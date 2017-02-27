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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 8734873587368737

Який відсоток збережень ви тримаєте у валюті?

Валютный рынок в контексте ДС 7.4 5 175
Віддаю перевагу гривні
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більше 80%
58%
102
Всього голосів : 175
Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:49

  Успіх написав:
  fin написав:Я тоже решил, что уже пора начать заняться ежедневными пробежками

...по обмінках за доларом)))))
Никогда не беру ни в обменках, ни в банках. Только у своего знакомого менялы-валютчика.
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:50

  prodigy написав:
  fin написав:утром, как в армии или днем, ближе к вечеру?

пробежки со скоростью выше 7км в час вредны(если это не 1км вся дистанция))),
если вам за 50-55...лучше ходить пешком 12-15к шагов, или плавать(летом)
заниматься можно в любое время(за 3 часа до вечернего сна),
но не через 5 минут после пробуждения (хотя бы 30 минут спустя)

курс гривны 2 недели в боковике...
так и останется еще на 2 недели,
если преЗедент еще чего не отчебучит
А если мне 49, но ощущаю себя на 35?
fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:52

Промпроизводство продолжает замедлять темпы восстановления. 2021/2020 +1,3%, 2021/2019 -4,2%.

По сегментам:

- добывающая промышленность 2021/2020 +1,1%, 2021/2019 -2,6%;
в том числе добыча нефти и газа 2021/2020 -2,6%, 2021/2019 -4,2%;

- перерабатывающая промышленность 2021/2020 +1,5%, 2021/2019 -5,3%;
в том числе машиностроение 2021/2020 +8%, 2021/2019 -12,5%;

- производство электроэнергии 2021/2020 -0,1%, 2021/2019 -2,4%

Зображення

http://ukrstat.gov.ua/express/expr2021/12/156.pdf
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:54

На протяжении большей части года покупатели из Китая, Японии и Южной Кореи выигрывали конкуренцию у европейцев за поставки сверх охлажденного топлива, используемого на электростанциях для выработки электроэнергии.

Но теперь, когда хранилища заполнены по всему региону, незавершенные грузы из Атлантического бассейна, направлявшиеся в Азию, разворачиваются их владельцами и отправляются в Европу, чтобы заработать на растущих ценах и спросе. Во вторник европейские цены на газ подскочили на 23% до рекордных 182 евро за мегаватт-час, так как поток российского газа по ключевому трубопроводу прекратился.

«Европейский газовый рынок сильно вырос, - сказал Кьяран Роу, глобальный директор подразделения СПГ Platts. «Каждый крупный рынок для грузов СПГ дает цену меньше крупных европейских газовых хабов».

По данным Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в настоящее время самая большая за всю историю наблюдений.

Спотовые поставки СПГ в Европу оценивались примерно в 48,5 долларов за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за миллион БТЕ в Азии. В октябре и ноябре цены в Азии в среднем были на 5 долларов выше за миллион БТЕ по сравнению с ценами в Европе, сообщила брокерская компания.
«Высокие спотовые цены на газ в Европе спровоцировали редкую переадресацию грузов», - сказал Алекс Фролей, аналитик исследовательской консалтинговой компании ICIS, отслеживающей танкеры СПГ.

Эти перевозки включают в себя перенаправление американских судов СПГ, направляющихся в Азию, в европейские порты и первую партию австралийского СПГ в Европу более чем за десять лет.

По словам Фролей, американский танкер для сжиженного природного газа Minerva Chios направлялся на восток недалеко от Индии, но с тех пор развернулся и теперь направлялся к Суэцкому каналу, предполагая доставку в Европу.

Второе судно СПГ США развернулось у Малаккского пролива на прошлой неделе, а третье судно должно доставить частичную партию австралийского СПГ в Барселону 24 декабря, после того как большая часть партии была отправлена ​​в Китай в начале этого месяца.

«Считается, что это первый австралийский СПГ, поступивший в Европу с 2009 года, когда было несколько австралийских грузов, отправленных в Великобританию и Францию», - добавил он.

Торбьорн Торнквист, основатель и исполнительный директор Gunvor, крупнейшего в мире независимого трейдера СПГ, сказал, что он ожидает увидеть 15-20 грузов, помимо обычного потока, которые отправятся в Европу в этом месяце и столько же в январе.

«Европа явно поднимает цену, чтобы привлечь больше СПГ, и ей он сейчас действительно нужен», - сказал он. «Без этого ситуация с поставками может быть очень серьезной в зависимости от погоды. Запасы уже низки и к концу зимы будут исключительно низкими».

