вам за 50-55...лучше ходить пешком 12-15к шагов, или плавать(летом)
заниматься можно в любое время(за 3 часа до вечернего сна),
но не через 5 минут после пробуждения (хотя бы 30 минут спустя)
курс гривны 2 недели в боковике...
так и останется еще на 2 недели,
если преЗедент еще чего не отчебучит
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 7049
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 2901 раз.
- Подякували: 2674 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:48
d44 написав: vitaliian написав:
многое зависит от того где и почем мы будем покупать энергоносители
Рейховський газ коштує 150-170 зараз для Європи по довгостроковим контрактам, на наступний рік вони закладають експортну ціну 250. Тому купити де буде, як і раніше хоча б "по реверсу".
Ні. Реверс з Угорщини був "віртуальний" через українську трубу. Його припинили у жовтні після того як Кремль нагнув Будапешт. Фізичний реверс там неможливий. Через Польщу Кремль також припинив постачання. Залишається Словаччина але є щось не чув нічого давно про реверс з неї.
-
akido
-
-
- Заблокований
- Повідомлень: 270
- З нами з: 18.02.21
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:55
Доллар - гривня в боковике, доллар - Евро в боковике, Евро - гривня в боковике.
Долгожданная стабильность.
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1746
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:06
prodigy написав: fin написав:
утром, как в армии или днем, ближе к вечеру?
пробежки со скоростью выше 7км в час вредны(если это не 1км вся дистанция))),
если вам за 50-55...лучше ходить пешком 12-15к шагов, или плавать(летом)
заниматься можно в любое время(за 3 часа до вечернего сна),
но не через 5 минут после пробуждения (хотя бы 30 минут спустя)
курс гривны 2 недели в боковике...
так и останется еще на 2 недели,
если преЗедент еще чего не отчебучит
два президента - пианист и Пуйло
-
kluychkooleg
-
-
- Повідомлень: 1746
- З нами з: 30.12.19
- Подякував: 55 раз.
- Подякували: 416 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:08
akido написав: d44 написав: vitaliian написав:
многое зависит от того где и почем мы будем покупать энергоносители
Рейховський газ коштує 150-170 зараз для Європи по довгостроковим контрактам, на наступний рік вони закладають експортну ціну 250. Тому купити де буде, як і раніше хоча б "по реверсу".
Ні. Реверс з Угорщини був "віртуальний" через українську трубу. Його припинили у жовтні після того як Кремль нагнув Будапешт. Фізичний реверс там неможливий. Через Польщу Кремль також припинив постачання. Залишається Словаччина але є щось не чув нічого давно про реверс з неї.
Там фізичні обмеження чи то 15 чи 25 мільйоніи кубів на добу. Для Українни це практично ні про що.
-
drevlyanin
-
-
- Повідомлень: 711
- З нами з: 01.04.20
- Подякував: 348 раз.
- Подякували: 317 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:12
zРадио написав: sequence написав:
Очень смешно с гривной ловить волны Эллиотов и других евреев ))
ИМХО у нас все сурово и беспощадно - сплошной фундаментал ))
Ждем ТА по урожаю кукурузы на следующий маркетинговый сезон. С осцилляторами, болинджерами, аллигаторами, параболиками и фракталами
я бы придумал какую то разновидность ценных бумаг/фьючерсов/CDS на будущие перечисления заробитчан. По ходу, молдавская модель экономики процветает и дает кассу больше чем любые ойти с кукуруками.
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6188
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1724 раз.
- Подякували: 1647 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:31
fin
с 18 и до 19.30 .
Забыть о холодильнике .
Думать только о женщинах.
К субботе все накопится .(тестестерон )
Чего то у нас все замерло .27.15-27.25
-
холява
-
2
-
- Повідомлень: 3396
- З нами з: 27.09.12
- Подякував: 3477 раз.
- Подякували: 3420 раз.
-
- Профіль
-
5
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:42
Добрий день усім.
А чого це рокетчики сьогодні такі збуджені?
Щось там їм замаячило, скоро прийдуть "асвабадители?".
Признаюсь, в мене для роботи можна трохи купити валюти, але вирішив ризикнути і не купувати.
Бо: 1) з нового року більше податків для бізнеса, зараз фактично відсутній попит з боку бізнеса на валюту, а буде ще гірший, бо ніхто не розуміє як це буде з тотальною фіскалізацією.
2) доходи населення не ростуть, пенсії і зарплати зростають на пару соток гривень, це ніщо в порівнянні з цінами, тобто населення буде ще більше віддавати за енергію, продукти, проїзд, на імпорт залишиться ще меньше грошей. Спрацює ефект Гіфена, яка нафіг валюта, хоч би на харчі і комуналку були гроші.
3) після опалювального сезона все одно буде підвищення цін на газ, ел.енергію, воду, опалення, інші комунальні послуги, а от доходи населення фактично будуть заморожені, попит на валюту ще буде меньший, скоріш за все населення понесе заначкі в обмінки, бо жити треба зараз і не чекати девала, який прийде колись потім, потім може і не настати.
4)імпортний товар теж зростає в ціні, попит на нього в абсолютному значенні падає, це теж фактор в бік міцної гривні.
5) врожай був супер, його навіть і половину не встигли продати, тобто пропозиція валюти на міжбанку буде, до нового врожаю немає чого хвилюватись.
6) віддтоку з депозитів і просто поточних рахунків немає, хто сидить в валюті по самі вуха, той і продовжує спостерігати, хто не хоче тримати гроші вдома, той продовжує собі бути в банківській системі, тобто попиту з боку умовних депозитчиків немає, це добре, це фактор теж в бік міцної гривні.
7) попит на валюту з боку Нафтогаза якщо і з'явиться, то вже після опалювального сезону, коли газ буде хоча б по 600-700, зараз ніхто його купувати не буде, тому до посівної все буде добре, а потім теж буде добре, бо з газом треба зав'язувати, треба тягнути вугілля літом і кого можна переводити на електрику, попит на валюту для закупки вугілля буде компенсований аграріями і міжсезонням.
В залишку я не хочу вірити, що буде війна, ризикну і залишусь в гривні мінімум до кінця весни, хоча потреба трохи в валюті є, напевне краще позичу валюту, не хочу її купувати так дорого, по 27.25, весною і літом буде дешевше.
Ось такі мої висновки, всім гарного дня, все буде чулово, але тільки у справжніх патріотів!!!
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 12142
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 461 раз.
- Подякували: 3266 раз.
-
- Профіль
-
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|7905
|16193829
|
Сер 22 гру, 2021 14:17
ЛОБ
|
|29152
|16906120
|
|
|1331
|4878406
|
Суб 18 гру, 2021 21:24
BIGor
|