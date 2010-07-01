Успіх написав: Решта бізнесу підготуватись до четвертого рівня кастрації - РРО
Бізнес вже масово закривається або оптимізується, шукає нові форми і йде активний пошук як збільшити рентабельність чи дохід, для покриття постійних витрат. Це такий сьогоднішній ринок, якщо не можеш вижити, то банкрутуєш, нічого не поробиш, море слабких не любить.
somilitark написав:Питання звичайно важкі, але держава не має грошей компенсувати зростання харчів і енергії, олігархам на хвост ніхто не бажає наступати, тому знову класичне: синку тепер ти будеш меньше їсти, нажаль буде ще одне чергове закручування гайок.
Експортні мита ніхто не відміняв, в тому числі на газ власного видобутку і зерно.
Востаннє редагувалось Zebra в Сер 22 гру, 2021 16:35, всього редагувалось 1 раз.
sequence написав:По ходу, молдавская модель экономики процветает и дает кассу больше чем любые ойти с кукуруками.
Согласен, но есть предположение, что переводы из-за рубежа - это парабола, как у Лаффера, имеющая свою критическую точку, количество эмигрантов, по достижению которой рост сменяется падением, поскольку некому становится переводить деньги. Как думаете, далеко до нее, учитывая, что основным возрастным сегментом заробитчан на моменте являются немногодетные миллениалы, а через 10-15 лет инициативу перехватят чайлд-фри зумеры (которые ко всему еще и космополитичны, неплохо знают английский и адаптируются где угодно)
Успіх написав: Решта бізнесу підготуватись до четвертого рівня кастрації - РРО
Бізнес вже масово закривається або оптимізується, шукає нові форми і йде активний пошук як збільшити рентабельність чи дохід, для покриття постійних витрат. Це такий сьогоднішній ринок, якщо не можеш вижити, то банкрутуєш, нічого не поробиш, море слабких не любить.
Как бы не получилось как одном фильме .... Что то меня Гондурас сильно беспокоит ,.... а не надо было чесать ....
в Украине надувается очередное пузырь недвижимости...а еще с прошлым не порешали до конца, но скоро начнется
Навесні 2021 року було прийнято закон, що запровадив тимчасовий механізм обов’язкової реструктуризації старої валютної іпотеки на пільгових для позичальників умовах. Але навіть цей крок назустріч не стимулював боржників вирішити проблему старих непрацюючих кредитів. За час дії механізму за реструктуризацією звернулися лише за близько 5% договорів, які банки досі утримували. Тепер мораторій скасовано, тож за рештою позик банки розпочнуть стягнення застави. Це нарешті поставить крапку в історії з валютною іпотекою, констатує НБУ.
За період дії закону банки отримали близько півтори тисячі заявок на врегулювання проблемної заборгованості. Це в десять разів більше, ніж торік. Майже всі вони стосуються прохання про реструктуризацію на умовах закону. Але загальна кількість заявок виявилася незначною порівняно з обсягом іпотеки – лише 5.1% від кількості договорів.
Наприкінці серпня 2021 року портфель валютної іпотеки банків становив майже 13 млрд грн. За перші вісім місяців року він зменшився на 4 млрд грн. За даними банків, лише близько десятої частини цього скорочення припало на реструктуризацію. Тож очищення балансів банків знову відбувалося переважно шляхом списання боргів або їх продажу зі значними дисконтами.
Переважна більшість кредитів, за якими надходили заявки на реструктуризацію, обліковувалася на балансах банків. Майже половина цих кредитів була видана в 2008 році. Середній початковий термін кредитування – двадцять років. Майже всі позики були номіновані в доларах. Середня сума кредиту на момент видачі була близько 50 тис. дол. Середня ставка кредитування – 12% річних. На момент видачі співвідношення боргу і застави становило в середньому 75%. Більшість кредитів перестала обслуговуватися в 2014–2015 роках.
За законом, банки були змушені проводити реструктуризацію на вкрай невигідних умовах. За реструктуризацією зверталися позичальники, які в середньому погасили лише 40% основної суми початкового боргу. За даними банків, в результаті реструктуризації було в середньому прощено 70.6% залишкової суми основного боргу та майже всі нараховані відсотки. Проте це лише незначно погіршило фінансові результати банків, адже під кредитні збитки за валютною іпотекою вже давно було визнано належні резерви, зауважуэ регулятор.
за 2 года цены на недвижимость (в новостроях) выросли на 18-20%...народ покупает на стадии котлована в надежде, что потом продаст с прибылью (или как первое жилье для взрослых детей...НБУ не видит опасности пузыря (или нет команды лякати нарід)
"Ринок розігрівається, але про цінову бульбашку нині не йдеться", - вважає НБУ.
