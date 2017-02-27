Доллар - гривня в боковике, доллар - Евро в боковике, Евро - гривня в боковике.
Долгожданная стабильность.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 22 гру, 2021 14:55
Доллар - гривня в боковике, доллар - Евро в боковике, Евро - гривня в боковике.
Долгожданная стабильность.
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:12
я бы придумал какую то разновидность ценных бумаг/фьючерсов/CDS на будущие перечисления заробитчан. По ходу, молдавская модель экономики процветает и дает кассу больше чем любые ойти с кукуруками.
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:31
fin
с 18 и до 19.30 .
Забыть о холодильнике .
Думать только о женщинах.
К субботе все накопится .(тестестерон )
Чего то у нас все замерло .27.15-27.25
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:42
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Добрий день усім.
А чого це рокетчики сьогодні такі збуджені?
Щось там їм замаячило, скоро прийдуть "асвабадители?".
Признаюсь, в мене для роботи можна трохи купити валюти, але вирішив ризикнути і не купувати.
Бо: 1) з нового року більше податків для бізнеса, зараз фактично відсутній попит з боку бізнеса на валюту, а буде ще гірший, бо ніхто не розуміє як це буде з тотальною фіскалізацією.
2) доходи населення не ростуть, пенсії і зарплати зростають на пару соток гривень, це ніщо в порівнянні з цінами, тобто населення буде ще більше віддавати за енергію, продукти, проїзд, на імпорт залишиться ще меньше грошей. Спрацює ефект Гіфена, яка нафіг валюта, хоч би на харчі і комуналку були гроші.
3) після опалювального сезона все одно буде підвищення цін на газ, ел.енергію, воду, опалення, інші комунальні послуги, а от доходи населення фактично будуть заморожені, попит на валюту ще буде меньший, скоріш за все населення понесе заначкі в обмінки, бо жити треба зараз і не чекати девала, який прийде колись потім, потім може і не настати.
4)імпортний товар теж зростає в ціні, попит на нього в абсолютному значенні падає, це теж фактор в бік міцної гривні.
5) врожай був супер, його навіть і половину не встигли продати, тобто пропозиція валюти на міжбанку буде, до нового врожаю немає чого хвилюватись.
6) віддтоку з депозитів і просто поточних рахунків немає, хто сидить в валюті по самі вуха, той і продовжує спостерігати, хто не хоче тримати гроші вдома, той продовжує собі бути в банківській системі, тобто попиту з боку умовних депозитчиків немає, це добре, це фактор теж в бік міцної гривні.
7) попит на валюту з боку Нафтогаза якщо і з'явиться, то вже після опалювального сезону, коли газ буде хоча б по 600-700, зараз ніхто його купувати не буде, тому до посівної все буде добре, а потім теж буде добре, бо з газом треба зав'язувати, треба тягнути вугілля літом і кого можна переводити на електрику, попит на валюту для закупки вугілля буде компенсований аграріями і міжсезонням.
В залишку я не хочу вірити, що буде війна, ризикну і залишусь в гривні мінімум до кінця весни, хоча потреба трохи в валюті є, напевне краще позичу валюту, не хочу її купувати так дорого, по 27.25, весною і літом буде дешевше.
Ось такі мої висновки, всім гарного дня, все буде чулово, але тільки у справжніх патріотів!!!
Додано: Сер 22 гру, 2021 15:52
Промпроизводство продолжает замедлять темпы восстановления. 2021/2020 +1,3%, 2021/2019 -4,2%.
По сегментам:
- добывающая промышленность 2021/2020 +1,1%, 2021/2019 -2,6%;
в том числе добыча нефти и газа 2021/2020 -2,6%, 2021/2019 -4,2%;
- перерабатывающая промышленность 2021/2020 +1,5%, 2021/2019 -5,3%;
в том числе машиностроение 2021/2020 +8%, 2021/2019 -12,5%;
- производство электроэнергии 2021/2020 -0,1%, 2021/2019 -2,4%
Додано: Сер 22 гру, 2021 16:00
А удобрения для будущего урожая не нужны? Они сейчас подскочили в цене больше чем в два раза, из-за растущего дефицита это не предел, кое-где уже ввели запрет на экспорт до марта. Более того к лету все хранилища будут пустыми и далеко не факт что на этом фоне газ будет даже по 600, войны я уверен не будет, но как в том старом анекдоте - "будет такая борьба за мир, что мало не покажется", поэтому лично я очень сомневаюсь в дешевом долларе.
Востаннє редагувалось antikkristall в Сер 22 гру, 2021 16:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 гру, 2021 16:01
Встает логический вопрос.
Если доходы населения не растут то откуда будут увеличиваться расходы на все перечисленное? Призрачные матрасы? Так они уже не такие пушистые, и в большинстве своем не для отжима людьми накапливались. Это противоречие каждый будет решать сам, но сущность решения будет одинакова. Умные люди не отдадут средства на абсурдное вложение в долговую пропасть, миска супа здесь и сегодня, это отсутствие оной здесь и завтра.
Додано: Сер 22 гру, 2021 16:04
Чому так? Бо ми - "пластиліновий народ"!©
Додано: Сер 22 гру, 2021 16:10
Кожен виробник буде самостійно вирішувати і прораховувати, що краще? Відмовитись від добрив, скоротити їх внесення, чи не зважаючи на ціну все одно їх купити в повному обсязіне зважаючи на ціну.
Зараз дуже багато опадів за останній місяць, це майже 100%-ва гарантія майбутнього гарного врожаю.
Я спілкувався з аграрієм, він звичайно не хотів розкривати всі карти, але натякнув, що наприклад кукуруза по 350 і при врожайності цього року дозволяє купувати добрива ще разів в 3 дороще без особливого напряга(((
Те що колгоспники плачуть, це нічого не говорить конкретно.
Кукуруза була по 150 і купували добрива майже по сьогоднішнім цінам, а зараз штучно нагнітають паніку в усьому.
Ціни на харчі здорово підпригнули, це компенсує усі витрати за очі
Додано: Сер 22 гру, 2021 16:18
Розумні люди будуть шукати якусь середину.
Але наприклад купівля валюти в листопаді і грудні відчутна.
Десь на 500 лямів більше купили ніж продали валюти.
Коли нас не лякають хутін нападе, то йде чиста продажа валюти населенням.
Якщо все буде добре, то куплену валюту понесуть назад в обмінки для компенсування цін, що зросли відчутно на усі послуги і товари.
Нажаль йде відчутне розшаровування населення, одні живуть і не помічають цін, інші вже починають вигрібати усе по коморі, бо реально не вистачає ні на що.
Питання звичайно важкі, але держава не має грошей компенсувати зростання харчів і енергії, олігархам на хвост ніхто не бажає наступати, тому знову класичне: синку тепер ти будеш меньше їсти, нажаль буде ще одне чергове закручування гайок.
Нічого не поробиш, жорсткий капіталізм, який нав'язує МВФ і дядя Сем, але раша совок то ще гірше
|