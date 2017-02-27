Додано: Сер 22 гру, 2021 15:42

Добрий день усім.

А чого це рокетчики сьогодні такі збуджені?

Щось там їм замаячило, скоро прийдуть "асвабадители?".

Признаюсь, в мене для роботи можна трохи купити валюти, але вирішив ризикнути і не купувати.

Бо: 1) з нового року більше податків для бізнеса, зараз фактично відсутній попит з боку бізнеса на валюту, а буде ще гірший, бо ніхто не розуміє як це буде з тотальною фіскалізацією.

2) доходи населення не ростуть, пенсії і зарплати зростають на пару соток гривень, це ніщо в порівнянні з цінами, тобто населення буде ще більше віддавати за енергію, продукти, проїзд, на імпорт залишиться ще меньше грошей. Спрацює ефект Гіфена, яка нафіг валюта, хоч би на харчі і комуналку були гроші.

3) після опалювального сезона все одно буде підвищення цін на газ, ел.енергію, воду, опалення, інші комунальні послуги, а от доходи населення фактично будуть заморожені, попит на валюту ще буде меньший, скоріш за все населення понесе заначкі в обмінки, бо жити треба зараз і не чекати девала, який прийде колись потім, потім може і не настати.

4)імпортний товар теж зростає в ціні, попит на нього в абсолютному значенні падає, це теж фактор в бік міцної гривні.

5) врожай був супер, його навіть і половину не встигли продати, тобто пропозиція валюти на міжбанку буде, до нового врожаю немає чого хвилюватись.

6) віддтоку з депозитів і просто поточних рахунків немає, хто сидить в валюті по самі вуха, той і продовжує спостерігати, хто не хоче тримати гроші вдома, той продовжує собі бути в банківській системі, тобто попиту з боку умовних депозитчиків немає, це добре, це фактор теж в бік міцної гривні.

7) попит на валюту з боку Нафтогаза якщо і з'явиться, то вже після опалювального сезону, коли газ буде хоча б по 600-700, зараз ніхто його купувати не буде, тому до посівної все буде добре, а потім теж буде добре, бо з газом треба зав'язувати, треба тягнути вугілля літом і кого можна переводити на електрику, попит на валюту для закупки вугілля буде компенсований аграріями і міжсезонням.

В залишку я не хочу вірити, що буде війна, ризикну і залишусь в гривні мінімум до кінця весни, хоча потреба трохи в валюті є, напевне краще позичу валюту, не хочу її купувати так дорого, по 27.25, весною і літом буде дешевше.

Ось такі мої висновки, всім гарного дня, все буде чулово, але тільки у справжніх патріотів!!!