Додано: Сер 22 гру, 2021 16:29

"Ринок розігрівається, але про цінову бульбашку нині не йдеться", - вважає НБУ.



Цьогоріч восени ціна нерухомості в новобудовах у гривні зростала в межах 10–15% р/р. Ціни на житло на вторинному ринку зростають у середньому на кілька відсоткових пунктів швидше. За результатами опитування про умови іпотечного кредитування, вартість житла, яке придбавалося за рахунок кредитних коштів у ІІІ кварталі, була на 14% вищою, ніж рік тому. Зростання цін є наслідком дії набору факторів, які дещо відрізняються залежно від сектору ринку нерухомості.



На ринку новобудов ключовим фактором зростання цін є собівартість будівництва. У жовтні ціни житлового будівництва зросли на 16% р/р. Ці ціни і раніше зростали швидше за вартість житла. Зростання собівартості довго не відображалося у цінах на житло. Перш за все – через млявий стан ринку у кризовий період. Доки забудовники не могли перекласти свої вищі витрати на споживачів, через доволі кволий попит, вони працювали з низькою маржинальністю. Певне пожвавлення попиту дало змогу забудовникам відреагувати на зростання собівартості вищими цінами на житло.



Ціни на вторинному ринку рухаються паралельно із цінами новобудов та є вищими на розмір “премії” за готовність житла, відповідно нижчі ризики та вищу ліквідність. Основним драйвером цін на вторинному ринку нерухомості нині є попит та очікування його пожвавлення через зростання доходів домогосподарств.



Додатковим двигуном цього сегмента є іпотечне кредитування. Доступ до кредитних коштів, безумовно, підживлює купівельну активність. Поки частка угод на ринку житла, що фінансуються за рахунок кредитів, є малою, іпотека прямо не визначає цінову динаміку.



Водночас із середини 2020 року разом зі стартом активного іпотечного кредитування кореляція між ціною житла та обсягами кредитів помітно зросла.



Іпотека пожвавлюється, але зростання обмежене



Наразі обсяг іпотечного кредитного портфеля дуже малий. Співвідношення іпотеки і ВВП залишається неприродно низьким – 0.55% на кінець ІІІ кварталу. Втім, обсяг нових видач за перші дев’ять місяців року майже втричі вищий, ніж торік. Основним каталізатором іпотечного кредитування стали низькі ставки.



Підтримувала його й програма “Доступна іпотека”. Однак за перші дев’ять місяців її роботи було видано лише 1 млрд грн іпотеки, що становить 20% річного бюджету програми. Донедавна кредитування за програмою обмежували жорсткі критерії до заставного житла.



Останні були нещодавно послаблені, тож у наступні місяці кредитування в рамках програми може активізуватися. З огляду на динаміку цін, банкам варто обачно оцінювати вартість застави за іпотекою.



Нині обсяги іпотеки зростають передусім завдяки кредитуванню вторинного ринку. Лише десята частина нових видач за 2021 рік була на купівлю житла в новобудовах. Основними перешкодами для активного іпотечного кредитування все ще є непрозорість і неврегульованість первинного ринку, а також низький рівень захисту прав кредитора. У разі прийняття законопроекту, покликаного впорядкувати ринок новобудов, одну з перешкод буде частково усунуто.



"Позитивним для захисту прав кредиторів є зняття мораторію на стягнення застави за валютною іпотекою у вересні цього року, після більш як семи років дії", - резюмує Національний банк.