Цьогоріч восени ціна нерухомості в новобудовах у гривні зростала в межах 10–15% р/р. Ціни на житло на вторинному ринку зростають у середньому на кілька відсоткових пунктів швидше. За результатами опитування про умови іпотечного кредитування, вартість житла, яке придбавалося за рахунок кредитних коштів у ІІІ кварталі, була на 14% вищою, ніж рік тому. Зростання цін є наслідком дії набору факторів, які дещо відрізняються залежно від сектору ринку нерухомості.
На ринку новобудов ключовим фактором зростання цін є собівартість будівництва. У жовтні ціни житлового будівництва зросли на 16% р/р. Ці ціни і раніше зростали швидше за вартість житла. Зростання собівартості довго не відображалося у цінах на житло. Перш за все – через млявий стан ринку у кризовий період. Доки забудовники не могли перекласти свої вищі витрати на споживачів, через доволі кволий попит, вони працювали з низькою маржинальністю. Певне пожвавлення попиту дало змогу забудовникам відреагувати на зростання собівартості вищими цінами на житло.
Ціни на вторинному ринку рухаються паралельно із цінами новобудов та є вищими на розмір “премії” за готовність житла, відповідно нижчі ризики та вищу ліквідність. Основним драйвером цін на вторинному ринку нерухомості нині є попит та очікування його пожвавлення через зростання доходів домогосподарств.
Додатковим двигуном цього сегмента є іпотечне кредитування. Доступ до кредитних коштів, безумовно, підживлює купівельну активність. Поки частка угод на ринку житла, що фінансуються за рахунок кредитів, є малою, іпотека прямо не визначає цінову динаміку.
Водночас із середини 2020 року разом зі стартом активного іпотечного кредитування кореляція між ціною житла та обсягами кредитів помітно зросла.
Іпотека пожвавлюється, але зростання обмежене
Наразі обсяг іпотечного кредитного портфеля дуже малий. Співвідношення іпотеки і ВВП залишається неприродно низьким – 0.55% на кінець ІІІ кварталу. Втім, обсяг нових видач за перші дев’ять місяців року майже втричі вищий, ніж торік. Основним каталізатором іпотечного кредитування стали низькі ставки.
Підтримувала його й програма “Доступна іпотека”. Однак за перші дев’ять місяців її роботи було видано лише 1 млрд грн іпотеки, що становить 20% річного бюджету програми. Донедавна кредитування за програмою обмежували жорсткі критерії до заставного житла.
Останні були нещодавно послаблені, тож у наступні місяці кредитування в рамках програми може активізуватися. З огляду на динаміку цін, банкам варто обачно оцінювати вартість застави за іпотекою.
Нині обсяги іпотеки зростають передусім завдяки кредитуванню вторинного ринку. Лише десята частина нових видач за 2021 рік була на купівлю житла в новобудовах. Основними перешкодами для активного іпотечного кредитування все ще є непрозорість і неврегульованість первинного ринку, а також низький рівень захисту прав кредитора. У разі прийняття законопроекту, покликаного впорядкувати ринок новобудов, одну з перешкод буде частково усунуто.
"Позитивним для захисту прав кредиторів є зняття мораторію на стягнення застави за валютною іпотекою у вересні цього року, після більш як семи років дії", - резюмує Національний банк.
somilitark написав:Питання звичайно важкі, але держава не має грошей компенсувати зростання харчів і енергії, олігархам на хвост ніхто не бажає наступати, тому знову класичне: синку тепер ти будеш меньше їсти, нажаль буде ще одне чергове закручування гайок.
Експортні мита ніхто не відміняв, в тому числі на газ власного видобутку і зерно.
Не треба нічого вигадувати, треба просто відмінити повернення ПДВ при експорті на метал, руду, аграрну продукцію. Чому у аграріїв частенько спрощена система оподаткування і ще повернення ПДВ на примітивну не оброблену продукцію? З якого дива, в нас така структура експорта, що треба взагалі відміняти поверення ПДВ при експорті, все одно цю сировину вивезуть, немає різниці по чому, буде повернення чи ні, але на це ніхто не піде, бо усі лоббі перескакують у правлячу владу, щоб прикрити власні кишені і далі собі збагачуватись не зважаючи на армію пенсіонерів, яка виживає на 2-3 000 грн в місяць при світових цінах на все.
sequence написав:По ходу, молдавская модель экономики процветает и дает кассу больше чем любые ойти с кукуруками.