Фролей из ICIS сообщил, что Royal Dutch Shell, имеющая соглашение о поставках с терминалом СПГ Pampa Melchorita в Перу, отправила перуанский СПГ в Великобританию впервые с 2019 года. С конца октября в Великобританию прибыло семь таких грузов Shell, и еще четыре груза запланированы «в ближайшие недели», - сказал он.

Как и в континентальной Европе, цены на газ в Великобритании с начала года выросли примерно на 650 процентов, что привело к банкротству более двух десятков местных поставщиков энергии.

Фьючерсные контракты, привязанные к оптовой цене в Великобритании, выросли на 15 процентов до рекордных 429 пенсов за терм, что на 77 процентов больше в этом месяце и эквивалентно 320 долларам за баррель нефти. Нефть марки Brent в настоящее время торгуется по 72,41 доллара за баррель.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 15:58

Цены на электроэнергию в Европе подскочили до рекордного уровня, поскольку из-за нехватки природного газа электрические сети уже работают в условиях отключения атомных электростанций о Франции, отрицательных температур и низкого вклада ветровой энергетики.

Электроэнергия в Германии с поставкой в следующем году подорожала на 6,4% до 269 евро за мегаватт-час. Отключения АЭС во Франции вынуждают Европу больше полагаться на газ в то самое время, когда поставки из России по ключевому трубопроводу меняют направление: газ идет на восток, в сторону Польши.

Европа столкнулась с энергетическим кризисом, когда коммунальные предприятия полагаются на уголь и даже нефть, чтобы поддерживать свет. Что еще хуже, Германия закрывает почти 50% своих ядерных мощностей до конца года, усугубляя кризис поставок после того, как Electricite de France на прошлой неделе заявила, что останавливает четыре реактора из-за внеплановых работ.

Морозная погода на этой неделе также вызывает краткосрочный рост цен на электроэнергию, поскольку возобновляемые источники энергии не успевают за ними. Ветровая мощность в Германии упала до 2277 мегаватт во вторник, что является самым низким показателем с 16 ноября.
Согласно данным брокеров, цена на электроэнергию Германии на сутки вперед, торгуемая на внебиржевом рынке, выросла до 420 евро за мегаватт-час. В Европе ожидается некоторое облегчение, поскольку холодная погода может длиться недолго.

«Похоже, что эта неделя может стать пиком холода / спроса в Европе в течение следующих нескольких недель», - сказал Уильям Хеннеберг, метеоролог из Commodity Weather Group. «Опять же, это всего лишь прогноз, но это, по крайней мере, тенденция с прошлой недели».
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:00

  somilitark написав:...
В залишку я не хочу вірити, що буде війна, ризикну і залишусь в гривні мінімум до кінця весни, хоча потреба трохи в валюті є, напевне краще позичу валюту, не хочу її купувати так дорого, по 27.25, весною і літом буде дешевше.
Ось такі мої висновки, всім гарного дня, все буде чулово, але тільки у справжніх патріотів!!!


А удобрения для будущего урожая не нужны? Они сейчас подскочили в цене больше чем в два раза, из-за растущего дефицита это не предел, кое-где уже ввели запрет на экспорт до марта. Более того к лету все хранилища будут пустыми и далеко не факт что на этом фоне газ будет даже по 600, войны я уверен не будет, но как в том старом анекдоте - "будет такая борьба за мир, что мало не покажется", поэтому лично я очень сомневаюсь в дешевом долларе.
Востаннє редагувалось antikkristall в Сер 22 гру, 2021 16:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:01

  somilitark написав:2) доходи населення не ростуть, пенсії і зарплати зростають на пару соток гривень, це ніщо в порівнянні з цінами, тобто населення буде ще більше віддавати за енергію, продукти, проїзд, на імпорт залишиться ще меньше грошей. Спрацює ефект Гіфена, яка нафіг валюта, хоч би на харчі і комуналку були гроші.

Встает логический вопрос.
Если доходы населения не растут то откуда будут увеличиваться расходы на все перечисленное? Призрачные матрасы? Так они уже не такие пушистые, и в большинстве своем не для отжима людьми накапливались. Это противоречие каждый будет решать сам, но сущность решения будет одинакова. Умные люди не отдадут средства на абсурдное вложение в долговую пропасть, миска супа здесь и сегодня, это отсутствие оной здесь и завтра.
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Повідомлення Додано: Сер 22 гру, 2021 16:04

Чому так? Бо ми - "пластиліновий народ"!©

  somilitark написав:Спрацює ефект Гіфена, яка нафіг валюта, хоч би на харчі і комуналку були гроші.

Будуть жерти в три горла і за комуналь віддавати останні...
Решта всі в прольоті :roll:
Решта бізнесу підготуватись до четвертого рівня кастрації - РРО :roll:
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