Додано: Сер 22 гру, 2021 15:54

На протяжении большей части года покупатели из Китая, Японии и Южной Кореи выигрывали конкуренцию у европейцев за поставки сверх охлажденного топлива, используемого на электростанциях для выработки электроэнергии.



Но теперь, когда хранилища заполнены по всему региону, незавершенные грузы из Атлантического бассейна, направлявшиеся в Азию, разворачиваются их владельцами и отправляются в Европу, чтобы заработать на растущих ценах и спросе. Во вторник европейские цены на газ подскочили на 23% до рекордных 182 евро за мегаватт-час, так как поток российского газа по ключевому трубопроводу прекратился.



«Европейский газовый рынок сильно вырос, - сказал Кьяран Роу, глобальный директор подразделения СПГ Platts. «Каждый крупный рынок для грузов СПГ дает цену меньше крупных европейских газовых хабов».



По данным Platts, разница между европейскими и азиатскими ценами в настоящее время самая большая за всю историю наблюдений.



Спотовые поставки СПГ в Европу оценивались примерно в 48,5 долларов за миллион британских тепловых единиц по сравнению с 41 долларом за миллион БТЕ в Азии. В октябре и ноябре цены в Азии в среднем были на 5 долларов выше за миллион БТЕ по сравнению с ценами в Европе, сообщила брокерская компания.

«Высокие спотовые цены на газ в Европе спровоцировали редкую переадресацию грузов», - сказал Алекс Фролей, аналитик исследовательской консалтинговой компании ICIS, отслеживающей танкеры СПГ.



Эти перевозки включают в себя перенаправление американских судов СПГ, направляющихся в Азию, в европейские порты и первую партию австралийского СПГ в Европу более чем за десять лет.



По словам Фролей, американский танкер для сжиженного природного газа Minerva Chios направлялся на восток недалеко от Индии, но с тех пор развернулся и теперь направлялся к Суэцкому каналу, предполагая доставку в Европу.



Второе судно СПГ США развернулось у Малаккского пролива на прошлой неделе, а третье судно должно доставить частичную партию австралийского СПГ в Барселону 24 декабря, после того как большая часть партии была отправлена ​​в Китай в начале этого месяца.



«Считается, что это первый австралийский СПГ, поступивший в Европу с 2009 года, когда было несколько австралийских грузов, отправленных в Великобританию и Францию», - добавил он.



Торбьорн Торнквист, основатель и исполнительный директор Gunvor, крупнейшего в мире независимого трейдера СПГ, сказал, что он ожидает увидеть 15-20 грузов, помимо обычного потока, которые отправятся в Европу в этом месяце и столько же в январе.



«Европа явно поднимает цену, чтобы привлечь больше СПГ, и ей он сейчас действительно нужен», - сказал он. «Без этого ситуация с поставками может быть очень серьезной в зависимости от погоды. Запасы уже низки и к концу зимы будут исключительно низкими».



Фролей из ICIS сообщил, что Royal Dutch Shell, имеющая соглашение о поставках с терминалом СПГ Pampa Melchorita в Перу, отправила перуанский СПГ в Великобританию впервые с 2019 года. С конца октября в Великобританию прибыло семь таких грузов Shell, и еще четыре груза запланированы «в ближайшие недели», - сказал он.



Как и в континентальной Европе, цены на газ в Великобритании с начала года выросли примерно на 650 процентов, что привело к банкротству более двух десятков местных поставщиков энергии.



Фьючерсные контракты, привязанные к оптовой цене в Великобритании, выросли на 15 процентов до рекордных 429 пенсов за терм, что на 77 процентов больше в этом месяце и эквивалентно 320 долларам за баррель нефти. Нефть марки Brent в настоящее время торгуется по 72,41 доллара за баррель.