Согласен, но есть предположение, что переводы из-за рубежа - это парабола, как у Лаффера, имеющая свою критическую точку, количество эмигрантов, по достижению которой рост сменяется падением, поскольку некому становится переводить деньги. Как думаете, далеко до нее, учитывая, что основным возрастным сегментом заробитчан на моменте являются немногодетные миллениалы, а через 10-15 лет инициативу перехватят чайлд-фри зумеры (которые ко всему еще и космополитичны, неплохо знают английский и адаптируются где угодно)
Верно, но в вопросах доходов заробитчан я бы учитывал еще несколько противоречивых факторов: 1) эмиграция "с концами" 2) приобретение заробитчанами трудовых навыков, с которыми можно попробовать заработать и на Родине 3) рост доходов заробитчан в связи с ростом квалификации и/или переходом на более квалифицированную и высокооплачиваемую работу. Ну и дальнейшая миграция куда-то в Германию/Норвегию 4) неиспользованный трудовой ресурс в Украине. Как ни странно, отнюдь не все еще воспользовались возможностью подзаработать в польшах, в основном жители западной части страны. Совокупность противоречивых факторов не дает ясной картины ближайшего будущего. В средне/долгосрочной перспективе, разумеется, дело дрянь. Как евреи, рассосемся по миру.
somilitark написав:Розумні люди будуть шукати якусь середину. Але наприклад купівля валюти в листопаді і грудні відчутна. Десь на 500 лямів більше купили ніж продали валюти. Коли нас не лякають хутін нападе, то йде чиста продажа валюти населенням. Якщо все буде добре, то куплену валюту понесуть назад в обмінки для компенсування цін, що зросли відчутно на усі послуги і товари. Нажаль йде відчутне розшаровування населення, одні живуть і не помічають цін, інші вже починають вигрібати усе по коморі, бо реально не вистачає ні на що. Питання звичайно важкі, але держава не має грошей компенсувати зростання харчів і енергії, олігархам на хвост ніхто не бажає наступати, тому знову класичне: синку тепер ти будеш меньше їсти, нажаль буде ще одне чергове закручування гайок. Нічого не поробиш, жорсткий капіталізм, який нав'язує МВФ і дядя Сем, але раша совок то ще гірше
Резюме всего опуса: тех кого до сих пор не затронуло затягивание поясов виртуально готовы пожить уже в реальном Зимбабве, но пока не отдают себе в этом отчета. Пока их занимает только цифры обменок. Довольно экстремальный, но имеющий вариант право на жизнь.
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю Починає діяти з................22.12.2021..........23.12.2021 дата розрахунку...............21.12.2021...........22.12.2021 Євро..................................30,7859................30,8084...+0.07% Долар США.......................27,2598................27,2508...-0.03% После полудня гривна копейку уступила.
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 22.12.2021...............27,2411 Гривна укрепилась почти на 2 копейки.
Отыгрывая вчерашнее падение во второй половине сессии, открылись на 1.5 копейки выше вчерашнего закрытия. После утреннего кофе уверенно пошли в рост и за час прибавили 5 копеек. После этого полчаса простояли без движения и откатились на полкопейки. В мире доллар размашисто колеблется примерно на одном уровне. Сейчас чуть выше, чем вчера в это время, но смотрит вниз. Справочный курс встретили котировками 27.2450 - 27.2650, что на 4.5 копейки выше открытия.
После 12 со второй попытки выросли на полкопейки и ушли на обед. После обеда выросли на копейку, а потом очень плавно вернулись обратно. Официальный курс встретили котировками 27.2500 - 27.2700, что на 5 копеек выше открытия.
После 15-30 выросли на копейку и снова уравновесились. После 16, когда на рынке уже почти никого не осталось, выросли на 2.5 копейки. Закрыли сессию котировками 27.2850 - 27.3050. За день выросли на 8.5 копеек относительно открытия и на 10 копеек относительно вчерашнего закрытия.
В мире доллар продолжил начавшееся еще до полудня снижение и сейчас пребывает на минимуме этой недели.
Дневной график:
Вся активная часть сессии прошла удивительно спокойно. Утром почти отыграли вчерашнее падение, после чего пошла равновесная торговля. В результате официальный курс почти не изменился. Только под закрытие Рыжик слегка похулиганил.
Этот день в истории: 2020 - 28.2513 (+22) - 100 2019 - 23.2912 (-3) +396
2018 - 27.4339 (0) (после рабочей субботы) 2017 - 27.9509 (+10)
* кустарный индекс гривны по отношению к корзине мировых валют. Ссылка на методику расчета у меня в подписи, которая видна в профиле.